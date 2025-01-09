天氣預測｜天文台今年首發寒冷天氣警告　未來兩三日早上氣溫料低見11度

▲ 天文台今午發寒冷天氣警告，未來兩三日早上氣溫料低見11度。

【天氣預測 / 天文台 / 季候風】天文台今日（9日）下午發出特別天氣提示及寒冷天氣警告，預測本港未來兩三日早上天氣持續寒冷。

天文台今午4時15分發出特別天氣提示，指一股強烈冬季季候風正逐漸影響廣東內陸，預料晚間本港氣溫顯著下降，未來兩三日（1月10日至12日）早上持續寒冷，市區氣溫在11、12度左右，新界部分地區及高地嚴寒，而且高地間中吹強風，風寒效應較明顯。

周末期間由於天朗氣清，晚間輻射冷卻頗為顯著，新界內陸地區及高地有機會出現結霜現象。天文台呼籲，市民請注意保暖，並多關顧長者及慢性病患者。

天文台亦在今午4時20分發出寒冷天氣警告，並預測本港未來兩三日早上天氣持續寒冷。

天文台展望，明日及周末期間早上寒冷，市區最低氣溫在11、12度左右，新界部分地區及高地嚴寒，大致天晴及乾燥，日夜溫差頗大。下周初早上仍然清涼。

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