生活習慣致眼退化問題  年輕化？1招助你視力高清

凌晨一點，你是否還在睇手機或打機？長期對著電子屏幕，眼睛乾澀、頭昏腦脹已成為都市人的通病。在這個「低頭族」世代，不只小朋友近視率飆升，連白內障、青光眼等眼退化問題也有年輕化趨勢，青少年就確診的個案愈見普遍。想守護你的靈魂之窗？以下方法能助你擺脫視力危機。

都市人用眼過度 眼退化年輕化成隱憂

眼睛出現各種不適往往反映不同程度的退化狀況，先釐清自己的眼睛問題有助對症下藥。例如當你感到眼睛乾澀、酸脹或「眼屎」增多，很有可能是淚液和淚腺功能開始衰退，引起乾眼症；若感到眼窩脹痛並伴隨頭暈，則可能是老花眼形成或眼壓過高的徵兆。

至於視野中出現飄動的黑點，這是飛蚊症的典型症狀，可能與視網膜退化有關；如果在視野某處出現固定黑影或模糊感，則可能是黃斑部或視神經退化所致；而視力下降通常與視網膜退化有關，如果看東西變得扭曲，更要警惕是否已出現黃斑部病變。

注意生活與飲食習慣 守護眼睛健康有妙法

想護眼其實不難，從日常生活的小細節做起就能收到成效。例如日常使用手機或電腦時，保持合適的觀看距離，加上定時的休息和放鬆；同時記得調校適當的亮度、對比度和字體大小，讓眼睛更舒適。

至於飲食方面，不妨多吃一些護眼的天然食材。如果想消除眼睛疲勞，可以選擇富含花青素的藍莓、葡萄、紫洋蔥和蔓越莓；預防乾眼，就要攝取足夠的維他命A，可以多吃乳製品、牛奶和紅蘿蔔；想預防黃斑病變，不妨多吃含葉黃素的粟米、南瓜和菠菜¹。這些日常飲食習慣，都能幫助你的眼睛保持健康。

都市人營養攝取不足 適當營養補充助護眼

不過現代都市人生活忙碌，食無定時已是常態，要單靠日常飲食攝取足夠的護眼營養確實不容易，加上葉黃素等營養會隨年紀增長而減少。因此，選擇合適的營養補充品就成為了一個實用的替代方案。坊間有不少針對護眼需要的補充劑，當中含有花青素、維他命A和葉黃素等關鍵營養素，尤其葉黃素對抗藍光，有幫助改善眼睛乾、澀、癢等問題顯著有效，也為眼睛健康加多一重保障。

德國醫學級配方：4大專利成分提升視力高清

以SEASONS護目素為例，產品採用了德國醫學級的科研配方，由德國GMP認證廠房生產，確保品質可靠。其特別之處在於結合了4種專利護眼成分，包括萬壽菊提取的葉黃素、天然海藻DNA、天然玉米黃素，以及純淨藻紅素。再配合3種強化視力的天然濃縮精華：歐洲接骨木果、黑加侖子和歐洲野生藍莓濃縮精華，而黑加侖子更含有高濃度D3R 及 C3R 花青素，形成全方位的護眼配方。

▲ SEASONS護目素結合德國醫學級科研配方，具4種專利成份，包括FlorGLO™萬壽菊葉黃素。

汲取充足的葉黃素有助眼睛過濾藍光和紫外線，保護視網膜和黃斑，降低眼疾風險；其強大的抗氧化作用能中和自由基，減少氧化壓力對眼睛的傷害。對於現代人因長期使用電子產品而出現的疲勞，葉黃素也能有效紓緩。更重要的是，它能提升視力敏銳度，並增強免疫系統預防眼睛感染。

美國國家衛生研究院實證 葉黃素乃眼睛重要養份

#SEASONS護目素 經美國國家衛生研究院（NIH）實證，其10:2的葉黃素和玉米黃素黃金比例配搭，僅4星期能提升體內葉黃素濃度達520%。對年輕人來說，產品可提升專注力、促進眼睛健康發展，預防近視；上班族長期面對電腦熒幕，服用後可顯著幫助阻隔藍光和紫外線損害，明顯改善眼睛疲勞;眼乾、眼澀、眼眼矇問題；年長人士則可透過服用保護黃斑、減緩眼睛退化速度，改善視力模糊情況，延緩老花。如果大家想新一年為眼睛尋找最強護盾，護目素為你提供理想方案。

▲ SEASONS護目素經美國國家衛生研究院（NIH）實證，其10:2的葉黃素和玉米黃素黃金比例配搭，僅4星期能提升體內葉黃素濃度達520%。

新春限時優惠 一同守護眼睛健康

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¹ https://www.csb.gov.hk/hkgcsb/eon/194/194/194_6.html

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（特約）