新年利是封2025｜時代廣場 X 日本插畫大師北澤平祐 精美利是封+棋盤遊戲限時換領
撰文： 沈佩珊
發布時間： 27 分鐘前
最後更新： 18 分鐘前
新春將至，銅鑼灣時代廣場聯同日本知名插畫大師北澤平祐呈獻《幸運棋緣》迎新春企劃，率先推出新春「幸運棋緣」利是封及「萬花棋緣」棋盤遊戲，供Team Times會員獨家換領。
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時代廣場 X 北澤平祐利是封及棋盤遊戲
日本插畫家北澤平祐以色彩斑斕和視覺鮮明的繪畫風格見稱，今次親自為銅鑼灣時代廣場設計出新春「幸運棋緣」利是封和「萬花棋緣」棋盤遊戲。
由1月6日至28日期間，免費登記成為Team Times會員，並於時代廣場即日內以電子消費滿指定金額，即可換領「幸運棋緣」利是封及「萬花棋緣」棋盤遊戲。
「幸運棋緣」利是封
「幸運棋緣」利是封以馬、風車、繁花及招財貓等為主題，寓意萬事如意、好運常伴。利是封以紅、橙、黃、粉紅等繽紛歡樂配色，配搭燙金及3D浮雕圖案，更添質感。
「萬花棋緣」棋盤遊戲
「萬花棋緣」棋盤遊戲以經典梯盤棋遊戲為靈感，內裡包含摺叠棋盤、六粒彩色棋子及兩粒骰子，適合新年聚會中與親朋好友一同創造歡樂回憶，更寓意新一年旗開得勝。
「幸運棋緣」利是封換領詳情
|即日消費滿
（最多可累積三張於不同商戶之單據）
|可換領
|$2,000 - $3999.9
|時代廣場x北澤平祐「幸運棋緣」利是封乙套（1套8個）
|$4,000或以上
時代廣場x北澤平祐「幸運棋緣」利是封套裝乙套
（包括利是封乙套及「萬花棋緣」棋盤遊戲乙盒）
日期：1月6日至28日
時間：中午12時至晚上10時
地點：銅鑼灣時代廣場5樓換領專櫃
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