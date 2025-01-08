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免費飲品｜道地一連4日免費派生椰乳　一文睇清派發日期/時間/地點

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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道地一連4日免費派生椰乳。

免費派飲品！道地推出全新低糖「生。椰乳」，由即1月9日至12日，一連4日在街頭舉行試飲活動，免費派發生。椰乳，即刻Mark低日期、地點等詳情！

最新影片：

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校長專訪｜沙呂小校長倡家長多跟子女獨處　翻新圖書館鼓勵學生「創智」閱讀

免費飲品｜道地一連4日派生。椰乳

「道地生。椰乳」新登場，選用天然優質椰子，特別聯乘蠟筆小新，推出多款超萌包裝，每款都有小新百變造型。道地由1月9日至12日在全港多個地點免費派發，數量有限,派完即止。

免費飲品｜道地生。椰乳試飲活動詳情

日期：2025年1月9日至1月12日
時間：中午12時 或 下午2時開始（視乎派發日期而定）
詳情：道地Facebook專頁

日期地點
9/1（四）
中午12 時開始		荔枝角長沙灣廣埸
10/1（五）
中午12 時開始		將軍澳 Popcorn（近將軍澳地鐵站A2出口）
11/1（六）
中午12時開始		九龍灣常悅道21號
12/1（日）
中午12時開始		旺角西洋菜南街、豉油街交界（近W Plaza）

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