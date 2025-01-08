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流浪深圳｜38歲短裙港女拖大篋流浪深圳街頭逾1年　傳具高學歷疑有內情

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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38歲短裙港女拖大篋流浪深圳街頭逾1年，傳具高學歷疑有內情。

【深圳／露宿者】近日網上瘋傳一段影片，指一名38歲身穿紅衣短裙的港女，隻身拖篋在深圳街頭流浪一年多。她自稱平日露宿公園及火車站，每月有約$3000生活費。不過，有網民就討論起該名港女的行蹤，並指疑有内情。

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流浪深圳｜38歲港女流浪深圳逾1年

内地一名網民在小紅書帳戶「星星之火照亮前方」近日上傳多段影片，記錄他最近在深圳布吉遇到一名流浪港女，並與其交談的對話内容。

從影片中可見，該名女子一頭長髮，頭戴髮箍，並戴上一副眼鏡，身穿紅色外套及圍著頸巾，下身為一條灰色短裙，當時她側孭著手袋，兼推著一個行李篋及一個大袋，手上則提著一件灰色外套，並戴著有線耳機。

博主見她駐足於一個小食檔前，似乎有意購買，於是上前表示可以幫她埋單，老闆娘這時則向他表示：「她不要的，她不願意的。」最後在他多次要求下，該女子終於接受送贈食物，同時他又給了該女子100元人民幣，「給你100塊錢去買條褲子......現在太冷了。」女子隨後將這100元收入銀包。

博主又詢問該女子平時是否都在這裡活動，她則表示自己是香港人，來到深圳已經1年多，「這個月在華強北那邊多」，並說曾在科學館附近睡覺。

待該女子離開後，博主又訪問老闆娘，老闆娘表示，該女子估計是精神受到刺激，平時都不接受別人請她吃東西。博主續指，「據附近的朋友說，女子是高學歷知識分子，為情所困走不出來」，希望通過自媒體找到該女子家人，早日與家人團聚。

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流浪深圳｜女子每月有約三千元生活費

隨後博主和該女子到一座大廈的後樓梯坐下進食，女子指由於出面大風，平日都會在這裡吃東西。當博主詢問如何聯絡她時，她則表示自己只有香港手機號碼，於是他又問：「香港那邊有給你生活費嗎？」她回答說每月有約2000至3000元。

該女子介紹，她叫黎ＸＸ，今年38歲，在港有一名後父和一名弟弟，但後父已逝世，弟弟行蹤不明。她又指，自己在羅湖出生，之後搬去笋崗村。目前她在深圳沒有租房子，上年從香港過來後都是睡在公園或火車站，如果天氣冷，則會到人行隧道避一避。

流浪深圳｜網民指與網傳「布吉流浪小姐姐」外貌相似

影片曝光後引起大量網民熱議，有網民更指出，該女子與一年多前網傳流浪街頭的「布吉流浪小姐姐」外貌相似，並有網友分享2023年12月的網傳相片，都是穿著紅衣灰短裙，其打扮與影片中的港女完全相同。

據內媒報道，「布吉流浪小姐姐」曾有傳言為香港人，不過，深圳市龍崗民政局同布吉街道已在第一時間提供救助，並為女子提供食物、棉被、棉衣等物資，稱「在各方幫助下，該女子已於（2023年）12月20日晚安全返回原籍地」。

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流浪深圳｜港人揭女子行蹤傳具高學歷

另外亦有港人留言稱，曾經在香港見過該女子行蹤：「她是香港人，住荃灣，之前就住我家附近以前天天見到她，坐在樓下麥當勞門口，喝啤酒，身上還有濕疹，不過已經很久沒見到了」、「以前經常在屯門看見她，常常喝啤酒，有嚴重濕疹」。

有人則表示在上個月（2024年12月）大半夜，曾在荃灣香車街街市便利店遇到她，估計經常來回深圳香港；亦有人在近日碰到女子，「前天（1月2日）晚上就在朗豪坊看到她了，坐在一個街邊角落裡，好在香港還不算太冷」。

更有自稱是瑪嘉烈醫院醫生的網民指，自己是該女子的前男同學，她曾經是物理學家。不過當博主回覆該條留言時，這個網民不但沒回答博主，更將留言刪除。博主指，雖然不知道原因是什麽，但希望能有更多網友提供信息，儘快幫該女子找到家人。

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