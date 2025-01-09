1.28億六合彩｜瘋傳水警中頭獎$6923萬決定劈炮唔撈 前一哥李明逵95年中3800萬
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撰文： 王明芳
發布時間： 22 分鐘前
最後更新： 剛剛
【六合彩2025/六合彩1.28億頭獎/六合彩結果/頭獎/水警】如果頭獎幸運兒是你，你會如何？昨日網上瘋傳36歲水警中頭獎$6923萬，並提取奬金放假外遊慶祝，及後指他決定劈炮唔撈「歎世界」！
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六合彩1.28億頭獎｜劈炮唔撈「歎世界」
史上最高彩金六合彩結果出爐，1.28億元頭獎2注中，每注派逾6,923萬元。網上旋即流傳不少造假的電腦飛開玩笑，亦有警隊瘋傳一張經由網上戶口購買中獎紀錄截圖，據悉是一位36歲水警隊員中頭獎，相中可見當事人以一注10元投注中頭奬獲派$69,234,020，並指該名水警曾提取奬金放假外遊慶祝，及後指他已決定劈炮唔撈「歎世界」。
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六合彩1.28億頭獎｜警隊多幸運兒！
翻查資料，原來警隊特別多幸運兒！警務人員似乎特別備受幸運之神眷顧。
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