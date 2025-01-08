免費飲品｜道地一連4日免費派生椰乳　一文睇清派發日期/時間/地點

▲ 道地一連4日免費派生椰乳。

免費派飲品！道地推出全新低糖「生。椰乳」，由即1月9日至12日，一連4日在街頭舉行試飲活動，免費派發生。椰乳，即刻Mark低日期、地點等詳情！

最新影片：

免費飲品｜道地一連4日派生。椰乳

「道地生。椰乳」新登場，選用天然優質椰子，特別聯乘蠟筆小新，推出多款超萌包裝，每款都有小新百變造型。道地由1月9日至12日在全港多個地點免費派發，數量有限,派完即止。

免費飲品｜道地生。椰乳試飲活動詳情

日期：2025年1月9日至1月12日

時間：中午12時 或 下午2時開始（視乎派發日期而定）

詳情：道地Facebook專頁

日期 地點 9/1（四）

中午12 時開始 荔枝角長沙灣廣埸 10/1（五）

中午12 時開始 將軍澳 Popcorn（近將軍澳地鐵站A2出口） 11/1（六）

中午12時開始 九龍灣常悅道21號 12/1（日）

中午12時開始 旺角西洋菜南街、豉油街交界（近W Plaza）

更多優惠報道：

免費派優惠券｜萬寧一連5日派4000份揮春+優惠券 快閃港九新界門市/消費送利是封

百佳優惠2025｜百佳超市買滿$50參加新年大抽獎 贏1萬旅行禮券/PS5 Pro＋人人派$88優惠券

親子自助餐優惠｜海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一 $271起任食長腳蟹/龍蝦/鮑魚花膠

靚媽精明眼︱直擊全港首家MINISO Outlet 多款卡通精品$5起必買呢款餐盒

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】