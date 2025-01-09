  • 17°C
香港時間：2025110日 (五) 13:39

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

舉報濫用公屋｜設舉報濫用公屋獎金　何永賢：挺身而出舉報可保護鄰里關係

社會

撰文： 施雯雯

發布時間： 2025/01/09 11:53

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

房屋局局長何永賢表示，盼透過實名舉報有效打擊濫用公屋。

【舉報濫用公屋／公屋／房委會 / 何永賢】房委會昨日（８日）公布「舉報濫用公屋獎」將於下周三（15日）起實施，成功舉報可獲最高3000元獎勵。房屋局局長何永賢今早（9日）在電台節目表示，推出措施是希望透過實名舉報取得精準資料，有效打擊濫用公屋。

何永賢指，舉報人要在自身安全和守法情況下，透過自己的觀察或不同方法取得證據，房委會有小組和審批委員會跟進，若最終成功發出遷出通知書，將按舉報人的意願，以公開或保密的方式，發放獎金和感謝狀，市民可透過電郵、電話、電子表格及屋邨辦事處等，舉報濫用公屋。

濫用公屋｜「舉報濫用公屋獎」1.15實施　成功舉報最多可獲3000元獎金

房屋局局長何永賢表示，希望透過實名舉報取得精準資料，有效打擊濫用公屋。（曾耀輝攝）

濫用公屋｜挺身舉報保鄰里關係

何永賢料計劃實施後，每年將會收到約2600宗舉報，當中有確實證據可跟進的個案約1300宗。若同一個單位遭多人成功舉報，可能要平分獎金，或只發放予提供最關鍵資料的舉報人。

她亦指，政府在近兩年半透過打擊濫用公屋或扣分制，已收回約7000個公屋單位，強調最重要是居民不要濫用公屋資源，達致公眾教育的效果。

被問到有關計劃會否破壞鄰里關係，何永賢表示，如有市民將公屋單位用在不恰當行為，包括租予他人、打麻將「抽水」等，才是破壞居住環境，強調挺身而出舉報，讓房署調查處理，反而是保護鄰里關係。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜沙呂小校長倡家長多跟子女獨處　翻新圖書館鼓勵學生「創智」閱讀

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

濫用公屋｜「舉報濫用公屋獎」1.15實施　成功舉報最多可獲3000元獎金
15:37 2025/01/08
濫用公屋｜「舉報濫用公屋獎」1.15實施　成功舉報最多可獲3000元獎金
打擊濫用公屋│何永賢：認真審視每一宗懷疑個案　讓市民盡快上樓
20:34 2024/08/12
打擊濫用公屋│何永賢：認真審視每一宗懷疑個案　讓市民盡快上樓
【濫用公屋】何永賢指200公屋戶自願交回單位　另揪出40戶擁住宅物業
11:15 2023/12/16
【濫用公屋】何永賢指200公屋戶自願交回單位　另揪出40戶擁住宅物業

你可能感興趣

濫用公屋｜「舉報濫用公屋獎」1.15實施　成功舉報最多可獲3000元獎金
15:37 2025/01/08
濫用公屋｜「舉報濫用公屋獎」1.15實施　成功舉報最多可獲3000元獎金
打擊濫用公屋│何永賢：認真審視每一宗懷疑個案　讓市民盡快上樓
20:34 2024/08/12
打擊濫用公屋│何永賢：認真審視每一宗懷疑個案　讓市民盡快上樓
【濫用公屋】何永賢指200公屋戶自願交回單位　另揪出40戶擁住宅物業
11:15 2023/12/16
【濫用公屋】何永賢指200公屋戶自願交回單位　另揪出40戶擁住宅物業
何永賢 網絡熱話 房屋局 公屋 房委會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月10日 時間12:05）
王星獲救︱演員王星極速獲救女友「教科書式救援」獲讚　反詐專家分析3步成關鍵
王星獲救︱演員王星極速獲救女友「教科書式救援」獲讚　反詐專家分析3步成關鍵
東張女神結婚｜貓仔黎寬怡過大禮　龍鳳嫁囍禮餅擺到滿
東張女神結婚｜貓仔黎寬怡過大禮　龍鳳嫁囍禮餅擺到滿
邵家臻病逝｜前立法會議員邵家臻胃癌病逝　終年55歲
邵家臻病逝｜前立法會議員邵家臻胃癌病逝　終年55歲
胃癌｜夫妻同時確診胃癌揭頻食1「送飯配菜」物肇禍 醫生：2關鍵助減風險
胃癌｜夫妻同時確診胃癌揭頻食1「送飯配菜」物肇禍 醫生：2關鍵助減風險