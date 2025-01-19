巴士大媽｜大媽攜大件行李兼推車上巴士　車長僅開單邊車門獲網民支持

▲ 大媽攜大件行李兼推車上巴士，車長僅開單邊車門獲網民支持。

車長是否有義務幫上車乘客拿放大件行李？近日，有人在Threads上傳影片，指1名大媽正在搬運大件物品上車乘搭巴士，惟車長不但未下車幫忙，更僅打開半扇車門令其等車，樓主稱2年前自己便就此事投訴，但並未有任何該殺。

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巴士大媽｜大媽攜大件物品等車 車長僅開單側門

據影片可見，1名身著粉色上衣的大媽，攜帶比半個人還高的編織袋及手推車登上14路線巴士，當時車上僅打開左側的1扇車門，大媽攜帶的大件行李只得在特定的角度勉強進入車廂，她賣力的嘗試不同角度將行李推上車，其間車長轉頭注視大媽，耐心等候並無催促。惟樓主則留言揶揄車長冷漠，不幫助大媽一同拿行李，「巴士服務，日日進步」。

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隨後，樓主補充稱，他曾於2022年時透過郵件向巴士公司投訴過該名車長開單側車門的行為，直指「投訴完嚟到2024依然冇改進」。巴士公司的回應郵件表示，「一般情況下，車長會應當時的情況和衡量乘客安全及排隊秩序，決定是否需要完全開啟前門的兩邊車門。」

巴士大媽｜網民撐車長：非常正確

此事引起熱議，有部分網民認為司機應主動幫忙，而不是冷漠注視，「開得嗰半邊門，又係衰嘅」、「佢呢件又真係大嘅、但係佢一個女人拎咁重都好慘」；不過，更多網民則認為乘搭巴士本不該攜帶超過限額的大件行李，車長並無做錯，「呢個司機非常正確」、「正常人係1隻們就得，你件行李大鯢問題，已經超過個規定啦，俾你上車多謝都冇聲」、「司機其實冇問題，佢冇催你，好耐心等待」。

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