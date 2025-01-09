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全球首例｜69歲男接受肝移植後罹癌半年癌逝　醫生：由捐贈者傳染癌症【附肝硬化5大成因+4招護肝】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 29 分鐘前

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【肝癌／肺癌／器官捐贈／肝硬化】全球首宗器官移植後致癌病例，美國一名69歲患有肝硬化病人接受肝移植手術後，確診患肝癌轉移至肺癌，不到半年癌逝。醫生證實，病人體內的癌細胞來源自移植的新肝臟，過往未有任何文獻記載相關病例。

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肝癌｜全球首例移植器官帶癌細胞

據《太陽報》等外媒報道，美國一名69歲男子因為患有酒精性肝硬化，需要接受肝臟移植手術。在進行器官移植手術前檢查中，醫生當時未有發現患者體內其他器官有癌症跡象。術後4個月，男子在例行超聲波檢查中，發現移植後的新肝臟出現2個腫瘤，當時成因未明被診斷為不確定性病變。

6周後，醫生再發現男子體內出現癌細胞轉移，多處有新生腫瘤，數量之多難以計算，最終診斷為侵略性極高的轉移性肺癌。當時醫生為男子做詳細PCR檢查，發現癌細胞來自於新肝臟，並非患者本人。

肝癌｜癌細胞擴散至肺部　無法再次做移植手術

由於癌細胞已經擴散至肺部，男子已經無法再進行肝臟移植，或使用抑制免疫排斥反應的藥物。男子曾一度接受化療，雖然病情有好轉和穩定，但由於癌症擴散速度很快，男子最終癌逝。

院方指出，肝臟的器官捐贈者在2019年去世，享年50歲，在捐贈器官前從未發現有任何肺癌或癌史，而捐贈器官前的檢查，亦未有發現捐贈的肝臟有任何異常。

據過往記錄，由器官移植而傳染癌症的案例極罕見，甚至未有具體的統計數據，僅在文獻中零星記載。負責該病例的醫生表示，這是目前文獻中唯一有肝臟捐贈者移植帶有肺癌細胞的病例，而該捐贈者生前並未被診斷出任何惡性腫瘤。

肝硬化｜肝硬化5大成因

據本港衞生署資料指出，肝硬化是因肝臟長期受損，導致肝纖維組織增加，肝小葉構造的改變而變硬。肝硬化是無法根治的，但可以透過藥物治療及改變生活方式，減低肝臟繼續受損的機會。倘若病情嚴重，患者可能需要接受肝臟移植。造成肝硬化有5大成因：

  • 酗酒
  • 感染病毒(如慢性病毒性肝炎)
  • 大量服用某些藥物
  • 長期受某些環境毒物侵害
  • 遺傳或其他疾病所致(如代謝疾病及膽管阻塞)

預防勝於治療，衞生署亦建議4大保護肝臟的方法如下：

  • 減少飲酒
  • 注射乙型肝炎疫苗，保護肝臟免受乙型肝炎感染
  • 避免服用不必要的藥物及成藥
  • 保持均衡的飲食習慣，避免進食高脂肪及高膽固醇食品，減低患上肝病的機會（如膽石）

肝癌｜肝癌8大成因

嚴重肝硬化會演變成為肝癌。據了解，肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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肝癌｜肝癌9大常見症徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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肝癌｜7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯，不少病人發現患癌時已屆中晚期，肝癌的治療相對困難，故此預防遠勝於治療，以下7招有助預防肝癌：

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