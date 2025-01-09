新春美食2025｜奇華創新推出2款健康純素糕點　炮仗外型迪士尼米奇賀年禮盒打卡一流

▲ 奇華推出2款健康純素糕點「紅棗桂圓烏龍茶年糕」及「木耳腰果蓮藕糕」。

即將送龍迎蛇，為了慶祝新一年新開始，奇華餅家推出兩款純素糕點，包括全新研製的「紅棗桂圓烏龍茶年糕」及再度登場的「木耳腰果蓮藕榚」。

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此外，奇華也請來迪士尼米奇與好友整裝待發以富有新春色彩的禮盒提早向大家拜年。同時，奇華餅家更為一眾奇華Fans 會員、citibank信用卡及Alipay用戶，精心準備了一系列限時新春禮遇，讓您以最優惠的價格為自己及摯愛親朋準備應節產品，一起迎接蛇年。

純素糕點滋養身心

為讓更多人能夠品嚐滋味的糕點，奇華餅家研製出兩款創新、保留了傳統的風味、連素食者都可享用的糕點。首先是全新研製的「紅棗桂圓烏龍茶年糕」，將性味甘溫的桂圓和養顏紅棗，搭配味道甘潤清香的烏龍茶，加上於香港自家廠房用上等優質糯米生磨米漿混和蒸製而成，口感煙韌，清新香氣散佈口中，讓人回味。

另一款是「木耳腰果蓮藕糕」，新鮮香脆的蓮藕，生津潤肺，並以鮮甜的栗子肉入饌，再加入養生食材，包括含多種營養成分的木耳、具豐富維生素的腰果等，混和研製成每口層次豐富鮮明的「木耳腰果蓮藕糕」，更有「好運年年、金銀滿屋」的寓意。

迪士尼米奇與好友賀年產品

此外，奇華餅家請來迪士尼米奇與好友穿上滿載新春喜慶色彩服飾，推出全新設計賀年禮盒，包括以模仿炮仗外型作禮盒設計的「迪士尼米奇與好友系列賀年炮仗禮盒」（每盒售價港幣298），載有米奇造型的迷你亞嫲糖年糕、米妮造型的迷你椰汁糖年糕、花生脆糖、黑糖杏仁脆糖、歡樂笑口棗及鬆化香酥角；還有「迪士尼米奇與好友系列賀年什錦蛋卷禮盒」（每盒售價港幣92），內含鬆脆可口的特濃朱古力蛋卷及牛油蛋卷。

顧客可於即日起至2025年1月27日期間到奇華餅家全線分店 或2025年1月上旬至1月20日期間到奇華網店選購。

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