東張女神｜《東張西望》黎寬怡今年2月升呢人妻　「貓仔」風光過大禮：父母笑到見牙唔見眼

▲ 《東張西望》女主持黎寬怡今年2月出嫁。

【東張西望/黎寬怡】《東張西望》女主持「貓仔」黎寬怡跟交往多年的男朋友Anthony結婚，日前黎寬怡進行過大禮儀式，由於雙方均是教徒，納徵儀式做到足。

除了鮑參翅肚和禮餅外，更有大大對龍鳳鈪，黎寬怡說：「因為我係大女、我未婚夫亞Sing都係大囝，從未幫手做過過大禮，所以過大禮需要既物品連利是封點用都唔識分。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

幸而黎寬怡找來Wedding planner幫忙，過大禮當天黎寬怡父母都好滿意，黎寬怡說：「媽媽見到那些佈置之後，興奮到立即換件靚衫出來打卡，而一向內斂的爸爸開心到一直幫我們影相和拍片。」

黎寬怡續說：「好開心到父母兩個笑到見牙唔見眼，大家一齊見證著我們這個幸福時刻，真係好幸福。」黎寬怡表示婚禮將在2月舉行，相信一切會順順利利。

最新影片推介：

相關報道：

東張女神母校｜梁敏巧返母校樹仁大學感激栽培 難忘採訪垃圾屋憶良師教誨

星級媽媽｜為女兒選讀國際學校免功課煩惱 梁麗翹：讀不成書也要學做君子

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】