立法會｜立會「智能電梯」靠人手控制亂象　議員嘆物非所值

▲ 議員投完票後，部分議員離開會議廳，四位保安人員會按好電梯，著他們不用自己按，幫助分流。

財赤下，工程要排先後，多位議員認為優化工程更可緩一緩，並以立法會「智能電梯」為例，大嘆「新不如舊」、物非所值，強調如非必要，不要浪費錢。

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梁君彥曾稱改善舊𨋢運行較慢的問題

立法會新𨋢2023年底啟用，立法會主席梁君彥曾拍片推銷，話新𨋢最大的亮點是升級改用「目的地控制系統」，以改善舊𨋢運行較慢的問題。在大堂鍵盤輸入目的地樓層，系統便會即時「派𨋢」接載，𨋢內上方清楚顯示目的地樓層，令乘客安心沒「搭錯𨋢」。又話系統已在許多現代化商業大廈使用，「鄰近中信大廈的升降機去年亦已改用此系統。」

不過，新𨋢啟用後，議員議助投訴聲至今不斷，與梁君彥推銷的大相徑庭，綜合議員經歷，問題包括不時出現人多不派𨋢、派錯𨋢、飛𨋢的情況，不智能；尤其關鍵時刻、高峰期總是幫倒忙、大塞車。議員說，以前用舊𨋢，趕開會、趕投票提前5分鐘就可以，現在要提前15分鐘，以防新𨋢「玩嘢」。另有議員則說，據其所知，現時全港選用此系統的寥寥可數，加上「智能」二字相信身價翻倍，可惜並不智能。

議員：逢高峰期 秘書處都會派保安「人手㩒𨋢」

議員怨聲載道，據聞，智能電梯不智能下，秘書處惟有出動人力抗衡，有議員稱，早前每逢高峰期，秘書處都會派個「電梯先生」、「電梯小姐」在旁安撫議員情緒，電梯內再派個保安「人手㩒𨋢」，笑言是「人力大勝AI」的例證。

筆者昨日所見，在議員議案投票前約五分鐘，有四位身穿西裝的保安人員已經主動「待命」，按好最近會議廳的四部𨋢，一人負責統籌，有其他人經過想使用時，保安著使用其他𨋢。議員投完票後，部分議員離開會議廳，四位保安人員會按好電梯，著他們不用自己按，幫助分流。

據聞，至今控制幾部電梯的工作人員仍不時要改程式調試，議員不斷適應中。多人好奇，更換智能電梯所涉開支，日常更新維護開支。

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