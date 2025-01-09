金蛇年吉日｜蔡興華師傅講解蛇年雙春兼閏月 蛇年開年開市開工行運大全
撰文： 葉翠華
發布時間： 1 小時前
送龍迎蛇，乙巳金蛇年有何啟示呢？本報邀得曆法大師蔡伯勵的傳人曆法專家、玄學家蔡興華師傅，為讀者講解乙巳年行運吉課，包括初一頭炷香吉時方位、行大運接財神吉時方位、初二開年吉時及新春作福吉日吉時。
蔡興華師傅表示，乙巳金蛇年內有兩個立春日，加上閏六月，是雙春兼閏月的好年份。她指出，第一個立春在正月初六日（2月3日晚上10時11分交立春），第二個立春則在蛇年年尾農曆十二月十七日（即2026年2月4日凌晨4時02分）。
金蛇年雙春兼閏月
她解釋︰「在一個農曆年內，正月春節至年尾十二月期間有兩個立春，就叫做雙春，同時蛇年有閏月，是閏六月（即7月25日至8月22日），所以，2025年乙巳年屬於雙春兼閏月。」
蔡師傅說，很多人在雙春兼閏月的年份，特別喜歡辦喜事，如結婚、建屋、創業、開業、修葺等等，若大家有興趣在這年有一番創舉，就要快些做好準備了。
頭炷香出行吉時方位
去舊迎新，中國人過新年尤其重視大掃除，在新一年來臨前清理家居舊物，迎接新氣象。蔡師傅表示，年尾必須清潔家居，尤其檢查家居有否蠄蟧絲網或有塵埃的地方，把垃圾、凹凸不平的東西移除，大家可擇定大掃除吉日（見表1）。此外，公司或辦公室在收爐前，都宜清理一下雜物垃圾，執拾整齊，明淨整潔的環境，喜慶就會隨着蛇年福祿齊來。
表1：迎金蛇年大掃除吉日
|吉日
|忌用生肖
|1月12日
|肖豬
|1月15日
|肖虎
|1月18日
|肖蛇
|1月22日
|肖雞
|1月23日
|肖犬
|1月25日
|肖鼠
新正頭新希望，當然要講究意頭。乙巳年的大年初一，上頭炷香可選用以下吉時︰子丑（凌晨12時至3時）、卯（上午5時至7時）、巳午時（上午9時至下午1時）。
至於大年初一出行行好運的吉時，可選擇卯（上午5時至7時）、巳午時（上午9時至下午1時）；出行吉利方位方面，人人祈求不同，有人求喜慶、有人求財運、有人求順心，出行面向東南方，迎接喜神（有關喜慶事宜）、東北方迎接貴神（有關名譽方面），蔡師傅說，出行時邊行邊說着想迎接甚麼神，這一年便大事亨通，喜運齊來。
開年作福祈求順利平安
說到初二開年，蔡師傅指出，子（凌晨12時至1時）、寅卯辰（上午3時至9時）、午（上午11時至下午1時）、申酉（下午3時至7時）時俱為吉時；若要拜神的話，吉時與開年同，可一併上香拜神開年。蔡師傅說，營商朋友最重視新正頭年初二開年，即做禡，一年伊始第一個禡期，會廣邀員工、親友開年，圖個熱鬧吉利，祈求生意興隆，事業順利。
除了行大運、開年外，新正頭最重要是作福，蔡師傅表示，無論有否犯太歲或遇到刑沖破害，都可以入廟作福圖個安心，就像為自己添上保佑、保護符一樣。「作福吉日可用初二、初七、初九、十二、十五、廿二、廿五及三十（見表2），其實整個新正頭都可作福，但找個好日子就更加相得益彰。」
蔡師傅教路，作福時必須稟明自己的姓名、年歲、工作、心願稟上，祈求神靈保佑自己或保佑家人，或祈求工作順利便可。
表2︰金蛇年作福吉時
|吉日
|吉時
|忌用生肖
|初二（1月30日）
|上午7時至9時；
上午11時至下午1時；
下午3時至5時
|肖蛇
|初七（2月4日）
|上午7時至11時；
下午1時至3時
|肖犬
|初九（2月6日）
|上午9時至下午3時
|肖鼠
|十二（2月9日）
|上午7時至下午3時
|肖兔
|十五（2月12日）
|上午7時至11時；
下午1時至3時
|肖馬
|廿二（2月19日）
|上午7時至下午3時
|肖牛
|廿五（2月22日）
|上午9時至下午3時
|肖龍
|三十（2月27日）
|上午7時至下午3時
|肖雞
開市開工吉日
正所謂「一年之計在開市開工」，乙巳蛇年揀個開市開工吉日吉時，蛇年做事寧舍精神爽利。蔡師傅表示，蛇年可選用初四開市開工，又或初七、初九、初十、十七、廿一、廿四及廿九開市亦無妨。（見表3）
蔡師傅建議，開工宜早，正所謂「一年之計在於春」，如果正月能用頭幾天開工是最好的，因可爭取到最好、最旺盛的氣氛及力量。現在科技年代流行在家工作，不妨選個吉日吉時，在家開電腦做點工作，當作開工儀式。
表3︰金蛇年開市開工吉日吉時
|吉日
|吉時
|忌用生肖
|初四（2月1日）
|上午7時至下午1時
|肖羊
|初七（2月4日）
|上午7時至11時；
下午1時至3時
|肖犬
|初九（2月6日）
|上午9時至下午3時
|肖鼠
|初十（2月7日）
|上午7時至下午3時
|肖牛
|十七（2月14日）
|上午7時至11時；
下午1時至3時
|肖猴
|廿一（2月18日）
|上午7時至下午3時
|肖鼠
|廿四（2月21日）
|上午7時至下午3時
|肖兔
|廿九（2月26日）
|上午9時至下午3時
|肖猴
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