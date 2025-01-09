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切洋蔥不流淚︱女生教1招切洋蔥100%不流淚　網民分享最佳方法要咁做

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 會員有獎

女生分享戴1物100%不流淚，網民分享最佳方法要咁做！

【切洋蔥不流淚/切洋蔥貼士】相信不少媽媽切洋蔥時，都會因為嗆辣而流眼淚，近日有網民在社交平台分享，自己找到一個切洋蔥不會流眼淚的方法。貼文一出，引來大批網民討論。

切洋蔥不流淚︱女網民分享只需1物 切洋蔥不怕流眼淚

該名女網民於Facebook群組「我愛全聯-好物老實說」發文，表示自己測試不同的方法，終於找到切洋蔥不流眼淚的辦法，就是戴隱形眼鏡，可以「100%不流淚」。

睇更多：生肉處理

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切洋蔥不流淚︱1方法最多人推薦

貼文一出，有不少網民也表示試過同樣的方法，但依然會流眼淚，「可是我也戴隱眼，連切蔥都能淚流滿面」、「我戴隱眼一樣會狂流淚」、「我切洋蔥都會戴蛙鏡」、「我試過戴護目鏡，周圍也都包起來的那種，還有隱形眼鏡也不會流淚」。

另外，也有人分享切洋蔥不流眼淚的方法，其中將洋蔥泡水是不少人推薦的方法，「可以泡水就不會流眼淚了」、「我以為是泡冰水」、「泡水就可以」、「可以在抽油煙機下切洋蔥，不會淚流滿面」、「切的時候，先不要切斷根部，到最後再斷，就不太會流眼淚」。

同場加映：益力多正確開蓋法

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