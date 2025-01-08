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巴塞賽事租場被拒｜啟德體育園稱主辦未交文件　宏美：對方電腦技術問題未能送出電郵【更新】

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 6 小時前

最後更新： 1 小時前

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西甲勁旅巴塞隆拿租場事件現羅生門。（資料圖片）

西甲勁旅巴塞隆拿租場事件現羅生門。主辦方今日（8日）指上月遭啟德體育園口頭拒絕租場；體育園就指主辦方未交文件。惟主辦方晚上稍後再指，獲體育園通知要求填寫表格的電郵，因園方電腦技術問題未能送出。

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耗資300億元興建的啟德體育園今年首季啟用，早前有報道指，巴塞隆拿擬於7月27日在港作賽，惟主辦方申請租用啟德體育園未果，有傳當日場地已租予英超榜首利物浦。巴塞賽事主辦單位宏美集團今發稿，確認場地申請遭拒，籲體育園重新審視。

集團在稿中提到，賽事目標是於啟德體育園舉辦，屆時多位國際巨星球員將隨隊出賽，料吸引大量國際及本地球迷，有助帶動周邊經濟、增強社會凝聚力。又指正積極構思，邀請本地足球員與巴塞頂級球員較量，以提升本地足球技術水平，同時激發青少年對足球的熱愛。

集團亦指，計劃在7月26日訓練日，安排一半門票，免費派發予基層學童及弱勢社群；1成比賽日（27日）門票則僅80元，盼來自不同階層的市民都能負擔。另說為減輕政府財政負擔，集團不會向政府申請任何資助，所有活動成本由集團承擔，並透過與贊助商合作，確保活動順利進行。

集團並向TOPick稱，體育園拒絕原因是當日場地有其他機構申請；並透露舉辦是次賽事的成本約7,000至8,000萬元，已與巴塞簽定合約，若體育園未能租出場地，將取消賽事，並需向巴塞賠償。

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啟德體育園：未收到申請文件

啟德體育園回覆TOPick查詢指，曾收到集團的租場查詢，並要求對方提交申請文件，但至昨日未有收到。

足總則指未有收到有關公司提出的比賽申請，也沒就相關比賽作出任何正式建議；且強調一般在港主辦收費賽事，主辦方需獲足總批准，才可獲有關當局批出比賽場地。

文化體育及旅遊局就說，樂見隨著啟德體育園的落成，將有更多大型體育和娛樂項目在港舉行。

宏美集團：體育園因技術問題未能成功送達電郵

不過，事件今晚稍後再有新進展。宏美集團向TOPick澄清，集團去年10月起，與體育園就場地安排進行溝通，12月上旬獲園方以口頭拒絕申請，遂於同月20日透過電郵跟進，並於27日與足總溝通；合作夥伴亦已於28日提交相關申請表格予足總。

集團續指，剛接獲體育園通知，園方於去年12月28日發出電郵，要求填寫補充資料的申請表格，但電郵因電腦技術問題未成功送達給集團。集團強調會保持開放合作態度，希望能就此事重啟洽談，確保活動順利推進。

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記者：梁薾心

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