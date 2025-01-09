東張女神結婚｜貓仔黎寬怡過大禮　龍鳳嫁囍禮餅擺到滿

▲ 貓仔黎寬怡過大禮，龍鳳嫁囍禮餅擺到滿。

【黎寬怡 / 過大禮 / 結婚】《東張西望》女神「貓仔」黎寬怡（Kitty）與交往多年的男朋友Anthony結婚，日前進行傳統過大禮儀式，龍鳳金器、禮餅禮籃擺滿全屋，她表示：「好開心到父母兩個笑到見牙唔見眼！」

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東張女神結婚｜黎寬怡：真係好幸福！

黎寬怡表示：「因為我係大女、我未婚夫呀Sing都係大囝，從未幫手做過過大禮，所以過大禮需要既物品連利是封點用都唔識分」，幸而請來Wedding planner幫忙，過大禮當日她與父母皆對佈置十分滿意。

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黎寬怡分享道：「由房間行出嚟嘅一刻，真係有被震撼到！第一次俾咁多禮物包圍，真係好驚喜好意外！成個氣氛超好，爸爸媽媽都極為滿意。媽媽見到啲佈置之後，興奮到立即換咗件靚衫出嚟打卡，而一向內斂嘅爸爸仲開心到一直幫我哋影相同拍片。」

她續稱：「好開心到父母兩個笑到見牙唔見眼，大家一齊見證著我們這個幸福時刻，真係好幸福。」並表示將於2月舉行婚禮，相信一切會順順利利。

▲ 黎寬怡過大禮。

圖片中可見，過大禮物品放滿客廳，陣容相當豐富！各式鮑參翅肚、八大禮籃、龍鳳嫁囍禮餅及大批金器，其中成對的龍鳳鈪更是奪目，客廳以許多紅色裝飾物佈置，十分喜慶！

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