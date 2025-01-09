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大家樂優惠｜大家樂聯乘WeChat Pay推出5重新春優惠　大派超過$40優惠券

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 14 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 會員有獎

農曆新年就快到大家樂 x WeChat Pay HK「狂」派「利是」，多重新春美食優惠著數同埋電子利是等住你。

【 大家樂/WeChat Pay HK/新春優惠/美食優惠/掃碼領券】農曆新年就快到，大家樂 x WeChat Pay HK「狂」派「利是」，即日起至2月28日期間，推出多重新春美食優惠著數及電子利是。立即了解詳情，拎獎賞食餐好，輕鬆過肥年！

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大家樂 x WeChat Pay HK 5重新春優惠 掃碼即領高達$40優惠券

1．優惠每月領取高達$15優惠券

在2月28日前，掃描指定合作商戶的二維碼，即可領取多重優惠：

  • 使用WeChat於門店內掃瞄活動相關物料上的二維碼，即拎減$2、減$3及減$5立減折扣優惠券
  • 掃碼領$5大家樂小程序專用券

農曆新年就快到大家樂 x WeChat Pay HK「狂」派「利是」，多重新春美食優惠著數同埋電子利是等住你。

2．3倍WePoints積分優惠(有效期為派發後第三個月)

於推廣期間惠顧大家樂並以WeChat Pay HK指定付款方式付款，即享3倍WePoints積分。（積分有效期為三個月)

3．掃碼迎新優惠賞（共值$20）

顧客於推廣期間登記成為WeChat Pay HK新用戶後，即可掃瞄活動相關物料上的二維碼，領取2張$10電子優惠券於大家樂消費時使用。

4．WePoints積分換獎賞優惠

  • 11時後惠顧滿$60減$6優惠券 (憑600積分換領)
  • 於茶市惠顧滿$40減$3優惠券 (憑300積分換領)

5．【派利是】活動

由1月21日至2月12日，大派大家樂 x WeChat Pay HK電子利是，打開WeChat，進入與朋友的【聊天界面】，點擊右下角【+】>【利是】，填寫金額及祝福語，即可選擇並使用大家樂WeChat Pay HK電子利是封面 ! 快去派WeChat利是，為親朋好友送上祝福！

活動詳情：

  • 活動日期：2025年1月7日至2月28日
  • 適用範圍：大家樂指定門店及 WeChat Pay App。
  • 所有優惠均受條款約束，數量有限，先到先得，換完即止。

更多優惠報道：

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