  • 17°C
香港時間：202518日 (三) 21:25

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

在囚人士｜首有在囚人士獲頒博士學位　讀20年都大遙距課程冀勉勵囚友「我得其他人都得」

社會

撰文：  吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

阿俊獲都會大學頒授教育博士學位，其父母上台分享感受。（朱永倫攝）

赤柱監獄今日（8日）舉行證書頒發典禮，向38名在囚人士頒發證書。其中阿俊（化名）寒窗苦讀24年，獲都會大學頒授教育博士學位，為首位獲本地大學頒授博士學位的在囚人士。

51歲的阿俊入獄20多年，2000年修讀會考課程，至2004年開始修讀香港公開大學（後改名為香港都會大學）的社會科學學士遙距課程，主修心理學。阿俊其後於2012年修畢教育碩士學位，2016年開始攻讀教育博士，今日終獲頒教育博士學位。

「人生是什麼」、「自己做錯了什麼」等問題一直困擾着阿俊，他不認為自己是壞人，但指當初犯案時道德觀出現問題，「道德底線好低，所以先會犯案，我嘅道德觀令我經常不介意犯法」，期望透過讀書尋找答案。

阿俊早於中四就已輟學，曾以為教育只是老師灌輸知識，後來明白到學習是自我成長、建立自我的過程。他認為，如找到對讀書的認知或動機，就可知道如何提升讀書的效率。

點擊圖片放大
+3
+2

早上4、5時起床溫習　感謝職員協助

阿俊的畢業論文以「The Conception of imprisonment, Conception of learning under custody and their interrelationship」為題，花約4年完成，其中一個研究方法是與囚友進行訪談阿俊期望透過研究及自身的努力勉勵囚友，「我得嘅其他人都得」，不應因身處監獄環境而放棄。

阿俊坦言「在囚讀書其實真係好難」，幸獲懲教署協助，如他早上4、5時起床溫習時，職員會開燈給他；急需使用電腦時，亦會酌情安排。

阿俊提到，自己當初「英文都唔識多個，膽粗粗就用英文進修」，每次閲讀論文都需要查閲實體字典；如需閲讀參考資料，就需向教授提出所需的題目，再從大量資料中，抽取有用的部分。懲教署目前為容許在囚學員使用電子辭典及平板電腦閲讀教材，阿俊形容署方與時並進，較2000年剛開始讀書時提供更多幫忙。

展望將來，阿俊指自己的英文水平只是僅僅足夠完成博士論文，正修讀英文語言研究，預計明年畢業。如有出獄機會，阿俊希望到教會事奉青少年，以過來人身份幫助他們。

監獄環境特殊　特設較寬泛課程

去年共有158名在囚人士報考各類課程及公開考試，課程及考試由都大及明愛社區書院舉辦，科目包括語文及文學、商業英語、商業財務及會計等。今日參加典禮的38名在囚人士頒證書，其中一名在囚人士獲都大頒授通識教育學士學位，兩名在囚人士獲頒通識教育副學士學位。

都大副校長郭予光表示，在囚人士以遙距方式修讀課程，較難應付一些專業範疇，如工程等課程，因此特設通識學士和副學士此類要求較寬泛的課程，讓學員更容易積累足夠的學分。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【懲教署】去年新收納在囚人士按年增3成　還押人口創2000年以來新高
15:00 2024/02/22
【懲教署】去年新收納在囚人士按年增3成　還押人口創2000年以來新高
【懲教署】鍾翰林涉違監管令離港　懲教署研修例禁離境　
17:38 2024/02/22
【懲教署】鍾翰林涉違監管令離港　懲教署研修例禁離境　
在囚人士｜懲教署轄下立德學院75人畢業　學員唐英傑稱重新認識國家
16:51 2024/08/08
在囚人士｜懲教署轄下立德學院75人畢業　學員唐英傑稱重新認識國家

你可能感興趣

【懲教署】去年新收納在囚人士按年增3成　還押人口創2000年以來新高
15:00 2024/02/22
【懲教署】去年新收納在囚人士按年增3成　還押人口創2000年以來新高
【懲教署】鍾翰林涉違監管令離港　懲教署研修例禁離境　
17:38 2024/02/22
【懲教署】鍾翰林涉違監管令離港　懲教署研修例禁離境　
在囚人士｜懲教署轄下立德學院75人畢業　學員唐英傑稱重新認識國家
16:51 2024/08/08
在囚人士｜懲教署轄下立德學院75人畢業　學員唐英傑稱重新認識國家
香港都會大學 博士 懲教署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

王星獲救丨被賣豬仔內地男演員王星獲救送回泰國　最新照片曝光並接受詢問工作
王星獲救丨被賣豬仔內地男演員王星獲救送回泰國　最新照片曝光並接受詢問工作
急症室最長等候時間（01月08日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月08日 時間16:05）
藥物百科｜5大保健品禁忌組合一種嚴重恐致胃出血　營養師：吃了等如白吃
藥物百科｜5大保健品禁忌組合一種嚴重恐致胃出血　營養師：吃了等如白吃
遊泰注意｜傳被賣到KK園　内地演員星星獲救曝禁錮細節：50人囚一室迫練打字
遊泰注意｜傳被賣到KK園　内地演員星星獲救曝禁錮細節：50人囚一室迫練打字
1.28億元六合彩｜頭獎一注獨中可贏1.28億　即對攪珠結果
1.28億元六合彩｜頭獎一注獨中可贏1.28億　即對攪珠結果