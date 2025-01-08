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啟德體育園丨巴塞表演賽場地申請被拒　疑與利物浦7.27爭場失敗

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 6 分鐘前

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耗資300億元興建的啟德體育園今年首季啟用，早前有報道指西甲勁旅巴塞隆拿，擬於7月27日在港作賽，惟主辦單位申請租用體育園未果，有傳當日場地已租出予英超榜首利物浦。

巴塞賽事主辦單位宏美廣告娛樂集團今日（8日）發稿，確認場地申請遭拒，籲園方重新審視，「促成這場對香港體育及經濟發展，具重要意義的盛事。」發言人又指，已與巴塞簽定合約，若體育園未能租出場地，將取消賽事，且需向巴塞作出賠償。啟德體育園暫時未有回應。

宏美集團在新聞稿表示，巴塞隆拿足球隊擬於7月27日在港作賽，屆時多位國際巨星球員將隨隊出賽，無疑是一場萬眾期待的足球盛事。集團又指，啟德體育園願景是成為「香港人的體育園」，並致力成為舉辦大型體育及娛樂活動的理想目的地，但集團上月就巴塞賽事，提交的場地申請卻遭拒絕，導致活動面臨不確定性。

宏美集團強調，活動將吸引大量國際及本地球迷，有助帶動周邊經濟，包括交通、酒店、零售及餐飲等行業，且增強社會凝聚力；又稱正積極構思邀請本地足球員參賽對戰，讓他們有機會與世界頂級球員較量，吸取經驗、提升本地足球技術水平，同時激發本港青少年對足球的熱愛。

擬於7月26日舉辦的訓練日方面，集團會特別安排50%門票免費，派發予基層家庭學童及弱勢社群。比賽正日（27日）亦有10%門票定價為80元，讓來自不同階層的市民也能負擔。

宏美集團又提到，為減輕政府財政負擔，不會向政府申請任何資金資助，活動所有成本將由集團承擔，並透過與贊助商合作，確保活動順利進行。集團呼籲園方重新審視場地申請，促成這場盛事，讓市民有機會近距離欣賞國際足球的魅力，並推動本地體育發展。

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