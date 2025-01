床蝨危機｜女子住倫敦酒店驚現床蝨　共眠一晚全身長50多個紅疹酒店拒絕退房最後咁處理

▲ 女子住倫敦酒店驚現床蝨,共眠一晚全身長50多個紅疹,酒店拒絕退房最後咁處理。

【床蝨/倫敦/酒店】外遊注意!近日一名女網民在社交平台分享,指日前入住倫敦一間酒店,結果竟發現床上有床蝨,女子回家後更發現自己全身長了多達50個紅疹,但當下該酒店拒絕退房,多次投訴後最終咁處理。

床蝨危機|倫敦酒店驚現床蝨全身長50多個紅疹

一名女網友近日在小紅書以「避雷倫敦酒店,與bedbug共眠一夜」為題發文,指日前入住倫敦一間酒店,「以為是經濟型酒店,所以忍了沒有拖鞋等等軟件設施」。

詎料一覺睡醒之後,她竟發現有兩隻蟲在自己的被子上爬,回家後更發現在睡覺時,皮膚裸露出來的部分長了50多個紅疹,「癢得要死」。

女事主表示,在回家後第一天就發現身上出現了一些很小的小紅點,「也沒有很癢,當時沒太在意以為只是普通的蚊蟲叮咬」,結果回家第3天這些紅點開始「巨癢」,並且紅疹大面積擴張。

但好死不死,紅疹擴散的時候剛好趕上聖誕節,什麽藥都買不到。只能撥打111,111告訴我說讓我12.26(2024年)上午去boots(藥妝店)買藥。

於是26日事主前往藥妝店,並將自己身上的紅疹展示給藥劑師看,隨後買了過敏藥加塗抹的藥膏。27日時她再更新,紅疹已變成一個個紅圈圍住紅點。

有網民指可能是真菌感染,出現過敏,建議事主看醫生。於是她又去醫院看了急診,醫生則讓她吃過敏藥及塗藥膏,「我問 Do I need to use some antibiotics(抗生素)?醫生說不需要,only wait」。

床蝨危機|酒店拒絕退房

女事主指,原本當時她訂了2晚的酒店,但發現有蟲之後打算退房,惟酒店前台職員卻表示,沒有權限為她退房,「就算有蟲也不能,只能給我們換一間房」,令她憤怒直言:

都與蟲共眠了還換房呢?我直接check out走了,準備回去再拿著視頻跟官方argue。要求賠償郵件發了、電話打了,結果官方也裝死。現在還撐著用奇癢無比的手寫下這個帖子...

女事主續指,第一次發郵件給該酒店時,因當時身上未出現紅疹,所以只表達了房間有蟲,對方工作人員則回覆,因為事主訂酒店時是用「saver rate」(儲蓄率),因此不能退款。隨後她又附上紅疹的照片,再次發了一封要求賠償的郵件給酒店,但可能因為聖誕假期並沒有收到回覆,於是向網民求助。

床蝨危機|多次投訴後酒店咁處理

帖文發布後引起大量網民熱議,有網民建議,「告訴他們如果不全部refund並賠償,就把這個照片直接發到google map他們酒店的review頁,並積極聯繫英國媒體進行曝光,並告知會立刻發送郵件投訴,記得投訴的時候,抄送他們多個部門和branch的Email地址以及部門大媒體的郵箱地址」、「發郵件到酒店官方Email投訴,寫得嚴重一寫,然後讓他們至少退所有的房費,要不就投訴到英國trading standard」。

最後,女事主透過網民建議的投訴方法,酒店最終同意全額退款,並額外支付了50英鎊(約480港元)的補償。

另外亦不少網民表示自己亦曾有過類似經歷,「在羅馬體驗過!回來一個月還有印子!」、「這個好需要兩個月,我在瑞士也遭過」,還有網民表示,「歐洲這邊起碼四星才勉强算酒店。條件真的全部差到離譜」。

床蝨危機|外遊防蝨4要訣

床蝨(Bed Bug)抗藥性強且繁衍速度極快,蟲卵可在9至10日再度復活,現時市場上沒有殺蟲劑能將其消滅,只有滅蟲公司以專業藥劑噴灑能滅除它們。人們肉眼難以發現床蝨的卵和幼蟲,成蟲則會匿藏於行李的小縫隙,因此,大家一般不易察覺床蝨,在外遊時分分鐘會把床蝨帶回家。被床蝨叮者會受皮膚嚴重搔癢和睡眠素質受困擾。

綜合專家、前酒店員工和資深空姐分享外遊防蝨 4 要訣如下:

1. 徹底檢查酒店房間

徹底檢查房間內是否有床蝨活動的蹤跡,例如有否發現存活或死去的床蝨、蛻皮、蟲卵、被褥上的血漬、類似血斑的物體 (可能是床蝨的排泄物)或有「甜霉味」。

檢查方法是關上所有電燈和落地窗後,用手機之類的照明設備,檢查棉被、床墊底,並特別注意床墊、枕頭、床的罅隙、床周圍的木質結構、牆與家具之間的空隙和角落。

如發現木蝨活動的蹤跡,應要求轉換清潔的房間。

而檢查前最好將行李放在房間外面、洗手間內或經確定沒有床蝨的桌子上。

2. 減少取出個人物品

床蝨在在入侵某一個空間初時,很難發現其蹤影。即使房內不見床蝨,並不能完全排除入侵的可能性,所以大家應減少取出行李箱內物品。

建議大家可以膠袋把衣物和各種物品分別盛載,放便提取。在離開酒店後,立即丟棄已用過的膠袋。

3. 回家後宜即日高溫消毒行李等

回家後,應即日以高溫處理行李及其他物品,例如衣物可用攝氏60度或以上熱水清洗;以及行李同樣以至少60度高溫處理,維持至少20秒。

4. 注意消毒和存放行李篋

在外住宿期間為免床蝨鑽進行李篋,可把行李篋放在浴缸裏或行李架,因為床蝨在金屬和光滑表面上比較不易行走。若要把行李箱必須放地上,一定要拉上拉鍊。

回家後,以酒精徹底消毒行李篋內外以。若懷疑曾經住宿地方有床蝨為患,例如身體有被蟲咬的痕跡或發現有血斑點的被褥,回家後應把行李擺放其他地方,例如放在洗手間。

同場加映: 入住酒店須知貼士

美國皮膚科醫生Charles Puza早前於TikTok上載短片,首先針對近年全球多國爆發的床蝨問題,提醒旅客入住酒店房間前,應仔細檢查床單、床墊、床頭板和床架等地方,是否有床蝨蹤跡,也可以檢查距離床5至8米內的家具,看看是否有床蝨留下的「深棕色或黑色乾排泄物斑點」。

