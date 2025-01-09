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拼多多免運費︱拼多多包郵到港變擾民包裹逐件運送　網民狂數3宗罪

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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拼多多包郵到港變擾民，包裹逐件運送，網民大呻不便。

【拼多多/淘寶/集運/包郵】內地電商平台、淘寶勁敵拼多多推出一件包郵到港的優惠活動，不少人即時入手選購心水貨品，但活動進行差不多兩個星期，卻被網民指擾民！因為拼多多沒有了「自動合包」運送到港，變成逐件運送，有網民就大呻「買咗八樣嘢，希望唔使去八次」。

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淘寶早前推出99元人民幣包郵到港，拼多多即時作出反擊一件包郵到港。不過從以前的合包集運變成逐件運送，有網民就指買家無法手動揀選貨品合包出庫，每件貨品到港後，都要逐件取貨，相當擾民，令們大感不滿，批評拼多多的做法令客人甚為不便，而不少自提點逾期取貨會加收存倉費，有網民指去了日本5天旅行，貨品就要加收滯留費5天。

拼多多免運費︱網民狂數3宗罪

網民狂數拼多多今次包郵到港的3宗罪，包括「貨物全部送到離家很遠的地方」、「本來選了自提櫃給我自動選了自提點」、「搞到現在快遞一個一個到，麻煩死」、「我買咗八樣嘢，希望唔使去八次」

不過，有網民分析拼多多此做法或是希望盡快清走積壓的倉存，方便接收其他包裹，「應該是倉滿了，很多人遲遲不集運，自動發可以令倉多空間」。

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