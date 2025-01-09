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東張女神｜《東張西望》黎寬怡今年2月升呢人妻　「貓仔」風光過大禮：父母笑到見牙唔見眼

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 濟州航空空難 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 會員有獎

《東張西望》女主持黎寬怡今年2月出嫁。

【東張西望/黎寬怡】《東張西望》女主持「貓仔」黎寬怡跟交往多年的男朋友Anthony結婚，日前黎寬怡進行過大禮儀式，由於雙方均是教徒，納徵儀式做到足。

除了鮑參翅肚和禮餅外，更有大大對龍鳳鈪，黎寬怡說：「因為我係大女、我未婚夫亞Sing都係大囝，從未幫手做過過大禮，所以過大禮需要既物品連利是封點用都唔識分。」

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幸而黎寬怡找來Wedding planner幫忙，過大禮當天黎寬怡父母都好滿意，黎寬怡說：「媽媽見到那些佈置之後，興奮到立即換件靚衫出來打卡，而一向內斂的爸爸開心到一直幫我們影相和拍片。」

黎寬怡續說：「好開心到父母兩個笑到見牙唔見眼，大家一齊見證著我們這個幸福時刻，真係好幸福。」黎寬怡表示婚禮將在2月舉行，相信一切會順順利利。

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