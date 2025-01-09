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1.28億六合彩｜瘋傳水警中頭獎$6923萬決定劈炮唔撈　前一哥李明逵95年中3800萬

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 22 分鐘前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 會員有獎

瘋傳水警中頭獎$6923萬決定劈炮唔撈，前一哥李明逵95年中3800萬。

【六合彩2025/六合彩1.28億頭獎/六合彩結果/頭獎/水警】如果頭獎幸運兒是你，你會如何？昨日網上瘋傳36歲水警中頭獎$6923萬，並提取奬金放假外遊慶祝，及後指他決定劈炮唔撈「歎世界」！

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六合彩1.28億頭獎｜劈炮唔撈「歎世界」

史上最高彩金六合彩結果出爐，1.28億元頭獎2注中，每注派逾6,923萬元。網上旋即流傳不少造假的電腦飛開玩笑，亦有警隊瘋傳一張經由網上戶口購買中獎紀錄截圖，據悉是一位36歲水警隊員中頭獎，相中可見當事人以一注10元投注中頭奬獲派$69,234,020，並指該名水警曾提取奬金放假外遊慶祝，及後指他已決定劈炮唔撈「歎世界」。

即睇以下六合彩攻略︰

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六合彩1.28億頭獎｜警隊多幸運兒！

翻查資料，原來警隊特別多幸運兒！警務人員似乎特別備受幸運之神眷顧。

  • 1995年，前「一哥」李明逵曾夥拍同袍「夾份」買六合彩，結果中頭獎逾3800萬元，當時因一名同事沒有「夾錢」，李明逵因而夾了兩份錢，亦分到雙份獎金，最終獲得700萬元。
  • 2007年，一名剛從警察學院畢業的軍裝女警，與另一人瓜分逾7,000萬六合彩頭獎獎金，女警獨得3,700萬。
  • 2011年，一名剛出學堂，駐守禮賓府的新紮師兄中頭獎，與另外數名幸運兒瓜分當期逾4,500萬獎金，他一人捧走1,300萬元。據悉他於獲獎翌日即帶同逾兩萬元現金返回中區警署遞信辭職。
  • 2018年，水警基地餐廳洗碗女職員，一注獨得當年新春金多寶逾6600萬元頭獎。惟及後餐廳老闆澄清沒有聘請該名女工，而網傳職員資料是虛假的，故女子身份仍是成疑。
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