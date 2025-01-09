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情緒病︱43歲樂壇一哥坐700萬勞斯萊斯代步盡顯身價　出道逾20年自爆患情緒病想輕生

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 44 分鐘前

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43歲樂壇一哥坐700萬勞斯萊斯代步盡顯身價　出道逾20年自爆患情緒病想輕生

【情緒病／輕生／張敬軒／勞斯萊斯／身價】光鮮亮麗背後充滿艱辛！現年43歲的偶像派實力唱將張敬軒，出道至今逾20年魅力不減。貴為「樂壇一哥」的他近日就被網民捕獲，發現其座駕換成了一架價值約700萬的灰色勞斯萊斯，盡顯身價。不過，張敬軒當年也是歷盡挫折才出道，更曾自爆患情緒病，想過輕生。

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有網民近日捕獲張敬軒坐靚車出行，在小紅書發佈影片「軒叔係咪因為上班塞車所以換咗Rolls」。從影片可見，張敬軒著綠色皮褸襯黑色樽領冷衫，在停車場步入一架風暴灰色勞斯萊斯，一路行同時向等候他的粉絲揮手，然後開門上車。待車駛出停車場前，張敬軒在車内仍貼心向粉絲揮手道別。

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影片曝光後，不少人留言讚張敬軒新車奢華有型：「勞斯萊斯加長版古斯特，風暴灰外觀，國內577萬起配」、「權志龍同款」、「靚人配靚車」、「他襯得起這部車」、「我都有份貢獻噶」。

出道逾20年曾捱麵包度日

張敬軒如今成功背後其實都有坎坷打拼經歷，他曾在《軒仔與他的產地》中分享入行前辛酸事，表示自己在2002年隻身一人帶著3000元來港工作，工作遇上困難，更要捱麵包度日。

據悉，籍貫北京、出生及成長於廣州的張敬軒，17歲那年嘗試在內地出道，他當時拿着僅有的5萬元跟一間由香港人開設的唱片公司簽約，結果簽約一周後，對方一走了之，他才發現自己遇上騙子，令他大受打擊。之後他退居幕後，於影音製作公司中擔任錄音棚的學徒，同時發表個人首支單曲作品；但事業剛有起色，又遇到公司因經營困難而突然倒閉。

儘管歷經挫折，滿腔熱血的張敬軒未有因此放棄音樂夢。在受騙2年後，他向媽媽借錢5萬元，自己出唱片，並承諾若失敗便投身家人心儀的金融行業。而他的首張唱片最終成功於市場上吸引樂迷注意，翌年獲廣東著名DJ彭力發掘，簽約成為幾何文化唱片公司的第一個藝人，正式加入樂壇。雖然入行初期的張敬軒曾被網民嘲諷樣子不美，專輯銷售量亦不高，甚至有一段時間沒有工作。當時未懂打扮的他由於知名度不高，還曾於尖沙咀逐間服裝店拍門借衫，吃了不少「檸檬」。直至2006年，張敬軒的歌唱事業漸漸轉好，與王菀之、方大同和張繼聰被合稱為「唱作四小強」，音樂作品開始為人認識。

2013年7月，張敬軒強勢加盟英皇娛樂；2015年以2000萬接手雅旺錄音室，將它一部份打造成1950年代火車卡廂的造型，並繼續盡力經營。如今，擅長作詞、作曲、編曲、錄音、製作及演唱的張敬軒被稱為E世代全才唱作人，為獲獎無數的一代歌王，近年開個唱及巡唱多達逾百場，吸金力驚人。而張敬軒在走紅後，還不斷提攜新人，又愛與其他歌手合作，在本地樂壇中擔當重要角色。

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曾自爆有情緒病想過輕生

張敬軒曾在吳君如主持的電台節目《嘩！嘩！嘩！打到嚟》中透露自己患情緒病，指病是遺傳自爺爺，最壞經歷試過拿刀斬人：

有次回廣州時，以為媽媽及公司同事一起罵我，我突然像瘋子一樣躲進房間把所有物件打破，然後再衝入廚房拿刀要衝去斬經理人。

當時，張媽媽嚇得爆哭，最後要聯同經理人把張敬軒拉進房間談判，慢慢平復他的情緒。

另外，張敬軒亦在《THE NEXT 20演唱會》上提到，《笑忘書》一曲是他在患情緒病最嚴重時所寫，「冇工開，屋企又發生一些狀況，當時甚至唔知自己是否可以行落去」，甚至有想過輕生：

坦白講唔係冇過輕生念頭… 但我膊頭太重，我仲有爸爸媽媽，仲有屋企、仲有我歌迷… 所以喺嗰段日子自己唔開心，冇辦法拉番起自己時候就純綷寫歌，咬緊牙關繼續行落去，一路帶住自己各種struggles捱到今日，有咁多觀眾喺度支持我。

他藉此鼓勵大家，任何痛苦時候都要堅持、相信自己：

大家要記住，張敬軒可以做到，你都可以做到，因為我都係一個普通人，所以喺各種痛苦裏面，記得咬緊牙關。

同場加映：1分鐘自測抑鬱症

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同場加映：治療及預防抑鬱症方法

本港精神科專科鄧萬豪醫生早前接受TOPick訪問，表示抑鬱症患者可以從藥物及心理方面尋求治療。包括抗抑鬱藥物，可以調節大腦中的神經傳導物質，改善情緒低落、失眠等症狀。另外醫生也會根據患者的具體情況，搭配其他藥物，例如焦慮症藥物、睡眠障礙藥物等。

至於心理治療，患者可進行認知行為治療 (CBT)，透過改變負面的思考模式和行為，改善情緒和功能。或進行人際關係治療，幫助改善人際關係，增加社會支持，以減輕孤獨感和無助感。另外亦有精神分析治療，幫助患者探討潛意識中的衝突和經驗，以了解抑鬱症的根源。

此外，腦電盪治療（Electroconvulsive Therapy, ECT），又稱電痙攣療法，是一種用來治療嚴重精神疾病，特別是重度抑鬱症的有效方法。ECT的原理是透過在患者腦部施加短暫的電流，誘發一次短暫的全身性癲癇，以達到治療效果。

而預防輕度抑鬱惡化的方法是非常重要。鄧醫生建議：

  • 及時就醫： 感覺情緒低落時，應儘早尋求專業幫助。
  • 積極治療： 按照醫生的建議，堅持治療。
  • 調整生活方式： 保持規律的作息，均衡飲食，適度運動，多參與社交活動。
  • 學習放鬆技巧： 學習深呼吸、冥想等放鬆技巧，有助於緩解壓力。
  • 尋求社會支持： 與家人、朋友或心理諮商師分享自己的感受。

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