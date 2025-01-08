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食物中毒｜10人稱食國泰飛機餐後嘔吐　衞生防護中心疑外賣食物引致

社會

撰文： 鄭寶生

發布時間： 13 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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國泰航空一班由尼泊爾加德滿都抵港的客機，有乘客食物中毒嘔吐。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心接獲國泰通知，有乘客報稱在飛機上用餐後10至30分鐘出現食物中毒病徵。中心人員調查估計，較大可能因登機前曾進食三文治引致。

國泰航空一班由尼泊爾加德滿都抵港的客機，有乘客食物中毒嘔吐。（資料圖片）

衞生防護中心表示，是次食物中毒個案群組共涉及十人，乘坐國泰由尼泊爾加德滿都抵港的航班。乘客報稱在飛機上用餐後10至30分鐘後出現嘔吐、噁心、腹痛及發燒等食物中毒病徵，國泰遂通知衞生防護中心。飛機餐食物包括麵包﹑水果﹑沙律﹑羊肉飯﹑雞肉飯和雪糕。

中心的港口衞生科人員於航班抵港後隨即登上涉事航班，向受影響乘客進行流行病學調查。10人為6男4女，介乎21歲至38歲，其中4人到醫院求醫，全部毋須入院。

國泰航空一班由尼泊爾加德滿都抵港的客機，有乘客食物中毒嘔吐。（資料圖片）

曾在尼泊爾食沙律醬雞肉青瓜番茄三文治外賣

初步調查顯示，當中9名人士是參加交流團，在去年12月28日至今年1月7日到尼泊爾。他們在登記前約兩小時，即出現病徵前4至5小時，在當地進食外賣沙律醬雞肉青瓜番茄三文治和薯條。中心綜合資料，認為個案較大可能由該款三文治引致。

中心仍在調查事件，不排除受影響人數會增加，呼籲乘搭1月7日編號CX640航班的人士，明日或後日（9或10日）致電中心熱線（2125 2372），以便提供適切評估，若出現病徵應立即求醫。為審慎起見，中心已取走該航班提供的食物樣本進行化驗。

本地急性腸胃炎活躍　諾如病毒引致

另外，衞生防護中心提醒，近日本地急性腸胃炎的活躍程度顯著上升，調查顯示是由諾如病毒引致。中心呼籲市民提高警覺，時刻注意個人、環境及食物衞生，以減低受感染的風險。

中心指，急性腸道傳染病症狀往急症室求診的病人，及定點安老院舍院友，出現嘔吐個案顯著上升，而急性腸胃炎爆發個案更由12月最後一周的7宗，大增至截至1月4日的一星期共19宗。

發現人說，個案集中在安老院舍，原因包括院舍未有妥善處理嘔吐物、不正確使用漂白水進行清潔消毒，以及院友出外度假後受感染繼而在院舍進一步傳播。

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