旺夫面相｜玄學家陳定幫分析「三圓三厚」旺夫相　1後天行為可扭轉先天命格

▲ 原來旺夫女人有呢種特質！

【旺夫面相／玄學家／陳定幫】正所謂「夫妻兩人一榮俱榮，一損俱損。」如果女人旺夫，能為老公帶來好運，自己也會過得順心如意！玄學家陳定幫師傅指女人擁「三圓三厚」屬旺夫相，除了這些先天特徵，原來還可以後天培養旺夫命！

▲ 玄學家陳定幫師傅（Facebook圖片）

旺夫相「三圓」

陳定幫師傅在「陳定幫 Clement Chan」YouTube頻道分析旺夫面相，他指入門版旺夫相是擁有「三圓三厚」，三圓是指：

鼻圓

額頭圓

屁股圓

旺夫面相｜1. 鼻圓

鼻主夫宮，看一個女人嫁得好不好，看鼻子就可以，因此鼻圓很重要，最好側面看起來鼻樑直，有少少山根，但鼻尖不能過尖，要有點肉，鼻頭圓圓的，正面會見到鼻窿不會撐起來，像插蘇鼻般。

旺夫面相｜2. 額頭圓

額頭要圓，但又不能像清朝人的額頭這麼圓，是指額頭飽滿少少，因為有些額頭很平，像一塊板。師傅指額頭起碼要有弧度，因額頭代表少年運和頭腦，如果太扁平，對本身事業運不太好，但又不能過高，因過高會剋夫。

旺夫面相｜3. 屁股圓

屁股圓俗稱好生養，師傅指爸爸也有教找老婆要找屁股圓的，但他解釋，屁股大並不一定代表圓，大得來可以是扁平的，因為很多人向橫發展，但其實屁股是大而不圓。

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旺夫相「三厚」

女人另外有3個部位厚，亦代表有福相，可以嫁得好！

下巴厚

耳朵厚

掌厚

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旺夫面相｜睇埋眉心 旺夫要守貞操

除了三圓三厚，師傅還指出眉毛的重要性，旺夫的眉形是柳月眉彎彎的，而眉心不要太寬闊，大約一指半到兩指最適中，因為太闊的話代表比較開放、隨便，但旺夫其中一點就是要守貞操。

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旺夫面相｜旺夫代表剋自己 ？

師傅表示，有不少觀眾問他：「旺夫係咪會過咗好運畀老公？」、「幫完老公係咪會剋自己？」他直指這是愛情玄學謬誤，因為好運不會因此轉移，這講法是不成立的，因為旺夫的女人好比吉祥物，本身已很好運，亦會令另一半行運。

他又表示，其實後天性格都可以是旺夫特質，不一定是命格，他指女人如果很支持老公做任何事，常跟老公說：「唔緊要，發生咩事都支持你！」這種性格的女人會令丈夫做事無後顧之憂，性格等於一切，不批判的性格才會旺夫。

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旺夫面相｜旺夫與幫夫大不同

「旺夫」跟「幫夫」又有所不同，幫夫是指妻子靠自己人脈、財富等幫助老公，例如幫他搵工、投資，會用到妻子的資源，因此妻子自己會感得辛苦，而這類型的妻子都是有能力的女人，相對地，她們會容易看到老公的缺點，有時像訓導主任上身，想人跟她那一套，最終可能引致夫妻間沒有什麼話題，甚至性生活不協調。

因此女人幫老公就不要怨，這樣會拿取了陽性能量，變得男不男女不女，到最終會有被剋感覺。

【以上內容獲陳定幫師傅授權刊出】

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