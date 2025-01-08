跳舞尖子︱徐榮女兒跳K-POP奪冠揚威亞洲　包包讀韓國星級偶像學院做BLACKPINK師妹

▲ 包包好叻女！

【徐榮/BLACKPINK/徐心怡/練習生】娛圈好爸爸徐榮放手讓一對仔女追夢，17歲大仔徐朗（Karson）到英國入讀足球學校，現已為港超大埔的職業足球員。而9歲細女徐心怡（包包）也向跳舞方向進發，日前更在《ASAF亞洲學生藝術節》中奪得團體舞中童組冠軍。

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很多父母都覺得讀書成績好才有出路，而徐榮卻讓子女興趣行先，大仔徐朗到英國入讀足球學校追夢，回港後成為了港超大埔的職業足球員，而9歲的包包從小就有表演天份，徐榮就安排她入讀YS韓國偶像學院，接受全面韓國正統K-POP培訓，最近更參加《ASAF亞洲學生藝術節》，YS的尖子橫掃6個大獎，徐榮的女兒「包包」徐心怡奪得團體舞中童組冠軍，徐榮與太太更有到場為女兒打氣及見證獲獎一刻。

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徐榮女兒︱YS韓國偶像學院有「演藝搖籃」之稱

YS韓國偶像學院師資質素強勁，大家熟悉参韓國天團如BLACKPINK、BIGBANG、BTS及(G)I-DLE等御用編舞老師定期來港授課，所以包包可以說是BLACKPINK的師妹，而據知學院的收生標準相當嚴格，需經過多輪面試，合格後才獲取錄，而YS更有韓國富二代及星二代「演藝搖籃」之稱。

包包從嬰兒開始就已經有演藝天份，出世未夠3個月，就客串《愛．回家》飾演「馬家好」一角，又不時以父女檔出席公開場合，並與爸爸徐榮拍廣告賺錢。徐榮早前在社交網分享包包熱舞的片段，當時所見，包包雖然只得9歲，但未有怯場。

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徐榮女兒︱NIS學費相宜易負擔

包包就讀的挪威國際學校（NIS）位於大埔，該校採用國際小學課程（The International Primary Curriculum, IPC），該校相對規模較小，採取小班教學，環境優美，校園是平房建築田園風，有山景有球場。徐榮曾指該校功課壓力較小，子女放學後可以享受親子時間，與兒子落街踢波。他寧願自己工作辛苦，也不想孩子辛苦，最重要他們開心成長。

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徐榮女兒︱NIS重創意學費較低

挪威國際學校為居港的挪威人而設，於1994年在大埔現址正式成立，現設幼稚園及小學部，以基督教培養學生良好品格為重。課程採用國際小學課程（The International Primary Curriculum, IPC），提倡自主學習、重創意，學生5歲起上普通話課。

於2024至25學年，小學部的全年學費分別為$126,800元，分10期繳交，相對其他國際學校低廉，家長較容易負擔。

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