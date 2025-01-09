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迪士尼門票優惠｜香港迪士尼樂園門票買一送一　人均低至$299.5不限日子入園

親子好去處

撰文： 沈佩珊

發布時間： 1 小時前

最後更新： 17 分鐘前

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香港迪士尼樂園門票買一送一優惠，1月10日早上10時開搶！

【香港迪士尼門票買一送一/迪士尼門票優惠】召喚迪士尼粉絲！香港迪士尼樂園門票買一送一優惠回歸，折後人均$299.5起，不限日子入場，農曆新年、情人節及復活節等都適用，即睇優惠詳情，把握機會搶飛！

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校長專訪｜沙呂小校長倡家長多跟子女獨處　翻新圖書館鼓勵學生「創智」閱讀

迪士尼門票優惠｜香港迪士尼門票折後人均$299.5

Trip.com將於1月10日（星期五）早上10點推出香港迪士尼樂園門票買一送一優惠，2張門票原價$1,338起，折後只需$599起，人均低至$299.5，盡情暢玩8大主題園區，包括最新的魔雪奇緣世界。優惠更適用於農曆新年、情人節及復活節等日子。

迪士尼門票優惠｜香港迪士尼門票買一送一詳情

開售日期：1月10日早上10:00起
優惠價：$599起/2張成人門票，人均$299.5起（原價$1,338起/2張）
預訂連結：【Trip.com網站

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迪士尼門票優惠｜入園預約教學

另外提提大家，入園前須按照門票類別的指定預約時段登記預約，根據已預約到訪日子及時段入場，並於入場前出示已預約之門票。若無預先預約或樂園人數限額已滿，將會被拒絕進入樂園。

入園預約連結：【迪士尼樂園網站

Trip.com新年優惠

另外，Trip.com推出農曆新年激賞活動，除了迪士尼樂園門票買一送一，還有高鐵車票、酒店、機票、景點優惠。

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Trip.com新年優惠｜高鐵車票買一送一

中銀信用卡客戶於指定時間領取優惠碼，可享高鐵車票、酒店優惠，包括香港西九龍至廣州南及福田高鐵車票買一送一，預訂內地酒店減高達$200或$80。

Trip.com新年優惠｜高鐵優惠碼高達$1500

由1月10日至16日，1月29日至31日，每日早上10時準時發放高鐵優惠碼，預訂高鐵車票滿$201即減$200、滿$51即減$50。

Trip.com新年優惠｜高鐵及酒店回贈高達$78

預訂一單高鐵及一單內地酒店並完成出行，即可賺1000 Trip Coins，相當於約$78回贈。

Trip.com新年優惠｜景點門票買一送一

1月10日及17日早上10時分別發放景點門票買一送一優惠，包括香港迪士尼樂園、新濠影匯水上樂園、澳門teamLab超自然空間、傳奇英雄科技城及Big Bus香港觀光巴士遊。

Trip.com優惠詳情：【按此連結

更多優惠報道：

百佳優惠2025｜百佳超市買滿$50參加新年大抽獎　贏1萬旅行禮券/PS5 Pro＋人人派$88優惠券

親子自助餐優惠｜海洋公園萬豪酒店自助餐買一送一　$271起任食長腳蟹/龍蝦/鮑魚花膠

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