香港旅遊｜旅議會譚光舜：料今年市道勝去年　對農曆年入境數字有信心

▲ 香港旅遊業議會主席譚光舜。（陳靜儀攝）

新年伊始，旅議會新任主席譚光舜今日（8日）指，旅遊業最艱難日子已過，料今年市道勝去年；又對農曆新年入境數字有信心，惟坦言外遊旅行團報名數字不理想。

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旅議會去年12月換屆，由從事旅遊業務50年的譚光舜，接任徐王美倫擔任主席，任期至2027年。譚今日在傳媒茶敘簡介工作計劃，直言多年來見證本港旅遊業起跌，「有好多嘢想做」，目標帶動旅遊業發光發熱、再創高峰。

去年全年訪港旅客數字近4,500萬人次，較旅發局預期的4,600萬人次少，但譚形容旅遊業最艱難日子已過，相信今年市道勝去年，「無論日本、內地甚至中東旅客（數量），我覺得係會好過舊年。」

至於月底的農曆新年，他稱對入境數字有信心，因即使聖誕節並非內地傳統假期，本港入境旅客數字已很好，且東南亞客均盼到港感受節日氣氛。惟坦言外遊旅行團報名數字不理想，料與聖誕和農曆新年相近、市民傾向自由行、長途航空運力未回復至疫前水平有關。旅議會總幹事楊淑芬補充稱，很多前往內地的旅行團選乘高鐵，但內地將進入春運，高鐵車票供應緊張，旅行團未能取得座位，故團數較聖誕少。

此外，深圳戶籍居民赴港「一簽多行」去年12月恢復，惟內地客近年一改豪風，消費降級。譚光舜稱，雖然珠寶金飾生意未如理想，但訪港短途客始終有增加，「唔旺丁點會旺財。」又透露據悉若本港有足夠承接能力，中央會考慮開放其他大灣區城市「一簽多行」，議會將做好準備迎接商機。

對於深水埗警署外成為旅客打卡熱點，譚指正爭取開放參觀，進一步推動深度遊，「有歷史價值、有故事價值嘅（地點）都爭取中。」另說業界現有約15萬至16萬名從業員，認為只要政府輸入勞工、院校加深學生對業界認識，不難達到《藍圖2.0》2028年目標的約21萬人。

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記者：梁薾心