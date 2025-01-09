學習｜夏寶龍：習近平對澳「3點期許、4點希望」香港適用　促落到實處

▲ 國家主席習近平上月訪澳。（澳門新聞局圖片）

國家主席習近平上月訪澳，並發表重要講話。全國港澳研究會今日舉辦專題研討會，據悉主題是學習有關重要講話精神。港澳辦主任夏寶龍會上有作解讀。

夏寶龍表示，習近平對澳門特區政府和社會各界提出「3點期許」和「4點希望」，這些重要指示精神同樣适用於香港。希望香港、澳門特别行政區政府和社會各界牢記囑托，順應時代發展潮流，主動識變應變求變，更好發揮「一國兩制」制度優勢，加強港澳兩地互學互鑒、交流合作，不斷打開香港、澳門發展新天地。

要把關於推動港澳經濟發展的重要論述落到實處，集中精力拼經濟、謀發展、搞建設； 要把關於提升特别行政區治理效能的重要論述落到實處，下大力氣建設高效、有爲的服務型政府； 要把關於打造更高水平對外開放平台的重要論述落到實處，不斷強化香港、澳門國際化優勢和特色； 要把關於維護社會祥和穩定的重要論述落到實處，必須團結凝聚社會各界力量把香港、澳門建設得更加美好。

習近平在澳門時表示，保持港澳長期繁榮穩定，推進「一國兩制」行穩致遠需把握好四個要點：一、要堅守「一國」之本、善用「兩制」之利。二、要維護高水平安全、推動高質量發展。三、要發揮獨特優勢、強化內聯外通。四、要弘揚核心價值、促進包容和諧。

「内聯、外通」兩頭都要到位

夏寶龍強調，港澳「内聯、外通」兩頭都要到位，最大限度對内對外釋放一國兩制制度紅利，把香港、澳門國際品牌擦得更亮，在國際舞台上展現更大作爲。

▲ 國家主席習近平在澳門接見特首李家超。

除了對澳門提具體要求，習近平在澳門亦會見了香港特首李家超。習近平指出，國家對香港有很高的期待，希望李家超和特區政府穩健施政，全力拼經濟、謀發展，奮力創造香港新的輝煌。

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