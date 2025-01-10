凍齡秘密｜葉蒨文罕曬母女合照　70歲媽媽超凍齡　網民大讚：全家靚女基因

【愛．回家之開心速遞／葉蒨文／凍齡】葉蒨文（Sophie）近年參演不少劇集，當中以《愛．回家之開心速遞》飾演Candy一角最入屋。近日她在Instagram發帖文罕曬母女合照，更大爆媽媽凍齡秘密，與Sophie貌似兩姐妹的伯母原來已年屆70歲，實在令人難以置信！

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現年32歲葉蒨文（Sophie）近日在Instagram上載除夕晚與家人聚餐的合照，當中有久別重逢的哥哥和家姐共聚天倫吃韓國菜，一家人樂也融融。Sophie更罕曬母女合照，只見伯母一頭及肩的短髮，清秀五官笑起來與Sophie「如同兩姐妹」，沒想到Sophie大爆媽媽的年齡秘密，指「很難想像媽媽已經70歲」。

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兩人合照惹來網民紛紛留言，指外表超凍齡的媽媽如同「美魔女」，更指看上去只有40出頭。亦有網民大讚Sophie一家遺傳靚女基因，誇讚兩人合照如同姐妹。

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Sophie在2016年參選香港小姐，雖然30強止步，但Sophie有樣有身材順利加入TVB參演不少劇集，當中以《愛．回家之開心速遞》飾演Candy一角最入屋，人氣急升，被網民封為《愛．回家》女神。

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