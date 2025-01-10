  • 16°C
香港時間：2025111日 (六) 13:16

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

生活習慣致眼退化問題  年輕化？1招助你視力高清

特約

發布時間： 2025/01/10 00:00

分享：

分享：

熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

凌晨一點，你是否還在睇手機或打機？長期對著電子屏幕，眼睛乾澀、頭昏腦脹已成為都市人的通病。在這個「低頭族」世代，不只小朋友近視率飆升，連白內障、青光眼等眼退化問題也有年輕化趨勢，青少年就確診的個案愈見普遍。想守護你的靈魂之窗？以下方法能助你擺脫視力危機。

都市人用眼過度 眼退化年輕化成隱憂 

眼睛出現各種不適往往反映不同程度的退化狀況，先釐清自己的眼睛問題有助對症下藥。例如當你感到眼睛乾澀、酸脹或「眼屎」增多，很有可能是淚液和淚腺功能開始衰退，引起乾眼症；若感到眼窩脹痛並伴隨頭暈，則可能是老花眼形成或眼壓過高的徵兆。

至於視野中出現飄動的黑點，這是飛蚊症的典型症狀，可能與視網膜退化有關；如果在視野某處出現固定黑影或模糊感，則可能是黃斑部或視神經退化所致；而視力下降通常與視網膜退化有關，如果看東西變得扭曲，更要警惕是否已出現黃斑部病變。

注意生活與飲食習慣 守護眼睛健康有妙法

想護眼其實不難，從日常生活的小細節做起就能收到成效。例如日常使用手機或電腦時，保持合適的觀看距離，加上定時的休息和放鬆；同時記得調校適當的亮度、對比度和字體大小，讓眼睛更舒適。

至於飲食方面，不妨多吃一些護眼的天然食材。如果想消除眼睛疲勞，可以選擇富含花青素的藍莓、葡萄、紫洋蔥和蔓越莓；預防乾眼，就要攝取足夠的維他命A，可以多吃乳製品、牛奶和紅蘿蔔；想預防黃斑病變，不妨多吃含葉黃素的粟米、南瓜和菠菜¹。這些日常飲食習慣，都能幫助你的眼睛保持健康。

都市人營養攝取不足 適當營養補充助護眼

不過現代都市人生活忙碌，食無定時已是常態，要單靠日常飲食攝取足夠的護眼營養確實不容易，加上葉黃素等營養會隨年紀增長而減少。因此，選擇合適的營養補充品就成為了一個實用的替代方案。坊間有不少針對護眼需要的補充劑，當中含有花青素、維他命A和葉黃素等關鍵營養素，尤其葉黃素對抗藍光，有幫助改善眼睛乾、澀、癢等問題顯著有效，也為眼睛健康加多一重保障。

德國醫學級配方：4大專利成分提升視力高清  

以SEASONS護目素為例，產品採用了德國醫學級的科研配方，由德國GMP認證廠房生產，確保品質可靠。其特別之處在於結合了4種專利護眼成分，包括萬壽菊提取的葉黃素、天然海藻DNA、天然玉米黃素，以及純淨藻紅素。再配合3種強化視力的天然濃縮精華：歐洲接骨木果、黑加侖子和歐洲野生藍莓濃縮精華，而黑加侖子更含有高濃度D3R 及 C3R 花青素，形成全方位的護眼配方。

SEASONS護目素結合德國醫學級科研配方，具4種專利成份，包括FlorGLO™萬壽菊葉黃素。

汲取充足的葉黃素有助眼睛過濾藍光和紫外線，保護視網膜和黃斑，降低眼疾風險；其強大的抗氧化作用能中和自由基，減少氧化壓力對眼睛的傷害。對於現代人因長期使用電子產品而出現的疲勞，葉黃素也能有效紓緩。更重要的是，它能提升視力敏銳度，並增強免疫系統預防眼睛感染。

美國國家衛生研究院實證   葉黃素乃眼睛重要養份 

#SEASONS護目素 經美國國家衛生研究院（NIH）實證，其10:2的葉黃素和玉米黃素黃金比例配搭，僅4星期能提升體內葉黃素濃度達520%。對年輕人來說，產品可提升專注力、促進眼睛健康發展，預防近視；上班族長期面對電腦熒幕，服用後可顯著幫助阻隔藍光和紫外線損害，明顯改善眼睛疲勞;眼乾、眼澀、眼眼矇問題；年長人士則可透過服用保護黃斑、減緩眼睛退化速度，改善視力模糊情況，延緩老花。如果大家想新一年為眼睛尋找最強護盾，護目素為你提供理想方案。

SEASONS護目素經美國國家衛生研究院（NIH）實證，其10:2的葉黃素和玉米黃素黃金比例配搭，僅4星期能提升體內葉黃素濃度達520%。

新春限時優惠 一同守護眼睛健康

由即日起至1月30日，SEASONS推出新春優惠，SEASONS田心日辰全線產品買3件送1件（全線萬寧獨賣）²，以 #SEASONS護目素 折後平均每件HK$299.3（標準價HK$399）。想擁有明亮雙眼，萬勿錯過這個入貨良機！

【#限定優惠】 新春優惠 #SEASONS護目素 買3送1! #抗藍光 #延緩眼退化，有效改善眼乾、眼澀、眼矇

立即購買: https://bit.ly/topick-01

¹ https://www.csb.gov.hk/hkgcsb/eon/194/194/194_6.html

² 優惠適用於香港全線萬寧。此優惠以3件計算，不包括出位價、試用裝及換購價產品。最終價格由零售商決定。如有任何爭議，萬寧保留最終決定權。

（特約）

最高瀏覽

陳百強家姐｜陳百強家姐罕有現身　打扮樸素氣質儒雅笑容神似弟弟
陳百強家姐｜陳百強家姐罕有現身　打扮樸素氣質儒雅笑容神似弟弟
急症室最長等候時間（01月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月11日 時間12:05）
性別議題｜余迪偉開騷爆喊憶同性前度不堪歧視燒炭亡　大方重提電台欺凌事件
性別議題｜余迪偉開騷爆喊憶同性前度不堪歧視燒炭亡　大方重提電台欺凌事件
小學開放日2025｜2025/26學年升小必睇　最少30間資助私立小學1月開放日【持續更新】
小學開放日2025｜2025/26學年升小必睇　最少30間資助私立小學1月開放日【持續更新】
KK園區︱陳奕迅為歌迷安全取消2月曼谷演唱會　大會發聲明：考慮歌迷往泰國安全問題
KK園區︱陳奕迅為歌迷安全取消2月曼谷演唱會　大會發聲明：考慮歌迷往泰國安全問題