金蛇年吉日｜蔡興華師傅講解蛇年雙春兼閏月　蛇年開年開市開工行運大全

▲ 蔡興華師傅表示，乙巳金蛇年內有兩個立春日，加上閏六月，是雙春兼閏月的好年份。（葉翠華攝）

送龍迎蛇，乙巳金蛇年有何啟示呢？本報邀得曆法大師蔡伯勵的傳人曆法專家、玄學家蔡興華師傅，為讀者講解乙巳年行運吉課，包括初一頭炷香吉時方位、行大運接財神吉時方位、初二開年吉時及新春作福吉日吉時。

蔡興華師傅表示，乙巳金蛇年內有兩個立春日，加上閏六月，是雙春兼閏月的好年份。她指出，第一個立春在正月初六日（2月3日晚上10時11分交立春），第二個立春則在蛇年年尾農曆十二月十七日（即2026年2月4日凌晨4時02分）。

金蛇年雙春兼閏月

她解釋︰「在一個農曆年內，正月春節至年尾十二月期間有兩個立春，就叫做雙春，同時蛇年有閏月，是閏六月（即7月25日至8月22日），所以，2025年乙巳年屬於雙春兼閏月。」

▲ 蔡師傅說，很多人在雙春兼閏月的年份，特別喜歡辦喜事，如結婚、大家就要快些做好準備了。（iStock圖片）

蔡師傅說，很多人在雙春兼閏月的年份，特別喜歡辦喜事，如結婚、建屋、創業、開業、修葺等等，若大家有興趣在這年有一番創舉，就要快些做好準備了。

頭炷香出行吉時方位

去舊迎新，中國人過新年尤其重視大掃除，在新一年來臨前清理家居舊物，迎接新氣象。蔡師傅表示，年尾必須清潔家居，尤其檢查家居有否蠄蟧絲網或有塵埃的地方，把垃圾、凹凸不平的東西移除，大家可擇定大掃除吉日（見表1）。此外，公司或辦公室在收爐前，都宜清理一下雜物垃圾，執拾整齊，明淨整潔的環境，喜慶就會隨着蛇年福祿齊來。

▲ 去舊迎新，中國人過新年尤其重視大掃除，在新一年來臨前清理家居舊物，迎接新氣象。（iStock圖片）

表1：迎金蛇年大掃除吉日

吉日 忌用生肖 1月12日 肖豬 1月15日 肖虎 1月18日 肖蛇 1月22日 肖雞 1月23日 肖犬 1月25日 肖鼠

新正頭新希望，當然要講究意頭。乙巳年的大年初一，上頭炷香可選用以下吉時︰子丑（凌晨12時至3時）、卯（上午5時至7時）、巳午時（上午9時至下午1時）。

至於大年初一出行行好運的吉時，可選擇卯（上午5時至7時）、巳午時（上午9時至下午1時）；出行吉利方位方面，人人祈求不同，有人求喜慶、有人求財運、有人求順心，出行面向東南方，迎接喜神（有關喜慶事宜）、東北方迎接貴神（有關名譽方面），蔡師傅說，出行時邊行邊說着想迎接甚麼神，這一年便大事亨通，喜運齊來。

▲ 大年初一出行吉利方位方面，人人祈求不同，有人求喜慶、有人求財運、有人求順心。（iStock圖片）

開年作福祈求順利平安

說到初二開年，蔡師傅指出，子（凌晨12時至1時）、寅卯辰（上午3時至9時）、午（上午11時至下午1時）、申酉（下午3時至7時）時俱為吉時；若要拜神的話，吉時與開年同，可一併上香拜神開年。蔡師傅說，營商朋友最重視新正頭年初二開年，即做禡，一年伊始第一個禡期，會廣邀員工、親友開年，圖個熱鬧吉利，祈求生意興隆，事業順利。

除了行大運、開年外，新正頭最重要是作福，蔡師傅表示，無論有否犯太歲或遇到刑沖破害，都可以入廟作福圖個安心，就像為自己添上保佑、保護符一樣。「作福吉日可用初二、初七、初九、十二、十五、廿二、廿五及三十（見表2），其實整個新正頭都可作福，但找個好日子就更加相得益彰。」

▲ 除了行大運、開年外，新正頭最重要是作福，蔡師傅表示，無論有否犯太歲或遇到刑沖破害，都可以入廟作福圖個安心，就像為自己添上保佑、保護符一樣。（iStock圖片）

蔡師傅教路，作福時必須稟明自己的姓名、年歲、工作、心願稟上，祈求神靈保佑自己或保佑家人，或祈求工作順利便可。

表2︰金蛇年作福吉時

吉日 吉時 忌用生肖 初二（1月30日） 上午7時至9時；

上午11時至下午1時；

下午3時至5時 肖蛇 初七（2月4日） 上午7時至11時；

下午1時至3時 肖犬 初九（2月6日） 上午9時至下午3時 肖鼠 十二（2月9日） 上午7時至下午3時 肖兔 十五（2月12日） 上午7時至11時；

下午1時至3時 肖馬 廿二（2月19日） 上午7時至下午3時 肖牛 廿五（2月22日） 上午9時至下午3時 肖龍 三十（2月27日） 上午7時至下午3時 肖雞

開市開工吉日

正所謂「一年之計在開市開工」，乙巳蛇年揀個開市開工吉日吉時，蛇年做事寧舍精神爽利。蔡師傅表示，蛇年可選用初四開市開工，又或初七、初九、初十、十七、廿一、廿四及廿九開市亦無妨。（見表3）

▲ 乙巳蛇年揀個開市開工吉日吉時，蛇年做事寧舍精神爽利。（iStock圖片）

蔡師傅建議，開工宜早，正所謂「一年之計在於春」，如果正月能用頭幾天開工是最好的，因可爭取到最好、最旺盛的氣氛及力量。現在科技年代流行在家工作，不妨選個吉日吉時，在家開電腦做點工作，當作開工儀式。

表3︰金蛇年開市開工吉日吉時

吉日 吉時 忌用生肖 初四（2月1日） 上午7時至下午1時 肖羊 初七（2月4日） 上午7時至11時；

下午1時至3時 肖犬 初九（2月6日） 上午9時至下午3時 肖鼠 初十（2月7日） 上午7時至下午3時 肖牛 十七（2月14日） 上午7時至11時；

下午1時至3時 肖猴 廿一（2月18日） 上午7時至下午3時 肖鼠 廿四（2月21日） 上午7時至下午3時 肖兔 廿九（2月26日） 上午9時至下午3時 肖猴

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】