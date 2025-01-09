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臨時決鬥｜王丹妮周秀娜女拳上陣　梁詠琪：冇諗過打得咁辛苦

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撰文： 丹妮絲

發布時間： 59 分鐘前

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梁詠琪、王丹妮、周秀娜在《臨時決鬥》都換上新形象。（曾耀輝攝）

今個農曆年的蛇年賀歲港片，除有張繼聰蔡卓妍《祥賭必贏》、高海寧馬國明《麻雀女王追男仔》，還有由古天樂領軍的《臨時決鬥》。其中一個賣點，自然是3位女主角梁詠琪、王丹妮和周秀娜親身落場打拳賽。

《臨時決鬥》由去年賀歲片《臨時劫案》導演麥啟光執導，卡士有古天樂、梁詠琪（Gigi）、王丹妮（Louise）、周秀娜（Chrissie）、胡子彤、張文傑、陳湛文、楊詩敏、伍允龍、喬靖夫、王尹菁、王頌茵、陳獻略、陳慧敏、陳楨怡及吳梓熙等。

故事講鍾磊（古天樂飾）是曾經叱咤澳門泰拳界的傳奇拳王，他開設「鍾磊舍」矢志培訓職業拳手，即使拳館經營困難，仍選擇努力堅持；與此同時，廣告界女強人林雪（王丹妮飾）意外發現男友Daniel（陳湛文飾）有外遇，情敵竟是澳門女拳王孫雅雲（周秀娜飾），好勝心強的她狠下戰書，誓要在擂台上決一勝負，她到「鍾磊舍」拜師學拳，發現師母竟是曾經與她發生過衝突的嘉莉（梁詠琪飾）。

王丹妮、周秀娜是情場對手，決定在擂台分出勝負。

地獄式訓練泰拳

王丹妮之前接拍的電影都比較沉重，故一直都想拍攝喜劇，當接到《臨》的劇本時，她心想「是時候了」，於是便揮筆簽約，但她和梁詠琪和周秀娜都坦言，從沒想過要打得這麼辛苦。「我在電影中飾演女拳王，電影開拍前一個月開始，每周都要抽兩、三天進行密集式訓練。」Chrissie說。

她們戲中要學習泰拳招式及防禦方法，在導演和美指的指導下，全部打得有板有眼。「辛苦在於長時間的體能要求，大家看我們打一分鐘比賽，但其實我們要拍足一日，需要靠意志去支撐。」

Gigi演要再爭一口氣的女明星。

挑戰體能演出

導演麥啟光原先打算找替身演部分動作戲，演員後來願意親身上陣。梁詠琪透露，開鏡前用了一個月去了解泰拳的基本功架。戲中鍾磊是歷屆拳王兼出色泰拳教練，為激勵王丹妮飾演的林雪，對她嚴厲訓練，施以怒撻、打肚、電擊等，在旁的梁詠琪笑言在現場亦不忍看到，相信是王丹妮入行以來拍攝最辛苦的電影。

丹妮笑言是榮幸，感覺還很爽。「我接這部電影時，沒有想過這麼多打戲，有很多場戲，其實是在挑戰我，但可以成就自己，最後得到正面結果。」

Louise形容自己是最容易笑的一位演員。

提到努力練拳可曾受傷？ 戰戰兢兢說：「對於泰拳，我是零知識，作為初學者，由基本動作開始學，有少少難度，但都算學得快，平時會和教練切磋，不時加緊練習；加上鏡頭配合，感覺尚算流暢，絕對交到功課！當然同娜姐對打始終有難度，我不是很有對打經驗，所以要記住每一個Step，不可以記錯，如果娜姐打左邊，而我記錯打右邊，就要從頭來過，甚至可能不小心互相弄傷，練習期間都會出現這些小問題，幸而拍戲時，記實步伐就順利過關！」

遇強敵不可退縮

周秀娜為了戲中男友陳湛文而接受擂台挑戰，她解說：「我要演泰拳女拳王，好大壓力，頭兩、三堂訓練後甚氣餒，師傅不停糾正我的姿勢，因泰拳要真正的打人，最初不敢出力，正式拍攝時，我和丹妮不停受傷，拍了兩天，就像大戰300回合。」

梁詠琪和胡子彤有認真排練的場面。

雖然電影短短過多月便完成，但3位女主角都經歷不少喜怒哀樂，成為拍賀歲片一次難忘體驗。3個不同資歷的女主角，因為不同原因而將在拳賽上碰頭，紛紛跳出舒適圈，勇敢面對以前不敢挑戰的事，道出遇上強敵從不退縮的主題，可說是為港人新春打氣的作品。（上映日期：1月28日）

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