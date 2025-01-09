親子好去處｜高鐵「香港熊貓專列」1月11正式啟航 6熊貓陪伴往來粵港兩地【附班次詳情】
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【港鐵/高鐵/香港熊貓專列/大熊貓】全港掀起大熊貓熱潮，熊貓無處不在！港鐵宣布由1月11日起，高鐵「香港熊貓專列」正式啟航！往返香港西九龍站、廣州南站、深圳北站及福田站的旅客，將有機會捕捉到6隻可愛的大熊貓的蹤影！
高鐵熊貓專列｜大熊貓家族6隻大熊貓均會出現
港鐵表示，「香港熊貓專列」會在1月11日至4月4日期間逢星期六、日及指定日子，在指定班次接載乘客來往香港西九龍至廣州南、深圳北及福田，平日則會隨機行短途班次。
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屆時列車將有大熊貓家族6隻大熊貓，包括盈盈、樂樂、安安、可可及龍鳳胎的家姐和細佬出現，而主題列車內、外均換上新裝，由車身、車窗、行李架、車門都可以見到大熊貓的各種萌態，鬼馬趣緻的大熊貓不單化身高鐵車長，更會擔任宣傳大使穿梭多個香港旅遊地標，為乘搭列車訪港的旅客介紹打卡點。
高鐵熊貓專列｜車身內外都有大熊貓可愛身影
高鐵「香港熊貓專列」是全港唯一在車身內外都會找到大熊貓可愛身影的列車，牠們以不同造型現身，推介香港景點和特色美食，部份更會與Captain Go高鐵隊長 cross over！大熊貓家族除了會現身高鐵列車，更進駐香港西九龍站，於車站票務大堂驚喜現身，大家千萬不要錯過這打卡機會！
熊貓專列時間表：
- 期間限定：2025年1月11日（星期六）至4月4日（星期五）
- 行走路線：香港西九龍站往來廣州南站、深圳北站及福田站的指定班次
- 行走班次：香港熊貓專列逢星期六、日及大年初一（1月29日）於指定路線行駛，其餘日子將隨機行駛
- 購票方法：乘客按照以下熊貓專列的時間表所示的車次，透過12306線上票務平台、車站售票機、車站票務櫃位及指定代理購買。
北行指定日子及班次: 由香港西九龍站出發（日期：逢星期六及大年初一 1月29日）
|車次
|出發時間
|到達時間
|目的地
|中途站
|G6582
|08:23
|09:22
|廣州南
|深圳北、慶盛
|G6584
|11:00
|12:00
|廣州南
|福田、深圳北
|G5620
|13:46
|14:04
|深圳北
|-
|G5622
|15:08
|15:26
|深圳北
|-
|G6586
|16:34
|17:35
|廣州南
|深圳北、虎門
|G658
|20:00
|21:08
|廣州南
|8福田、深圳北、虎門
北行指定日子及班次: 由香港西九龍站出發（日期：逢星期日）
|車次
|出發時間
|到達時間
|目的地
|中途站
|G5636
|07:30
|07:58
|深圳北
|福田
|G5638
|08:58
|09:16
|深圳北
|-
|G5640
|10:14
|10:32
|深圳北
|-
|G5642
|11:32
|11:50
|深圳北
|-
|G5644
|12:44
|13:02
|深圳北
|-
|G5646
|14:04
|14:28
|深圳北
|福田
|G5806
|15:27
|15:41
|福田
|-
|G5648
|16:29
|16:48
|深圳北
|-
|G5650
|17:57
|18:21
|深圳北
|福田
|G5652
|19:21
|19:39
|深圳北
|-
|G5654
|20:35
|20:59
|深圳北
|-
南行指定日子及班次: 前往香港西九龍站（日期：逢星期六及大年初一 1月29日）
|車次
|出發地
|出發時間
|到達時間
|中途站
|G6581
|廣州南
|09:43
|10:39
|深圳北
|G6583
|廣州南
|12:26
|13:27
|虎門、深圳北
|G5621
|深圳北
|14:22
|14:48
|福田
|G5623
|深圳北
|15:47
|16:06
|-
|G6585
|廣州南
|18:02
|19:06
|慶盛、深圳北
|G6587
|廣州南
|21:32
|21:31
|虎門、深圳北
南行指定日子及班次: 前往香港西九龍站（日期：逢星期日）
|車次
|出發地
|出發時間
|到達時間
|中途站
|G5637
|深圳北
|08:15
|08:40
|福田
|G5639
|深圳北
|09:34
|09:53
|-
|G5641
|深圳北
|10:50
|11:14
|福田
|G5643
|深圳北
|12:08
|12:26
|-
|G5645
|深圳北
|13:20
|13:45
|福田
|G5647
|深圳北
|14:48
|15:07
|-
|G5805
|福田
|15:58
|16:12
|-
|G5649
|深圳北
|17:14
|17:38
|福田
|G5651
|深圳北
|18:42
|19:00
|-
|G5653
|深圳北
|19:55
|20:17
|福田
|G5655
|深圳北
|21:16
|21:40
|福田
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