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青春不再｜前天團F4成員因一事花美男淪頹廢大叔　近況曝光網民嘆：無人認得出

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 54 分鐘前

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【男團／F4／花美男／朱孝天】台劇《流星花園》多年前紅遍中港台，劇中男團F4亦隨之爆紅，多名成員言承旭、吳建豪至今仍活躍於演藝圈、風采依然，惟當中一名成員近年轉戰內地，外表竟逐漸走樣、驚變頹廢大叔，雖然他其後曾於影片中解釋原因，但仍讓不少網民嘆指：「現在走在路上没有一個人認得出。」

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《流星花園》爆紅後，前天團F4曾紅遍中港台，每次出席活動及演出，所到之處皆人山人海。時至今日成員言承旭、周渝民及吳建豪仍然活躍於演藝圈，外表保養得宜、事業順利，惟現年45歲的成員朱孝天，卻因早年患上罕見病「纖維肌痛症」，服藥後帶來副作用，令身型飄忽，時肥時瘦，引發不少網民關注。

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近年朱孝天已將生活及工作重心轉移內地，又於小紅書開設帳號「朱孝天」紀錄生活，似乎已轉換新跑道，惟近日他分享在北京市集辦年貨的影片後，再次引發熱議。影片中他身形發褔、面部由過去菱角分明變成方型面，臉上鬍鬚未剃、頭髮被風吹得凌亂，身上套上一件恤衫加藍色大褸，配上一個斜孭袋，形同一名頹廢中年大叔。

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青春不再｜網民鼓勵：另一種生活更接地氣！

影片中，朱孝天又帶大家走入市集熟練講價試食，非常融入當地生活，又笑稱臉上長了暗瘡無法剃鬍鬚，請大家體諒一下。

不少網民都慨歎指，朱孝天與過去已判若兩人，如今就如同一個普通人：「想當年全亞洲空巷的明星，現在走在路上没有一個人認得出。」、「誰能想像20年後，F4成員能在北京趕大集！」不過亦有網民留言鼓勵他：「非常帥過，現在另一種生活更接地氣！」、「這些年看過來，覺得你比以往都更讚！」、「忍不住為你高興，大家都覺得現在的你反差好大，只有老粉知道你還是那個你沒有變。」

青春不再｜與內地女星成婚後獲封「愛妻狂魔」

據了解，朱孝天8年前與內地女星韓雯雯成婚，兩人婚後生活恩愛，經常一同出席活動或於社交平台分享合照，日前更出現於朱孝天影片中一同試食齋菜。之前於北京市集辦年貨時，朱孝天購物時總不忘為妻子購買喜愛食物，被網民獲封「愛妻狂魔」。

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青春不再｜纖維肌痛症5大病徵

台灣土城長庚風濕免疫科主任蔡秉翰醫生指出，如果出現以下症狀，並持續3個月以上，就可能要求醫做更詳細的檢查。他羅列出纖維肌痛症的5大病徵，包括：

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青春不再｜纖維肌痛症4大成因

蔡醫生續指，纖維肌痛症是從內到外影響病患者的身體和情緒，由以下4大成因所造成：

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資料來源：小紅書@朱孝天

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