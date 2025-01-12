旺夫面相｜玄學家陳定幫分析「三圓三厚」旺夫相 1後天行為可扭轉先天命格
撰文： 星之子
發布時間： 47 分鐘前
【旺夫面相／玄學家／陳定幫】正所謂「夫妻兩人一榮俱榮，一損俱損。」如果女人旺夫，能為老公帶來好運，自己也會過得順心如意！玄學家陳定幫師傅指女人擁「三圓三厚」屬旺夫相，除了這些先天特徵，原來還可以後天培養旺夫命！
旺夫相「三圓」
陳定幫師傅在「陳定幫 Clement Chan」YouTube頻道分析旺夫面相，他指入門版旺夫相是擁有「三圓三厚」，三圓是指：
- 鼻圓
- 額頭圓
- 屁股圓
旺夫面相｜1. 鼻圓
鼻主夫宮，看一個女人嫁得好不好，看鼻子就可以，因此鼻圓很重要，最好側面看起來鼻樑直，有少少山根，但鼻尖不能過尖，要有點肉，鼻頭圓圓的，正面會見到鼻窿不會撐起來，像插蘇鼻般。
旺夫面相｜2. 額頭圓
額頭要圓，但又不能像清朝人的額頭這麼圓，是指額頭飽滿少少，因為有些額頭很平，像一塊板。師傅指額頭起碼要有弧度，因額頭代表少年運和頭腦，如果太扁平，對本身事業運不太好，但又不能過高，因過高會剋夫。
旺夫面相｜3. 屁股圓
屁股圓俗稱好生養，師傅指爸爸也有教找老婆要找屁股圓的，但他解釋，屁股大並不一定代表圓，大得來可以是扁平的，因為很多人向橫發展，但其實屁股是大而不圓。
點擊圖片即睇「三圓」旺夫相詳細解說：
旺夫相「三厚」
女人另外有3個部位厚，亦代表有福相，可以嫁得好！
- 下巴厚
- 耳朵厚
- 掌厚
點擊圖片即睇「三厚」旺夫相詳細解說：
旺夫面相｜睇埋眉心 旺夫要守貞操
除了三圓三厚，師傅還指出眉毛的重要性，旺夫的眉形是柳月眉彎彎的，而眉心不要太寬闊，大約一指半到兩指最適中，因為太闊的話代表比較開放、隨便，但旺夫其中一點就是要守貞操。
最新影片推介:
旺夫面相｜旺夫代表剋自己 ？
師傅表示，有不少觀眾問他：「旺夫係咪會過咗好運畀老公？」、「幫完老公係咪會剋自己？」他直指這是愛情玄學謬誤，因為好運不會因此轉移，這講法是不成立的，因為旺夫的女人好比吉祥物，本身已很好運，亦會令另一半行運。
他又表示，其實後天性格都可以是旺夫特質，不一定是命格，他指女人如果很支持老公做任何事，常跟老公說：「唔緊要，發生咩事都支持你！」這種性格的女人會令丈夫做事無後顧之憂，性格等於一切，不批判的性格才會旺夫。
同場加映：4個破壞夫妻關係的因素及建議
旺夫面相｜旺夫與幫夫大不同
「旺夫」跟「幫夫」又有所不同，幫夫是指妻子靠自己人脈、財富等幫助老公，例如幫他搵工、投資，會用到妻子的資源，因此妻子自己會感得辛苦，而這類型的妻子都是有能力的女人，相對地，她們會容易看到老公的缺點，有時像訓導主任上身，想人跟她那一套，最終可能引致夫妻間沒有什麼話題，甚至性生活不協調。
因此女人幫老公就不要怨，這樣會拿取了陽性能量，變得男不男女不女，到最終會有被剋感覺。
【以上內容獲陳定幫師傅授權刊出】
相關內容:
橫財面相｜台彩券公司分享最易中頭獎面相 樣貌有7大特徵盡快買六合彩
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：