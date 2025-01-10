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教評專欄｜愛蝶灣小學勇奪校際足球比賽冠軍　黃校長勉勵學生：堅持不懈便能超越自我

升學教育

發布時間： 35 分鐘前

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劉國恩主任、主教練李信樂、副教練陳孫浩在比賽當日與足球隊同學合照。

中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）在2024至2025年度的學界東區小學校際五人足球比賽中勇奪冠軍，這是學校歷史上首次獲得此項殊榮。回望過去，我們的學生面對重重挑戰，每年八強止步，卻以堅定的意志和不懈的努力，克服困難，最終實現了自己的目標。

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我們的足球隊始終秉持「從足球中尋找樂趣」的理念，這一理念讓每位隊員在訓練和比賽中都能保持愉快的心情。訓練後，隊員們相互扶持，無論是高年級還是低年級的學生，都能在場上打成一片，私底下也會約好一起踢球，增進友誼與默契。這樣的團隊精神，不僅提升了他們的技術，更讓他們在賽場上能夠充分發揮。

隊長葉俊逸同學說：「我要感謝隊友，他們的支持和配合讓我能在場上發揮得更好。我們一起訓練、一起拼搏，這份團隊精神是我最珍貴的財富，亦是我這六年來最好的回憶。我也要特別感謝劉國恩主任、主教練李信樂、副教練陳孫浩，不僅教會了我技術和團結的重要，還教會我不輕言放棄才是成功的關鍵，使我總可以在比賽決勝關頭發揮貢獻。」

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近兩三年來，足球隊積極參與各類校外賽事，這不僅提高了隊員的實戰經驗，還培養了他們的自信心。每一次比賽都是一次挑戰，讓他們在鍛煉中成長。值得一提的是，家長們的支持在這一過程中至關重要。他們不僅陪伴隊員參加比賽，還自發組織各種活動，為球隊製作打氣用品，幫助預訂訓練場地，這份支持為球隊提供了強大的後盾。

今天，我們不僅是慶祝一個冠軍，更是在慶祝每一位隊員的成長與付出。他們用自己的行動告訴我們，只要堅持不懈，勇於挑戰，就能超越自我，實現夢想！

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撰文 : 黃靜雯 中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）校長、教育評議會執行委員

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