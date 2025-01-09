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小一派位｜34%小學自行派位未收足生　涉156間

社會

撰文： 馮琪雅、陳展棋

發布時間： 11 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 超市大搜查 名校專區 破·地獄 財政預算案2025 藥物百科 會員有獎

本報統計約156間官津小學在自行分配學位階段未用盡學額，佔33.9%。（陳靜儀攝）

9月升讀小學的小一統一派位選校階段下周一展開，教育局料維持2.1萬人參加。本報統計約156間官津小學於自行分配學位階段未收足學生，佔34%，約15校更錄個位數。據知有小學循國內移民公司招收內地生。

教育局昨表示，本年度預計有41,800人參加小一派位；已獲自行分配學位人數為20,644，預計有約21,100人參加統一派位，與去年同期相若。適齡升小學生家長可於本月13日至19日透過電子平台報名，或於本月18至19日到統一派位中心選校。

2.1萬人料參加統一派位 相若去年

本報根據教育局昨發布的小一統一派位選校名冊統計，發現全港逾440間官津校，約156校在自行分配學位階段未用盡學額，佔33.9%；其中以南區55%學校未用盡學額，佔比最高，涉及5間小學。

近年縮班殺校重災區的黃大仙，11校有剩餘自行學額，佔區內學校52.4%；西貢區則排第3位，11校有餘額，佔47.8%；元朗及九龍城佔比較低，分別只佔22.2%及22.9%。

南區逾半學校 未用盡學額

全港有約15間學校在自行收生階段錄個位數收生，涉及5間官校，包括將由尖沙咀跨區重置到西貢的安博官立小學，估計只錄取6人，其他官校涉及李陞小學、黃大仙官立小學、粉嶺官立小學、大埔官立小學。元朗惇裕學校及將軍澳聖公會將軍澳基德小學，推算均僅錄取3人，尚欠13人才達16人「開班綫」。

剛於殺校潮「死過返生」的中華基督教長洲堂錦江小學，去年9月重新獲准開辦1班資助小一，但推算本年度僅在自行階段錄取8人，校長葉昌銳確認收生錄個位數，但指內地生報名有上升，另由於內地家長尋覓居所需時，若當局能在截止收表後押後「計數」會「準確啲」。

名校於自行收生階段超收「世襲生」情況持續，其中位於九龍城41網的拔萃小學及喇沙小學推算分別超收4人及6人；何文田34網的陳瑞祺（喇沙）小學，以及油尖旺31網的油蔴地天主教小學（海泓道）超收數目均較多，分別約有18人及17人；聖公會聖彼得小學及嘉諾撒聖心學校均超收約10人。

資助小學校長會副主席陳淑儀指學生人口下跌已持續數年，小一學生人數料直至2029年仍不理想，而教育局早前表明不會下調開班綫，學界要「各自出力」，以維持生源。她指有部分小學已物色國內移民公司，與有機會來港的「高才」家長簡介學校和見面。

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