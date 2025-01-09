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親子好去處｜高鐵「香港熊貓專列」1月11正式啟航　6熊貓陪伴往來粵港兩地【附班次詳情】

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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高鐵「香港熊貓專列」有6隻可愛大熊貓陪住大家！

【港鐵/高鐵/香港熊貓專列/大熊貓】全港掀起大熊貓熱潮，熊貓無處不在！港鐵宣布由1月11日起，高鐵「香港熊貓專列」正式啟航！往返香港西九龍站、廣州南站、深圳北站及福田站的旅客，將有機會捕捉到6隻可愛的大熊貓的蹤影！

港鐵宣布由1月11日起，高鐵「香港熊貓專列」正式啟航！（港鐵提供）

高鐵熊貓專列｜大熊貓家族6隻大熊貓均會出現

港鐵表示，「香港熊貓專列」會在1月11日至4月4日期間逢星期六、日及指定日子，在指定班次接載乘客來往香港西九龍至廣州南、深圳北及福田，平日則會隨機行短途班次。

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屆時列車將有大熊貓家族6隻大熊貓，包括盈盈、樂樂、安安、可可及龍鳳胎的家姐和細佬出現，而主題列車內、外均換上新裝，由車身、車窗、行李架、車門都可以見到大熊貓的各種萌態，鬼馬趣緻的大熊貓不單化身高鐵車長，更會擔任宣傳大使穿梭多個香港旅遊地標，為乘搭列車訪港的旅客介紹打卡點。

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高鐵熊貓專列｜車身內外都有大熊貓可愛身影

高鐵「香港熊貓專列」是全港唯一在車身內外都會找到大熊貓可愛身影的列車，牠們以不同造型現身，推介香港景點和特色美食，部份更會與Captain Go高鐵隊長 cross over！大熊貓家族除了會現身高鐵列車，更進駐香港西九龍站，於車站票務大堂驚喜現身，大家千萬不要錯過這打卡機會！

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熊貓專列時間表：

  • 期間限定：2025年1月11日（星期六）至4月4日（星期五）
  • 行走路線：香港西九龍站往來廣州南站、深圳北站及福田站的指定班次
  • 行走班次：香港熊貓專列逢星期六、日及大年初一（1月29日）於指定路線行駛，其餘日子將隨機行駛
  • 購票方法：乘客按照以下熊貓專列的時間表所示的車次，透過12306線上票務平台、車站售票機、車站票務櫃位及指定代理購買。
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北行指定日子及班次: 由香港西九龍站出發（日期：逢星期六及大年初一 1月29日）

車次出發時間到達時間目的地中途站
G658208:2309:22廣州南深圳北、慶盛
G658411:0012:00廣州南福田、深圳北
G562013:4614:04深圳北-
G562215:0815:26深圳北-
G658616:3417:35廣州南深圳北、虎門
G65820:0021:08廣州南8福田、深圳北、虎門

北行指定日子及班次: 由香港西九龍站出發（日期：逢星期日）

車次出發時間到達時間目的地中途站
G563607:3007:58深圳北福田
G563808:5809:16深圳北-
G564010:1410:32深圳北-
G564211:3211:50深圳北-
G564412:4413:02深圳北-
G564614:0414:28深圳北福田
G580615:2715:41福田-
G564816:2916:48深圳北-
G565017:5718:21深圳北福田
G565219:2119:39深圳北-
G565420:3520:59深圳北-

南行指定日子及班次: 前往香港西九龍站（日期：逢星期六及大年初一 1月29日）

車次出發地出發時間到達時間中途站
G6581廣州南09:4310:39深圳北
G6583廣州南12:2613:27虎門、深圳北
G5621深圳北14:2214:48福田
G5623深圳北15:4716:06-
G6585廣州南18:0219:06慶盛、深圳北
G6587廣州南21:3221:31虎門、深圳北

南行指定日子及班次: 前往香港西九龍站（日期：逢星期日）

車次出發地出發時間到達時間中途站
G5637深圳北08:1508:40福田
G5639深圳北09:3409:53-
G5641深圳北10:5011:14福田
G5643深圳北12:0812:26-
G5645深圳北13:2013:45福田
G5647深圳北14:4815:07-
G5805福田15:5816:12-
G5649深圳北17:1417:38福田
G5651深圳北18:4219:00-
G5653深圳北19:5520:17福田
G5655深圳北21:1621:40福田

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