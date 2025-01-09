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小一派位｜本年度330跨境生料參加派位　升27%

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 12 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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有小學校長認為，過往限制專網內的學校收取跨境生人數的做法已不合時宜，倡教育局取消此機制。（梁偉榮攝）

內地生來港升學需求回升，教育局預計本年度會有330名跨境生參加小一派位，按年升約70人、升近27%，統一派位5個跨境學童專網共提供372個學額。有小學校長指有關專網限制收生及選校已不合時宜。

本年度小一統一派位維持由屯門西70網、元朗天水圍72網、北區上水80網、粉嶺81網及沙頭角83網組成，共提供372個學額，較去年多出50個，按年升15%；其中上水80網提供84個學額，較上年度多26個，粉嶺81網提供77學額，按年增18個，沙頭角83網提供10個學額，按年增6個。

新界校長會主席、鳳溪第一小學校長朱偉林推測，內地生預計人數增加，或因多了一批申報地址仍在內地的高才通人士為子女報名，惟他反映其所屬的80校網普遍學校收表量續跌，其學校往年開4班，本學年因每班收取跨境生人數受限制而只開3班，而今年或因整體收表量減少，擔心未必能重上4班。

有小學校長  促撤專網收生限制

朱偉林亦表示，教育局過往限制專網內的學校收取跨境生人數，令部分大校有機會錄取的跨境生，分配至專網內其他弱勢校，形同「分餅仔」，相信有助減少殺校、但絕對會有更多學校縮班。

惟他認為機制有問題，倡教育局取消此機制，以免剝奪這批跨境生家長選校的權利，以及影響學校收生。

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