遊泰注意｜王星同批「豬仔」？内地演員赴泰拍劇失聯　3日後回覆詭異短訊

▲ 疑似再有內地演員赴泰拍戲後失聯。

【演員/泰國/電騙/詐騙】內地男演員王星近日赴泰國試鏡後被「賣豬仔」到緬甸妙瓦底詐騙園區，所幸已經獲救。無獨有偶，另一名男演員亦被曝前往泰國曼谷拍戲後失聯，3日後「上水」回覆親友詭異訊息，令人懷疑被「賣豬仔」。

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綜合內地媒體報道，何俊旻於1月3日前往泰國曼谷拍攝名為《緝毒女警》的劇集，隨後失聯。內地女演員邵逸凡在微博上透露，何俊旻失聯3天後開始「上水」回覆訊息，但就指他「回覆得很奇怪」，且拒絕接聽視頻通話，僅以語音通話表示自己的確在泰國拍攝《緝毒女警》。從網上流傳的對話截圖可見，何俊旻向親友傳送了一張拍戲的照片，但照片中的人們身穿羽絨，明顯與泰國的炎熱天氣不符。

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此外，何俊旻被問及《緝毒女警》導演、通告單等問題時皆「回答不上來」，更表示不知道演員王星的事、不關心新聞；而他在與親友進行語音通話時，語氣亦明顯異常，因此有網民分析他「被控制了」。值得留意的是，在微信群組發布《緝毒女警》資訊的人，正是王星事件中的演員統籌「顏十六」。

不過事件其後疑似出現轉折，何俊旻的好友主動向内地記者透露，已經成功聯絡對方並進行視像通話，表示何俊旻並沒有進傳聞中的《緝毒女警》劇組，失聯純屬「擺烏龍」，

他沒有被騙，12號就回來，目前是正常拍戲的狀態。

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而最初發聲幫忙擴散消息的邵逸凡亦有在微博上發文更新事件進展，但就出現不同說法。她在帖文中表示已證實事件為惡作劇，並怒轟「都確定了他在天津還在用虛擬定位發朋友圈。現在當時為他著急的人都在罵他（包括我自己）」。目前邵逸凡已經刪除協助尋找何俊旻的相關帖文。

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