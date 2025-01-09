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旦哥嫁女｜大女鄭瑤公開去年結婚溫馨片段　鄭丹瑞親吻愛女手背難掩不捨之情

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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鄭丹瑞大女鄭瑤（Zaneta）去年9月出閣，於社交網重現婚禮片段。

【鄭丹瑞女兒/鄭瑤/結婚】鄭丹瑞大女鄭瑤（Zaneta）去年9月跟金融才俊男友Jacob Chan結婚，日前她於社交網上載婚禮剪輯片段，曝光出嫁當天的溫馨情境，當中爸爸鄭丹瑞難掩不捨之情。

片段中鄭瑤從後擁著爸爸，只見旦哥眼濕濕，之後更親吻女兒手背，似乎難捨「放手」讓女兒出嫁。

鄭丹瑞大女鄭瑤（Zaneta）去年9月出嫁。（取自instagram）

旦哥嫁女｜鄭瑤型格嫁衣出閣

另外，鄭瑤更以英文撰文，其大意是指：「雖然有點晚了，但這是我九月份可愛的小簽名的小輪播，在一個房間裡充滿了愛。好溫馨。如此甜蜜。非常感謝所有促成這一切的人。」

任時尚雜誌編輯的鄭瑤打扮向來型格，從片段所見，行禮當日她棄穿白色婚紗，反而穿上斜膊的白色連身褲。

鄭丹瑞除了是好丈夫，更是一位開明的爸爸，他跟太太放手讓兩名女兒往喜歡的領域發展，大女鄭瑤素來品學兼優，早年於英國中學會考考獲11A佳績，更精通中、英、德、法文四國語言，先後赴美國修讀英國文學及政治學，其後轉到英國修畢莎士比亞歷史系碩士

至於細女鄭珉讀書同樣出色，旦哥讓女兒修讀考古，現在任職瑜伽及鋼管舞導師。

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旦哥嫁女｜育兒要懂得放手

成功教出學霸女，旦哥自有一套育兒心得，就是放手讓女兒追逐自己的夢想，細女鄭珉（Amanda）於中六那年，告訴他想讀考古學，旦哥即拍掌附和。

旦哥說：「我女兒很厲害啊！讀考古也是一門學問，因為我的人生經驗是，你讀什麼跟你做甚麼職業是沒有關係，你的學歷在工作頭五年或許有些幫助，但之後就看自己的造化，我覺得整個人生由出世第一天開始培育，相比大學那四年來得重要。」

至於鄭瑤亦曾於訪談中感謝有個好爸爸，她稱爸爸曾提及路要靠自己打出來，並非靠人讓條路你行，日後想想行什麼的路，就要靠自己去找。

她曾說：「很多人問我讀文學、政治、歷史日後有什麼出路？我沒有想那麼多，只是因為喜歡，屆時自然會找到！」

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