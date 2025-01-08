最美星二代︱蘇志威送細女Ina成人禮前禮物　17歲星二代蘇靖珺仙氣爆燈

▲ 蘇志威細女Ina仙氣爆燈。

【蘇志威 / 劉小慧 / 蘇君蕎 / 蘇靖珺 / 最美星二代】草蜢成員蘇志威與劉小慧育有兩個女兒，分別大女蘇君蕎（Yumi）、細女蘇靖珺（Ina）。早前，蘇志威在社交網上載一家四口旅行照，當中17歲的細女Ina穿熱褲騷出一雙逆天長腿，成為焦點。

在今日（1月8日），蘇志威在社交平台再騷3張Ina的照片，寫道︰

早前一家四口去了泰國旅游，出了一張全家福，很多朋友都問我那一個是25歲，那一個才是17歲？上一個月我送了一份禮物給我17歲的女兒Ina，她自己找了一間攝影公司，構思一輯她自己喜愛的相集，作為成人禮前的禮物。而最近也有很多朋友問我有關Ina的近照，我問了她可否分享給朋友們看，最後Ina選了這幾張～你哋覺得似我多啲，定似我老婆多啲？

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最美星二代︱女大十八變

女大十八變，在2021年，Ina隨蘇志威與劉小慧上TVB節目《思家大戰》，當時已引不少網民留意，指她感覺似少女版龔嘉欣。

今次從最新相片所見，留一頭烏黑長髮的Ina擁有一雙大眼睛，皮膚白晢，似媽媽劉小慧年青時，十分靚女，夠實力威脅沈月、林愷鈴等「最美星二代」的地位。

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