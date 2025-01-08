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KK園區丨去年求助港人一半未歸來　保安局：人身自由報稱受限制

社會

撰文： 鄭寶生

發布時間： 2 小時前

最後更新： 34 分鐘前

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去年求助港人一半未歸來。

【泰國 / 緬甸 / KK園區 / 賣豬仔】內地演員王星在緬甸及泰國邊境被救出引起關注，保安局表示，2024年執法部門接獲的求助個案有26宗，其中13人已回港，餘下13人的人身自由報稱受到限制。

保安局回覆本報查詢時表示，高度重視這些案件，執法部門於2022年共收到46人港人的求助個案，所有求助人已確認安全，當中43人已回港，3人毋須進一步協助及跟進。

然而，自2024年第二季開始，港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的情況有死灰復燃的跡象。去年全年執法部門共接獲26宗求助個案，當中13人已回港，餘下13宗個案的人身自由報稱受到限制，但仍安全並能與其家人或小組聯絡。

KK園區丨港人經泰國被騙到緬甸　家屬求助泰領事盼一視同仁「唔係明星先救」

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KK園區丨駐當地使領館跟進個案

保安局局長鄧炳強曾表示，截至去年11月25日有共收到23宗求助個案，有12宗個案未回港，亦即表示12月新增3宗求助，有1宗個案未回港。

同時，保安局指，入境處已透過外交部駐港特派員公署及中國駐當地使領館跟進個案，並已按當事人或家屬意願提供適切意見及可行的協助。

緬甸詐騙區非法禁錮港人，被擄港人家屬到泰國駐香港總領事館遞信。（陳靜儀攝）

KK園區丨勿輕信網上招聘廣告

保安局在外遊警示制度網頁的「其他資訊」中加入提防海外工作騙案的資訊，呼籲市民切勿輕易相信網上的招聘廣告或留言，並要警惕聲稱能「賺快錢」的途徑，以及不拘學歷或工作經驗但報酬異常優厚的職位。

如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868、透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或使用1868聊天機械人，以及發送訊息至1868微訊、WhatsApp求助熱線，亦可以提交網上求助表格。

市民亦可使用入境處的「外遊提示登記服務」，登記外遊行程及聯絡方法。而市民若懷疑受騙，應盡快向警方求助。

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