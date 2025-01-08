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新年利是封2025｜時代廣場 X 日本插畫大師北澤平祐　精美利是封+棋盤遊戲限時換領

休閒消費

撰文： 沈佩珊

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

時代廣場 X 日本插畫大師北澤平祐推出限定利是封及棋盤遊戲。

新春將至，銅鑼灣時代廣場聯同日本知名插畫大師北澤平祐呈獻《幸運棋緣》迎新春企劃，率先推出新春「幸運棋緣」利是封及「萬花棋緣」棋盤遊戲，供Team Times會員獨家換領。

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校長專訪｜沙呂小校長倡家長多跟子女獨處　翻新圖書館鼓勵學生「創智」閱讀

時代廣場 X 北澤平祐利是封及棋盤遊戲

日本插畫家北澤平祐以色彩斑斕和視覺鮮明的繪畫風格見稱，今次親自為銅鑼灣時代廣場設計出新春「幸運棋緣」利是封和「萬花棋緣」棋盤遊戲。

由1月6日至28日期間，免費登記成為Team Times會員，並於時代廣場即日內以電子消費滿指定金額，即可換領「幸運棋緣」利是封及「萬花棋緣」棋盤遊戲。

點擊圖片放大

「幸運棋緣」利是封

「幸運棋緣」利是封以馬、風車、繁花及招財貓等為主題，寓意萬事如意、好運常伴。利是封以紅、橙、黃、粉紅等繽紛歡樂配色，配搭燙金及3D浮雕圖案，更添質感。

點擊圖片放大

「萬花棋緣」棋盤遊戲

「萬花棋緣」棋盤遊戲以經典梯盤棋遊戲為靈感，內裡包含摺叠棋盤、六粒彩色棋子及兩粒骰子，適合新年聚會中與親朋好友一同創造歡樂回憶，更寓意新一年旗開得勝。

棋盤遊戲

「幸運棋緣」利是封換領詳情

即日消費滿
（最多可累積三張於不同商戶之單據）		可換領
$2,000 - $3999.9時代廣場x北澤平祐「幸運棋緣」利是封乙套（1套8個）
$4,000或以上

時代廣場x北澤平祐「幸運棋緣」利是封套裝乙套

（包括利是封乙套及「萬花棋緣」棋盤遊戲乙盒）

日期：1月6日至28日
時間：中午12時至晚上10時
地點：銅鑼灣時代廣場5樓換領專櫃

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