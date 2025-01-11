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七仙羽蛇年運程｜七師傅2025蛇年12生肖運程　屬龍：整體運勢比往年好

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 1 小時前

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玄學家七仙羽師傅講解屬龍人士於2025的運程。

【七仙羽/七師傅2025蛇年運程/肖龍/屬龍】屬龍人士去年本命年「犯太歲」，踏入蛇年整體運勢比往年好，財運和家庭運也增加了三至四成，做任何事也比較順遂。

七仙羽師傅2025蛇年運程｜屬龍：泌尿系統易出問題

七師傅給予屬龍人士的錦囊，要戒掉「忍尿」習慣，否則會出現失禁或泌尿系統出現問題，七師傅建議：「屬龍人士想上廁所就去吧，開會或工作中也別忍住，上廁所是你的任務，因為今年你的泌尿系統容易出事。」

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七仙羽師傅2025蛇年運程｜七師傅點評運程：

肖龍年份：1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024

  • 事業運：這一年中，尤其在事業發展方面，將會出現許多推動自己向前的機會
  • 財運：需要注意理財，避免不必要的大筆支出
  • 感情運：在感情和家庭關係方面，2025年是加強溝通、解決舊有問題的好時機
  • 健康運：務必關注生活方式的調整，保持適度運動

七仙羽師傅2025蛇年運程｜肖龍藝人代表

2000年代表：

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1988年代表：

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1976及1964年代表：

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