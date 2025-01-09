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床蝨危機｜女子住倫敦酒店驚現床蝨　共眠一晚全身長50多個紅疹酒店拒絕退房最後咁處理

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 51 分鐘前

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女子住倫敦酒店驚現床蝨，共眠一晚全身長50多個紅疹，酒店拒絕退房最後咁處理。

【床蝨／倫敦／酒店】外遊注意！近日一名女網民在社交平台分享，指日前入住倫敦一間酒店，結果竟發現床上有床蝨，女子回家後更發現自己全身長了多達50個紅疹，但當下該酒店拒絕退房，多次投訴後最終咁處理。

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床蝨危機｜倫敦酒店驚現床蝨全身長50多個紅疹

一名女網友近日在小紅書以「避雷倫敦酒店，與bedbug共眠一夜」為題發文，指日前入住倫敦一間酒店，「以為是經濟型酒店，所以忍了沒有拖鞋等等軟件設施」。

詎料一覺睡醒之後，她竟發現有兩隻蟲在自己的被子上爬，回家後更發現在睡覺時，皮膚裸露出來的部分長了50多個紅疹，「癢得要死」。

女事主表示，在回家後第一天就發現身上出現了一些很小的小紅點，「也沒有很癢，當時沒太在意以為只是普通的蚊蟲叮咬」，結果回家第3天這些紅點開始「巨癢」，並且紅疹大面積擴張。

但好死不死，紅疹擴散的時候剛好趕上聖誕節，什麽藥都買不到。只能撥打111，111告訴我說讓我12.26（2024年）上午去boots（藥妝店）買藥。   

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於是26日事主前往藥妝店，並將自己身上的紅疹展示給藥劑師看，隨後買了過敏藥加塗抹的藥膏。27日時她再更新，紅疹已變成一個個紅圈圍住紅點。

有網民指可能是真菌感染，出現過敏，建議事主看醫生。於是她又去醫院看了急診，醫生則讓她吃過敏藥及塗藥膏，「我問 Do I need to use some antibiotics（抗生素）？醫生說不需要，only wait」。

床蝨危機｜酒店拒絕退房

女事主指，原本當時她訂了2晚的酒店，但發現有蟲之後打算退房，惟酒店前台職員卻表示，沒有權限為她退房，「就算有蟲也不能，只能給我們換一間房」，令她憤怒直言：

都與蟲共眠了還換房呢？我直接check out走了，準備回去再拿著視頻跟官方argue。要求賠償郵件發了、電話打了，結果官方也裝死。現在還撐著用奇癢無比的手寫下這個帖子...

女事主續指，第一次發郵件給該酒店時，因當時身上未出現紅疹，所以只表達了房間有蟲，對方工作人員則回覆，因為事主訂酒店時是用「saver rate」（儲蓄率），因此不能退款。隨後她又附上紅疹的照片，再次發了一封要求賠償的郵件給酒店，但可能因為聖誕假期並沒有收到回覆，於是向網民求助。

床蝨危機｜多次投訴後酒店咁處理

帖文發布後引起大量網民熱議，有網民建議，「告訴他們如果不全部refund並賠償，就把這個照片直接發到google map他們酒店的review頁，並積極聯繫英國媒體進行曝光，並告知會立刻發送郵件投訴，記得投訴的時候，抄送他們多個部門和branch的Email地址以及部門大媒體的郵箱地址」、「發郵件到酒店官方Email投訴，寫得嚴重一寫，然後讓他們至少退所有的房費，要不就投訴到英國trading standard」。

最後，女事主透過網民建議的投訴方法，酒店最終同意全額退款，並額外支付了50英鎊（約480港元）的補償。

另外亦不少網民表示自己亦曾有過類似經歷，「在羅馬體驗過！回來一個月還有印子！」、「這個好需要兩個月，我在瑞士也遭過」，還有網民表示，「歐洲這邊起碼四星才勉强算酒店。條件真的全部差到離譜」。

更多網民留言請看：

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床蝨危機｜外遊防蝨4要訣

床蝨（Bed Bug）抗藥性強且繁衍速度極快，蟲卵可在9至10日再度復活，現時市場上沒有殺蟲劑能將其消滅，只有滅蟲公司以專業藥劑噴灑能滅除它們。人們肉眼難以發現床蝨的卵和幼蟲，成蟲則會匿藏於行李的小縫隙，因此，大家一般不易察覺床蝨，在外遊時分分鐘會把床蝨帶回家。被床蝨叮者會受皮膚嚴重搔癢和睡眠素質受困擾。

綜合專家、前酒店員工和資深空姐分享外遊防蝨 4 要訣如下：

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1. 徹底檢查酒店房間

徹底檢查房間內是否有床蝨活動的蹤跡，例如有否發現存活或死去的床蝨、蛻皮、蟲卵、被褥上的血漬、類似血斑的物體 (可能是床蝨的排泄物)或有「甜霉味」。

檢查方法是關上所有電燈和落地窗後，用手機之類的照明設備，檢查棉被、床墊底，並特別注意床墊、枕頭、床的罅隙、床周圍的木質結構、牆與家具之間的空隙和角落。

如發現木蝨活動的蹤跡，應要求轉換清潔的房間。

而檢查前最好將行李放在房間外面、洗手間內或經確定沒有床蝨的桌子上。

2. 減少取出個人物品

床蝨在在入侵某一個空間初時，很難發現其蹤影。即使房內不見床蝨，並不能完全排除入侵的可能性，所以大家應減少取出行李箱內物品。

建議大家可以膠袋把衣物和各種物品分別盛載，放便提取。在離開酒店後，立即丟棄已用過的膠袋。

3. 回家後宜即日高溫消毒行李等

回家後，應即日以高溫處理行李及其他物品，例如衣物可用攝氏60度或以上熱水清洗；以及行李同樣以至少60度高溫處理，維持至少20秒。

4. 注意消毒和存放行李篋

在外住宿期間為免床蝨鑽進行李篋，可把行李篋放在浴缸裏或行李架，因為床蝨在金屬和光滑表面上比較不易行走。若要把行李箱必須放地上，一定要拉上拉鍊。

回家後，以酒精徹底消毒行李篋內外以。若懷疑曾經住宿地方有床蝨為患，例如身體有被蟲咬的痕跡或發現有血斑點的被褥，回家後應把行李擺放其他地方，例如放在洗手間。

同場加映: 入住酒店須知貼士

美國皮膚科醫生Charles Puza早前於TikTok上載短片，首先針對近年全球多國爆發的床蝨問題，提醒旅客入住酒店房間前，應仔細檢查床單、床墊、床頭板和床架等地方，是否有床蝨蹤跡，也可以檢查距離床5至8米內的家具，看看是否有床蝨留下的「深棕色或黑色乾排泄物斑點」。

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