麥花臣節2025︱盧巧音預告個唱出新歌　J.Arie開演唱會後將退居幕後

▲ 麥花臣節2025記者會。

【麥花臣節2025 / 盧巧音 / J.Arie】香港遊樂場協會今天（1月8日）在麥花臣大樓地庫，全新多用途表演及展覽場地「P‘ARTISTE」舉行記者招待會，宣布「麥花臣節2025」 一系列節目， GDJYB雞蛋蒸肉餅與WHIZZ、J.Arie、Billy Choi及盧巧音亦到場參與及支持。

其中出道逾十年的J.Arie，自2020年成為獨立唱作歌手後，音樂風格均作了不同嘗試，以音樂呈現她最真實一面。

J.Arie更明言今次個唱將是她暫定的最後一個個人演唱會，故她希望送給歌迷難忘的一晚，以感謝他們一直以來不離不棄的支持，她表示：「其實呢個演唱會已構思咗兩年，演唱會同日會出埋大碟。點解會暫定係最後一個演唱會？因為想講嘅議題都暫時講完，嚟緊我想做多啲幕後工作。」

麥花臣節2025︱盧巧音與麥花臣再續前緣

至於盧巧音過往在2022年亦曾與麥花臣場館合作舉行個唱，反應相當熱烈，儘管當時演唱會受疫情影響要延期舉行，但樂迷仍然非常熱情，絕不退票，令當時的盧巧音十分感動，最後個唱門票全部售罄，要加設網上直播，相信今次盧巧音與麥花臣場館再度合作，聲勢將有增無減。

對此，問到盧巧音為何特別偏愛麥花臣場館？她表示：「上次舉行個唱時，爸爸唔舒服入咗醫院，當時有一刻想取消，所以嗰次唔盡興，但自己嘅情緒管理都做到最好，今次再喺度開個唱，想同大家經歷唔到氛圍，會係開心、過去咗、重新嘅感覺。」

盧巧音亦表示今次個唱除舊歌外，亦會有新歌演出。

▲ 遊協總幹事溫立文博士（右一）、盧巧音、遊協副總幹事饒奕明（右三）、遊協督導主任簡蕙軒（左一）

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