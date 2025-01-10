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不良飲食｜29歲男子後悔飲料當水飲　痛風纏身15年雙手變形如「生薑」【附痛風飲食宜忌】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 32 分鐘前

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【飲料／不喝水／痛風／變形／見字飲水】飯後喜歡來一杯「廢水」的習慣，最好趕緊戒掉！內地一名29歲男子自小飲料當水飲，每日至少飲4支以上，導致年紀輕輕已患嚴重痛風，雙手關節變形如同「生薑」。他悔不當初，警世大家「見字飲水」。

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不良飲食｜飲料當水飲　雙手痛風變形如生薑

綜合內媒報道，廣東一名29歲男子藍先生在其抖音帳戶「藍弟日常生活」上載影片爆紅，因他雙手長滿痛風石，手指關節已經嚴重變形猶如「生薑」 。 藍先生指，自己從小愛喝含糖飲料，如碳酸飲料、奶茶等，覺得「喝下去很爽」，因為不喜歡喝水，於是養成飲料當水飲的不良習慣，導致年紀輕輕已經有15年痛風史。

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他當時每天「至少3、4支打底」，夏天炎熱一天甚至可以喝到4、5支以上。平日亦有都市人壞習慣，經常捱夜、吃外賣，有時甚至要喝酒應酬。直到2009年第一次腳部痛風發作，「一開始我還以為是打籃球扭傷腳」，後來求醫確診患痛風。他坦言，後悔當時未有重視問題的嚴重性，沒有積極治療調理，故態復萌，痛風一旦發作就打止痛針或吃止痛藥鎮痛。

我以為這些病痛只要有錢，就可以去醫院搞好。但手變形越來越嚴重，現在無法工作了。

不良飲食｜無法工作 外出被路人投來異樣目光

這個情況持續7、8年後，痛風石越生越多，導致藍先生雙手已經嚴重變形，痛風亦不時會發作，形容每次都痛不欲生。藍先生指，現在外出會惹來周遭異樣眼光，感覺很尷尬，故不敢出門亦無法工作。2022至2023年間，他曾到過3間醫院求醫，但當時醫生指他雙手變形的情況嚴重，就算開刀動手術取出結石，變形的手也不能恢復。他勸世要以他為鑑，大嘆悔不當初，尤其提醒家長和年輕人，提醒小朋友要多喝水、少喝奶茶和含糖飲料；年輕人亦少喝飲料為妙：

希望大家引以為戒，多喝溫開水，千萬不要和飲料和奶茶。我會變成這個樣子，有70%的可能，是因為我長期喝過量的飲料，特別是那種碳酸飲料

相關文章：飲食攻略｜痛風8款地雷飲食 日飲1罐啤酒患痛風機率高5成

痛風飲食｜8種食物暗藏痛風陷阱

台灣營養師程涵宇在其Facebook專頁中指出，最近發現越來越多40歲以下年輕人因為痛風問題，身體痛不欲生而去就診。她表示，其實痛風經常伴隨著三高（高血壓、高血脂、高血糖）和肥胖問題，大大增加健康風險，而以下8種常見食物就容易暗藏痛風陷阱：

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痛風飲食｜痛風有年輕化趨勢

風濕病科專科醫生阮嘉恩曾接受TOPick訪問表示，隨着現今人口老化、生活模式及飲食習慣改變，痛風逐漸成為都市人最常見的關節疾病之一，甚至有年輕化迹象。

尿酸是嘌呤分解的代謝物，嘌呤可以在我們日常的食物中吸收，也可能從身體內的核酸新陳代謝產生。所謂痛風，即是體內的尿酸過多，以致過量尿酸結晶積聚在關節所引發的炎症。關節通常會發熱、紅腫及疼痛。痛風發作時，往往會令患者劇痛不堪，影響日常生活及工作。

隨着尿酸慢慢積聚，引致痛風症發作，約有一半以上病人第一個出現痛風的地方是足部大拇趾關節，其餘較常發病的則是其他腳部關節，如膝蓋、足踝，甚至手肘、手腕及手指等。

痛風飲食｜果糖攝取會增加痛風風險62%

據本港衞生署資料顯示，除了酒、紅肉內臟、海鮮外，果糖含量高的飲品都會導致痛風。果糖在體內代謝後，會釋出嘌呤及助長尿酸產生，有研究指果糖攝取會增加痛風風險62% 。

衞生署建議，應避免飲酒和果糖含量高的飲品，包括汽水和添加糖的商業用果汁。另要補充足夠水分，促進排泄尿酸。一般而言，成年人應每日喝6至8杯流質飲料，清水是最佳選擇。

痛風飲食｜痛風患者應盡量避免食用嘌呤

消委會建議，痛風患者應盡量避免食用嘌呤（可產生尿酸）含量較高的食物，除了酒類及海產貝殼類外，還有動物的內臟，包括肝（例如豬膶）、腎（例如豬腰、雞腎、鴨腎）、腦（包括魚頭）、心臟、肺、胰（例如豬橫脷）、腸（例如豬大腸）等。

點擊即睇痛風人士飲食指南：

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