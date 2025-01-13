睇戲禮儀｜內地女戲院看手機遭港大媽鬧爆　自認無錯小紅書哭訴引熱議

▲ 內地女戲院看手機遭港大媽鬧爆，自認無錯小紅書哭訴引熱議。

在戲院看電影時不宜使用手機，以免打擾他人觀影，惟電影開場前是否能看手機存在一定爭議。

有內地留學生在小紅書發帖，指其日前在戲院看電影，未開場前使用手機被香港大媽呵斥，隨後影片開始，她偶爾翻看手機，再次遭到大媽責罵，遂委屈落淚道：「這個香港人真的好mean」。

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睇戲禮儀｜看手機被大媽兩度呵斥

樓主以「這個香港人真的好mean」為題發帖，指日前她與友人在尖沙咀1間戲院看電影，電影未播放前自己在看手機，後排1名大媽「突然很大聲兇我」，她心中疑惑道「電影如果沒開始，我是不是有看手機的自由？」

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電影開場後，樓主自述「我沒有一直玩手機，只是偶爾看一下」，且將手機調至靜音、熒幕亮度最低，卻又遭該大媽呵斥，「她叫我不要玩手機」，「她還指責我說聽不懂粵語可以不來看」，樓主認為該大媽十分刻薄，「雖然聽不懂對方說什麼，但是還是可以感受到濃濃的惡意」。

戲院禮儀｜內地女承認行為不當

不過，樓主在文末亦承認觀影時使用手機是不對的行為，「做錯要承認錯誤，看電影的時候即使是最暗的手機燈光也會對後排觀眾的觀影有影響」，表示日後會改正，但仍舊不解為何電影開場前為何不能使用手機，並認為大聲呵斥亦會影響他人觀影。

▲ 有網民認為，比起影片放映期間使用手機，大媽大聲呵斥他人更影響觀影體驗。（資料圖片）

睇戲禮儀｜網民熱議2人做法

此事引發熱議，網民反應兩極，部分網民認為即使偶爾看手機，在昏暗的環境亦會影響他人，「偶爾看一下也不對」、「在電影院真的很反感前排看手機」、「講真，就算最暗都好影響，好憎人係咁攞部電話出來」、「香港無人睇電影玩電話嘅，下次自己注意」。

不過，亦有人認為觀影前可以使用手機，大媽反應過於激動，「其實我覺得好像沒影響？一開始電影開播前是廣告吧？」、「確實不是你的問題，部分香港人就是這樣一點就著」、「電影開始前大媽沒權利罵你」、「我不太care看手機，反而大吵大鬧蛮煩人的」、「這個人可能只是借機發洩怒火」。

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