  • 19°C
香港時間：202519日 (四) 11:15

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊泰注意｜王星同批「豬仔」？内地演員赴泰拍劇失聯　3日後回覆詭異短訊

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

分享：

分享：

熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 會員有獎

疑似再有內地演員赴泰拍戲後失聯。

【演員/泰國/電騙/詐騙】內地男演員王星近日赴泰國試鏡後被「賣豬仔」到緬甸妙瓦底詐騙園區，所幸已經獲救。無獨有偶，另一名男演員亦被曝前往泰國曼谷拍戲後失聯，3日後「上水」回覆親友詭異訊息，令人懷疑被「賣豬仔」。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜防流感必先做好個人衛生　醫生籲早接種疫苗＋4招增強免疫力

綜合內地媒體報道，何俊旻於1月3日前往泰國曼谷拍攝名為《緝毒女警》的劇集，隨後失聯。內地女演員邵逸凡在微博上透露，何俊旻失聯3天後開始「上水」回覆訊息，但就指他「回覆得很奇怪」，且拒絕接聽視頻通話，僅以語音通話表示自己的確在泰國拍攝《緝毒女警》。從網上流傳的對話截圖可見，何俊旻向親友傳送了一張拍戲的照片，但照片中的人們身穿羽絨，明顯與泰國的炎熱天氣不符。

點擊圖片放大
+8
+7

此外，何俊旻被問及《緝毒女警》導演、通告單等問題時皆「回答不上來」，更表示不知道演員王星的事、不關心新聞；而他在與親友進行語音通話時，語氣亦明顯異常，因此有網民分析他「被控制了」。值得留意的是，在微信群組發布《緝毒女警》資訊的人，正是王星事件中的演員統籌「顏十六」。

不過事件其後疑似出現轉折，何俊旻的好友主動向内地記者透露，已經成功聯絡對方並進行視像通話，表示何俊旻並沒有進傳聞中的《緝毒女警》劇組，失聯純屬「擺烏龍」，

他沒有被騙，12號就回來，目前是正常拍戲的狀態。

點擊圖片放大
+4
+3

而最初發聲幫忙擴散消息的邵逸凡亦有在微博上發文更新事件進展，但就出現不同說法。她在帖文中表示已證實事件為惡作劇，並怒轟「都確定了他在天津還在用虛擬定位發朋友圈。現在當時為他著急的人都在罵他（包括我自己）」。目前邵逸凡已經刪除協助尋找何俊旻的相關帖文。

更多相關內容：

遊泰注意｜傳被賣到KK園　内地演員星星獲救曝禁錮細節：50人囚一室迫練打字

遊泰注意｜內地男演員「星星」疑被賣豬仔到KK園區　泰媒證實已被尋回剃頭近照曝光

遊泰注意丨內地男演員「星星」泰緬邊境試鏡失聯多日　女友抵泰急尋人：與時間賽跑

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

健康問題 網絡熱話 演員 泰國 曼谷 微信 微博

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月09日 時間04:05）
急症室最長等候時間（01月09日 時間04:05）
遊泰注意｜傳被賣到KK園　内地演員星星獲救曝禁錮細節：50人囚一室迫練打字
遊泰注意｜傳被賣到KK園　内地演員星星獲救曝禁錮細節：50人囚一室迫練打字
星二代｜謝霆鋒日本滑雪激罕晒Chok爆父子照　大仔Lucas一部位獲讚超越爸爸
星二代｜謝霆鋒日本滑雪激罕晒Chok爆父子照　大仔Lucas一部位獲讚超越爸爸
9胞胎︱「9胞胎」孕婦嚴重感染命危減剩2胎全不保　丈夫心痛欲提告：眼前一片黑暗
9胞胎︱「9胞胎」孕婦嚴重感染命危減剩2胎全不保　丈夫心痛欲提告：眼前一片黑暗
英國流感｜英國流感大爆發　急症壓力爆煲需等91小時多家醫院進入「嚴重事態」
英國流感｜英國流感大爆發　急症壓力爆煲需等91小時多家醫院進入「嚴重事態」