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心臟病｜冠心病趨年輕化無症狀難預警　CT-FFR檢查解決「灰色地帶」個案免除通波仔

醫健人物

發布時間： 2 小時前

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心臟病是香港第三大致命疾病，其中超過六成死亡個案是由冠心病引發的心肌梗塞，發病年齡逐漸年輕化，這個趨勢與都市人的生活方式、不良飲食習慣及工作壓力息息相關。今次請來心臟科專科林逸賢醫生講解，冠心病的預防、檢測與治療方案，有助減低發病機率。

本港心臟病死亡人數連續6年上升。

冠心病是由於血脂和鈣化在心臟冠狀動脈內積聚，逐漸形成斑塊，導致血管壁增厚硬化，阻塞血液流動。典型病徵為胸口翳悶，尤其進行運動或體力勞動時加劇，休息一會後可以紓緩。林醫生指出，許多患者會出現牙痛、肩膀痛、背痛或胃部不適等非典型症狀，容易被誤認為其他疾病而延誤診治。

血管內壁形成斑塊，是一個漸進式過程，因此，及早診治能降低冠心病的發病率。

慢性冠心病難以識別

林醫生形容，心臟血管像行車綫，膽固醇積聚會令行車綫變窄，當有很多車（血管斑塊）經過該行車綫時，心臟血管突然堵塞，形成急性冠心病，需要第一時間進行「通波仔」手術打通血管。他強調，急性冠心病往往都是由慢性病況演變而來，因此，及早做好風險管理至為重要。

冠心病的治療方案主要是藥物和手術，處方溶血藥有助於控制病情和減低心臟病發的風險。當藥物無法有效控制病情時，醫生會考慮進行「通波仔」手術，情況較為嚴重的患者，可能需要進行冠狀動脈搭橋手術。

心臟電腦掃描（CT）是一個檢查是否患有冠心病的常用及普遍的方法，醫生常用來評估心臟冠狀動脈是否出現收窄或堵塞情況，來判斷是否患有冠心病。然而，林醫生指出，以血管的收窄程度來決定治療方案並不夠全面。臨床上，對於血管堵塞達到90%或以上的情況，通常需要進行「通波仔」手術，但對於收窄在30%至90%之間的「灰色地帶」個案，心臟電腦掃描難以準確判斷是否需要手術介入。傳統上，檢查量度血流儲備分數（FFR），當FFR數值低於0.8時，表示血流顯著減少，這為醫生提供了手術決策的科學依據，是業界的金標準，這屬一種入侵性檢查，故存在一定風險。

CT-FFR數值≥0.80為正常，<0.75為異常，0.75~0.80為灰色地帶。

革新技術獲國際推崇

血流儲備分數造影（CT-FFR）是較新技術，為冠心病的診斷帶來了重大突破，這項技術結合了CT掃描和人工智能分析，透過計算FFR來評估血流的實際情況，醫生透過分析數值，能更準確地判斷哪些患者需要進行「通波仔」手術，哪些患者只需藥物治療。CT-FFR優勢在於能減少不必要的入侵性檢查和手術，降低手術併發症的風險。國際組織亦將CT-FFR納入指引，但此項技術在香港還未普及，現時只有私人檢測中心、私家醫院提供此項服務。市民在公立醫院輪候通波仔手術需時，甚至長達一年，CT-FFR能夠協助醫院準確分流，識別需優先手術的患者，有效減輕公共醫療系統的負擔。

林醫生指，冠心病最大的挑戰是非典型病徵患者，容易被忽視而延誤治療時間。

面對冠心病年輕化的趨勢，林醫生強調預防的重要性，現代都市生活壓力大，許多人有吸煙、睡眠不足和不健康飲食的習慣，這都會增加冠心病的風險。他提醒，即使成功進行手術，若不改善生活習慣，仍有復發風險。市民應及早關注心臟健康，定期進行檢查，維持健康的生活方式。「特別是男性在40歲左右，即使沒有症狀，也應尋求家庭科醫生或心臟科醫生進行風險評估。女性則建議在收經後進行檢查，因為女性發病年齡通常比男性晚十年左右。若出現血壓高、血脂高的初期因素，應及早進行檢查，越早干預越好，防患未然。」

心臟科專科林逸賢醫生

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撰文 : 心臟科專科 林逸賢醫生

欄名 : 健康專家專欄

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