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王星獲救︱被「賣豬仔」演員王星獲救公開失聯過程被迫剃頭　揭至少50人被困詐騙園區大樓

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 13 分鐘前

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被「賣豬仔」演員王星獲救公開失聯過程被迫剃頭　揭至少50人被困詐騙園區大樓

【王星／賣豬仔／詐騙／緬甸／失聯過程】內地演員王星（又名「星星」），日前被拐到緬甸妙瓦底（Myawaddy）詐騙園區，引起國際關注。經多方協助援救，他於周二（1月7日）獲救返回泰國，並在飛機上講述自己失聯過程，透露園區大樓人數衆多，且每個人都「必須剃掉頭髮」。

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據内地媒體報道，被「賣豬仔」的王星於當地時間1月7日下午3至4時獲救，由緬甸移交入境泰國。他在警方公務機上講述了自己失聯的過程，其中被問及「你過河後，知道那裏已經不是泰國了嗎？」王星稱自己並不知道，直到武裝人員把他推進車，他才意識到身處地可能不是泰國，而是在別的國家。

王星續指，在被送入妙瓦底詐騙園區後，他所在的第2棟大樓内至少有50個人，「第3棟大樓的人更多。而且它很大，有許多來自不同國家的人。」隨後王星被問到能否獨自走出大樓，他坦言「我不能」。

另外，他在接受泰國媒體採訪時，還指自己與50名中國人同囚，於建築物內練習打字。

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園區每個人必須剃頭

王星在獲救時被發現已剃成光頭，他被問到為何剃掉頭髮，解釋稱：

那裏每個人都必須剃掉頭髮，別人給我剃的，我自己做不到。

在闡述過程中，王星全程都以英文對答，口語十分流利。有網民認為，這正是他受騙的原因之一，「就是別人要英語口語好的演員，有門檻降低了他的防備」。

王星目前仍無法回國，亦不允許探視，他將進入泰國國家轉介機制配合進一步調查。他在獲救後呼籲，一定要注意防范，提高警惕。

據悉，在王星失聯事件發生前，他在通過微信群收到演員工作通知，決定前往泰國了解工作詳情。1月2日晚上9點左右，王星從中國上海浦東機場出發，並於1月3日淩晨2點左右抵達曼谷素萬那普機場。隨後，他乘坐安排的車輛前往泰國猜納府，預計達到時間在早上7點。直至早上9點左右，他途經甘烹碧府；上午10:34經過泰國達府湄索縣。隨後在上午11點左右，王星失去聯繫。

同場加映：經歷巨大威脅事件可能引發PTSD

目擊嚴重事故，即使自身並未直接受傷都可能引發急性壓力反應，甚至再演變為創傷後遺症（PTSD, Post-traumatic Stress Disorder）。據青山醫院資料，創傷後壓力症是一種焦慮症，此病症發生於一個人經歷過巨大的威脅性或災難性的事件，例如天災、嚴重的意外、目睹別人慘死，或親歷暴力罪案。

創傷後遺症的病徵，有可能於創傷事件發生後立即、數周後或數月後出現，但通常在事件發生後的6個月內出現。可引發創傷後壓力症風險因素如下：

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