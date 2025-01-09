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博士媽媽｜陳美齡2招避免孩子成討好型人格　父母1舉動可訓練子女更有主見

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 36 分鐘前

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史丹福教育學博士陳美齡教如何避免小朋友成討好型人格！

【史丹福/陳美齡/育兒心得】69歲史丹福教育學博士陳美齡育有3子，他們都跟隨母親步伐先後於史丹福大學畢業，「一門四傑」成一時佳話！在育兒路上充滿心得的她，除了曾出書教媽媽解答教育難題外，亦常於社交平台分享育兒見解，日前她就教父母2招避免孩子成討好型人格，並透過日常生活就可以訓練子女的主見性！

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博士媽媽陳美齡｜三子畢業於史丹福大學

現年69歲的陳美齡絕對是人生勝利組，年輕時是風靡港日的歌手，與日籍老公金子力婚後誕下3名兒子，但她沒有因而放棄進修機會，不停自我增值，更擁有著名學府史丹福大學教育博士名銜，3名兒子亦先後考入史丹福大學，相當厲害！家庭生活美滿的她，更不時分享育兒心得，日前她就分析討好型人格小孩的特質，並教父母如何避免小孩成為此類型人格。

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博士媽媽陳美齡｜討好型人格小朋友特徵

陳美齡表示，討好型人格的小朋友會認為：「要是我不討好人家，人家就不會跟我交朋友了。」他們就是怕別人不喜歡他，又怕說錯話會得罪人，繼而被看不起。陳美齡指這類小朋友想得太多，所以人家說什麼，他就說：「好啊好啊！」特別是當有力量和人氣的人說話，他就會跟着別人走，不敢有自己意見。

因此陳美齡會時常告訴小孩子：「你一定要有自己的意見！」那如何培養他們有自己的意見呢？她就提出兩個方法：

避免孩子成討好型人格方法｜1. 大人聊天時問孩子意見

陳美齡指出，家長要找機會給小朋友表達自己的意見，而這一個訓練每一天都可以做到，例如大人在談話的時候，不管談什麼話題也好，途中就可以問小朋友：「你覺得怎麼樣？」他們可能會感錯愕，為什麼要問我呢？這不是大人的話題嗎？但要讓他們知道，這是每一個人的話題，跟孩子說你要想、要聆聽，然後理解，繼而有自己的意見，然後人家問你的時候，就要表達出來。

如果家長每一天都這樣訓練小孩子的話，他自然就會變成一個有主意的人，跟人家談話的時候，也不會再隨便去迎合別人，有自己的定位和意見！

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避免孩子成討好型人格方法｜2. 提升孩子的自我價值

陳美齡還講出另一個讓小朋友成為討好型人格的理由，就是他的自我肯定力低，覺得沒有信心，甚至覺得自己沒有價值，因此家長要提高小朋友的自我肯定，讓他知道，不要跟人家比較，也不需要討好人家，要跟他說：「因為你是一個非常棒的一個人，你生出來已經是有價值的人！」

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