親子好去處｜高鐵「香港熊貓專列」1月11正式啟航　6熊貓陪伴往來粵港兩地【附班次詳情】

▲ 高鐵「香港熊貓專列」有6隻可愛大熊貓陪住大家！

【港鐵/高鐵/香港熊貓專列/大熊貓】全港掀起大熊貓熱潮，熊貓無處不在！港鐵宣布由1月11日起，高鐵「香港熊貓專列」正式啟航！往返香港西九龍站、廣州南站、深圳北站及福田站的旅客，將有機會捕捉到6隻可愛的大熊貓的蹤影！

▲ 港鐵宣布由1月11日起，高鐵「香港熊貓專列」正式啟航！（港鐵提供）

高鐵熊貓專列｜大熊貓家族6隻大熊貓均會出現

港鐵表示，「香港熊貓專列」會在1月11日至4月4日期間逢星期六、日及指定日子，在指定班次接載乘客來往香港西九龍至廣州南、深圳北及福田，平日則會隨機行短途班次。

最新影片推介:

屆時列車將有大熊貓家族6隻大熊貓，包括盈盈、樂樂、安安、可可及龍鳳胎的家姐和細佬出現，而主題列車內、外均換上新裝，由車身、車窗、行李架、車門都可以見到大熊貓的各種萌態，鬼馬趣緻的大熊貓不單化身高鐵車長，更會擔任宣傳大使穿梭多個香港旅遊地標，為乘搭列車訪港的旅客介紹打卡點。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

高鐵熊貓專列｜車身內外都有大熊貓可愛身影

高鐵「香港熊貓專列」是全港唯一在車身內外都會找到大熊貓可愛身影的列車，牠們以不同造型現身，推介香港景點和特色美食，部份更會與Captain Go高鐵隊長 cross over！大熊貓家族除了會現身高鐵列車，更進駐香港西九龍站，於車站票務大堂驚喜現身，大家千萬不要錯過這打卡機會！

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

熊貓專列時間表：

期間限定：2025年1月11日（星期六）至4月4日（星期五）

行走路線：香港西九龍站往來廣州南站、深圳北站及福田站的指定班次

行走班次：香港熊貓專列逢星期六、日及大年初一（1月29日）於指定路線行駛，其餘日子將隨機行駛

購票方法：乘客按照以下熊貓專列的時間表所示的車次，透過12306線上票務平台、車站售票機、車站票務櫃位及指定代理購買。

▼ 點擊圖片放大 +2

北行指定日子及班次: 由香港西九龍站出發（日期：逢星期六及大年初一 1月29日）

車次 出發時間 到達時間 目的地 中途站 G6582 08:23 09:22 廣州南 深圳北、慶盛 G6584 11:00 12:00 廣州南 福田、深圳北 G5620 13:46 14:04 深圳北 - G5622 15:08 15:26 深圳北 - G6586 16:34 17:35 廣州南 深圳北、虎門 G658 20:00 21:08 廣州南 8福田、深圳北、虎門

北行指定日子及班次: 由香港西九龍站出發（日期：逢星期日）

車次 出發時間 到達時間 目的地 中途站 G5636 07:30 07:58 深圳北 福田 G5638 08:58 09:16 深圳北 - G5640 10:14 10:32 深圳北 - G5642 11:32 11:50 深圳北 - G5644 12:44 13:02 深圳北 - G5646 14:04 14:28 深圳北 福田 G5806 15:27 15:41 福田 - G5648 16:29 16:48 深圳北 - G5650 17:57 18:21 深圳北 福田 G5652 19:21 19:39 深圳北 - G5654 20:35 20:59 深圳北 -

南行指定日子及班次: 前往香港西九龍站（日期：逢星期六及大年初一 1月29日）

車次 出發地 出發時間 到達時間 中途站 G6581 廣州南 09:43 10:39 深圳北 G6583 廣州南 12:26 13:27 虎門、深圳北 G5621 深圳北 14:22 14:48 福田 G5623 深圳北 15:47 16:06 - G6585 廣州南 18:02 19:06 慶盛、深圳北 G6587 廣州南 21:32 21:31 虎門、深圳北

南行指定日子及班次: 前往香港西九龍站（日期：逢星期日）

車次 出發地 出發時間 到達時間 中途站 G5637 深圳北 08:15 08:40 福田 G5639 深圳北 09:34 09:53 - G5641 深圳北 10:50 11:14 福田 G5643 深圳北 12:08 12:26 - G5645 深圳北 13:20 13:45 福田 G5647 深圳北 14:48 15:07 - G5805 福田 15:58 16:12 - G5649 深圳北 17:14 17:38 福田 G5651 深圳北 18:42 19:00 - G5653 深圳北 19:55 20:17 福田 G5655 深圳北 21:16 21:40 福田

相關內容：

消防開放日2025｜1月全港6區免費消防嘉年華 充氣彈床/試穿消防制服/攤位遊戲

1月生日好去處2025｜1月份70大生日優惠好去處 免費5星酒店自助餐/迪士尼/打邊爐

野餐好去處2024｜全港12大草地野餐好去處推介 歐陸建築打卡+超靚海景睇日落

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】