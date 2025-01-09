舉報濫用公屋｜設舉報濫用公屋獎金　何永賢：挺身而出舉報可保護鄰里關係

▲ 房屋局局長何永賢表示，盼透過實名舉報有效打擊濫用公屋。

【舉報濫用公屋／公屋／房委會 / 何永賢】房委會昨日（８日）公布「舉報濫用公屋獎」將於下周三（15日）起實施，成功舉報可獲最高3000元獎勵。房屋局局長何永賢今早（9日）在電台節目表示，推出措施是希望透過實名舉報取得精準資料，有效打擊濫用公屋。

何永賢指，舉報人要在自身安全和守法情況下，透過自己的觀察或不同方法取得證據，房委會有小組和審批委員會跟進，若最終成功發出遷出通知書，將按舉報人的意願，以公開或保密的方式，發放獎金和感謝狀，市民可透過電郵、電話、電子表格及屋邨辦事處等，舉報濫用公屋。

濫用公屋｜「舉報濫用公屋獎」1.15實施 成功舉報最多可獲3000元獎金

▲ 房屋局局長何永賢表示，希望透過實名舉報取得精準資料，有效打擊濫用公屋。（曾耀輝攝）

濫用公屋｜挺身舉報保鄰里關係

何永賢料計劃實施後，每年將會收到約2600宗舉報，當中有確實證據可跟進的個案約1300宗。若同一個單位遭多人成功舉報，可能要平分獎金，或只發放予提供最關鍵資料的舉報人。

她亦指，政府在近兩年半透過打擊濫用公屋或扣分制，已收回約7000個公屋單位，強調最重要是居民不要濫用公屋資源，達致公眾教育的效果。

被問到有關計劃會否破壞鄰里關係，何永賢表示，如有市民將公屋單位用在不恰當行為，包括租予他人、打麻將「抽水」等，才是破壞居住環境，強調挺身而出舉報，讓房署調查處理，反而是保護鄰里關係。

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