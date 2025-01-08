  • 18°C
香港時間：202518日 (三) 19:45

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

最美星二代︱蘇志威送細女Ina成人禮前禮物　17歲星二代蘇靖珺仙氣爆燈

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 45 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

蘇志威細女Ina仙氣爆燈。

【蘇志威 / 劉小慧 /  蘇君蕎 / 蘇靖珺 / 最美星二代】草蜢成員蘇志威劉小慧育有兩個女兒，分別大女蘇君蕎（Yumi）、細女蘇靖珺（Ina）。早前，蘇志威在社交網上載一家四口旅行照，當中17歲的細女Ina穿熱褲騷出一雙逆天長腿，成為焦點。

在今日（1月8日），蘇志威在社交平台再騷3張Ina的照片，寫道︰

早前一家四口去了泰國旅游，出了一張全家福，很多朋友都問我那一個是25歲，那一個才是17歲？上一個月我送了一份禮物給我17歲的女兒Ina，她自己找了一間攝影公司，構思一輯她自己喜愛的相集，作為成人禮前的禮物。而最近也有很多朋友問我有關Ina的近照，我問了她可否分享給朋友們看，最後Ina選了這幾張～你哋覺得似我多啲，定似我老婆多啲？

星二代丨劉小慧靚女囡囡無意入娛圈　許秋怡學霸兒子高大英俊

點擊圖片放大
+3
+2

最美星二代︱女大十八變

女大十八變，在2021年，Ina隨蘇志威與劉小慧上TVB節目《思家大戰》，當時已引不少網民留意，指她感覺似少女版龔嘉欣。

今次從最新相片所見，留一頭烏黑長髮的Ina擁有一雙大眼睛，皮膚白晢，似媽媽劉小慧年青時，十分靚女，夠實力威脅沈月、林愷鈴等「最美星二代」的地位。

點擊圖片放大
+11
+10

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
星兒媽媽丨與契仔相處尋回當母親的感覺　倪詩蓓無悔為養育自閉兒棄結婚：決定了就堅決走下去

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

星二代丨蘇志威女兒神還原《超級學校霸王》劉小慧造型　阿細支持女兒棄讀大學整甜品
09:57 2024/05/02
星二代丨蘇志威女兒神還原《超級學校霸王》劉小慧造型　阿細支持女兒棄讀大學整甜品
星二代︱陸永細女獲媽媽靚女基因　與媽咪對話盡顯如父親般急才
10:10 2024/12/16
星二代︱陸永細女獲媽媽靚女基因　與媽咪對話盡顯如父親般急才
星二代｜李克勤大仔獲頂尖學府提前錄取　難掩喜悅與同學逐一擊掌
19:16 2024/12/21
星二代｜李克勤大仔獲頂尖學府提前錄取　難掩喜悅與同學逐一擊掌
叱咤2024生力軍女金︱林愷鈴奪叱咤生力軍女金　最美學霸星二代港大建築系畢業
19:06 2025/01/02
叱咤2024生力軍女金︱林愷鈴奪叱咤生力軍女金　最美學霸星二代港大建築系畢業
星二代丨劉小慧靚女囡囡無意入娛圈　許秋怡學霸兒子高大英俊
15:13 2024/06/16
星二代丨劉小慧靚女囡囡無意入娛圈　許秋怡學霸兒子高大英俊

你可能感興趣

星二代丨蘇志威女兒神還原《超級學校霸王》劉小慧造型　阿細支持女兒棄讀大學整甜品
09:57 2024/05/02
星二代丨蘇志威女兒神還原《超級學校霸王》劉小慧造型　阿細支持女兒棄讀大學整甜品
星二代︱陸永細女獲媽媽靚女基因　與媽咪對話盡顯如父親般急才
10:10 2024/12/16
星二代︱陸永細女獲媽媽靚女基因　與媽咪對話盡顯如父親般急才
星二代｜李克勤大仔獲頂尖學府提前錄取　難掩喜悅與同學逐一擊掌
19:16 2024/12/21
星二代｜李克勤大仔獲頂尖學府提前錄取　難掩喜悅與同學逐一擊掌
蘇志威 劉小慧 娛樂人物職業 演員 草蜢 星二代 組合 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

王星獲救丨被賣豬仔內地男演員王星獲救送回泰國　最新照片曝光並接受詢問工作
王星獲救丨被賣豬仔內地男演員王星獲救送回泰國　最新照片曝光並接受詢問工作
急症室最長等候時間（01月08日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月08日 時間16:05）
藥物百科｜5大保健品禁忌組合一種嚴重恐致胃出血　營養師：吃了等如白吃
藥物百科｜5大保健品禁忌組合一種嚴重恐致胃出血　營養師：吃了等如白吃
遊泰注意｜傳被賣到KK園　内地演員星星獲救曝禁錮細節：50人囚一室迫練打字
遊泰注意｜傳被賣到KK園　内地演員星星獲救曝禁錮細節：50人囚一室迫練打字
1.28億元六合彩｜頭獎一注獨中可贏1.28億　即對攪珠結果
1.28億元六合彩｜頭獎一注獨中可贏1.28億　即對攪珠結果