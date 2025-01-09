迪士尼門票優惠｜香港迪士尼樂園門票買一送一　人均低至$299.5不限日子入園

▲ 香港迪士尼樂園門票買一送一優惠，1月10日早上10時開搶！

【香港迪士尼門票買一送一/迪士尼門票優惠】召喚迪士尼粉絲！香港迪士尼樂園門票買一送一優惠回歸，折後人均$299.5起，不限日子入場，農曆新年、情人節及復活節等都適用，即睇優惠詳情，把握機會搶飛！

最新影片：

迪士尼門票優惠｜香港迪士尼門票折後人均$299.5

Trip.com將於1月10日（星期五）早上10點推出香港迪士尼樂園門票買一送一優惠，2張門票原價$1,338起，折後只需$599起，人均低至$299.5，盡情暢玩8大主題園區，包括最新的魔雪奇緣世界。優惠更適用於農曆新年、情人節及復活節等日子。

迪士尼門票優惠｜香港迪士尼門票買一送一詳情

開售日期：1月10日早上10:00起

優惠價：$599起/2張成人門票，人均$299.5起（原價$1,338起/2張）

預訂連結：【Trip.com網站】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

迪士尼門票優惠｜入園預約教學

另外提提大家，入園前須按照門票類別的指定預約時段登記預約，根據已預約到訪日子及時段入場，並於入場前出示已預約之門票。若無預先預約或樂園人數限額已滿，將會被拒絕進入樂園。

入園預約連結：【迪士尼樂園網站】

Trip.com新年優惠

另外，Trip.com推出農曆新年激賞活動，除了迪士尼樂園門票買一送一，還有高鐵車票、酒店、機票、景點優惠。

▼ 點擊圖片放大

Trip.com新年優惠｜高鐵車票買一送一

中銀信用卡客戶於指定時間領取優惠碼，可享高鐵車票、酒店優惠，包括香港西九龍至廣州南及福田高鐵車票買一送一，預訂內地酒店減高達$200或$80。

Trip.com新年優惠｜高鐵優惠碼高達$1500

由1月10日至16日，1月29日至31日，每日早上10時準時發放高鐵優惠碼，預訂高鐵車票滿$201即減$200、滿$51即減$50。

Trip.com新年優惠｜高鐵及酒店回贈高達$78

預訂一單高鐵及一單內地酒店並完成出行，即可賺1000 Trip Coins，相當於約$78回贈。

Trip.com新年優惠｜景點門票買一送一

1月10日及17日早上10時分別發放景點門票買一送一優惠，包括香港迪士尼樂園、新濠影匯水上樂園、澳門teamLab超自然空間、傳奇英雄科技城及Big Bus香港觀光巴士遊。

Trip.com優惠詳情：【按此連結】

更多優惠報道：

百佳優惠2025｜百佳超市買滿$50參加新年大抽獎 贏1萬旅行禮券/PS5 Pro＋人人派$88優惠券

親子自助餐優惠｜海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一 $271起任食長腳蟹/龍蝦/鮑魚花膠

親子自助餐優惠｜W酒店自助餐突發買一送一 $266起歎龍蝦/雪蟹腳/和牛肩胛肉

免費派優惠券｜萬寧一連5日派4000份揮春+優惠券 快閃港九新界門市/消費送利是封

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】