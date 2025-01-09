啟德體育園｜巴塞表演賽申辦公司披露電郵截圖　稱園方因技術問題未能發送申請表致歉

▲ 體育園於去年12月28日發出電郵，要求主辦方填寫補充資料的申請表格，惟其電腦技術問題未成功送達。（資料圖片）

耗資300億元興建的啟德體育園今年首季啟用，西甲勁旅巴塞隆拿租場事件現羅生門，園方昨稱主辦方未交申請文件後，申辦一方昨晚補充指剛獲通知園方因電腦技術問題未有送出要求填寫表格的電郵，今（9日）再披露相關電郵截圖。

早前有報道指，巴塞隆拿擬於7月27日在港作賽，惟申辦賽事的宏美廣告娛樂集團租用啟德體育園未果，有傳當日場地已租予英超榜首利物浦。宏美集團昨發稿確認場地申請遭拒，籲體育園重新審視。

其後啟德體育園昨覆稱，曾收到集團的租場查詢，並要求對方提交申請文件，但至昨日未有收到。其後主辦方昨晚補充指，剛獲體育園通知要求填寫表格的電郵，因園方電腦技術問題未能送出。

宏美集團今發稿補充指，自去年10月起與啟德體育園溝通，並於12月上旬接獲園方以口頭形式通知拒絕申請，遂於同月20日透過電郵再次跟進，並於12月27日與香港足球總會溝通；合作夥伴已於28日提交相關申請表格予香港足球總會。

集團續指，剛於昨天晚上8時47分接獲體育園通知，表示園方於去年12月28日發出電郵，要求填寫補充資料的申請表格，因其電腦技術問題未成功送達，並在新稿附上園方昨晚向集團發出的電郵截圖。

▲ 宏美集團於昨天下午8時47分接獲體育園通知。（宏美集團提供）

根據集團提供的截圖，標題顯示為昨日（1月8日）回應集團的查詢，內容為跟進上一封發出的電郵，就因技術問題而未能於上月28日（2024年12月28日）發出一封附帶申請表格的電郵，向集團致歉。電郵未有顯示電郵下款，而發送人電郵域名前半部分，為「kaitaksportpark」（啟德體育園）。

集團表示，理解此事存在溝通問題，未來希望與啟德體育園保持密切合作，並探索合作機會。

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