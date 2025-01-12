飛機揀位攻略｜搭飛機最怕BB坐隔離？　旅遊達人教1招避開嬰兒位置

▲ 搭飛機最怕遇到BB喊？旅遊達人教1個功能避開嬰兒位置。

【搭飛機揀位/選座位】坐飛機動輒也要數小時，當然想有一個舒適又寧靜的位置好好休息。有旅遊達人分享，在網上選位時，可使用一個實用功能，讓想避免小孩哭鬧的乘客作出最適合的選擇！網友們對此感到極之歡喜，更有人不諱言說，「最後一排是最安全的！」

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旅遊貼士｜網上訂機票選位標明嬰兒位置

台灣旅遊KOL蓋瑞哥在Facebook個人專頁「蓋瑞哥 機票獵人」發文，教導大家「#怎麼偷看嬰兒坐在哪」。他指出，日本航空（Japan Airlines，JAL）的選位網站會公開航班可能會有嬰兒乘搭的座位。

從蓋瑞哥上載的圖片可見，有一些座位上有「X」的圖案代表已被其他乘客揀選，而在走廊位第一行的某兩個座位上，則有嬰兒圖案，代表該座位前會掛上「嬰兒搖籃床」。蓋瑞哥補充道，儘管不是坐在第一行、沒有預約搖籃床的嬰兒，系統也會在其位上加上嬰兒圖案提醒乘客。

旅遊貼士｜聯營航班亦適用

而這一項福利不只用於日航自家航班，連聯營航班（多家航空公司共同經營某一航線）也適用，舉例說「華航共掛日航的航班（CI100/JL5046）。」蓋瑞哥呼籲其他航空公司都要仿傚，造福更多的人群，

這個功能對喜歡嬰兒的朋友，非常實用！可以選擇坐在被嬰兒包圍的位置。同樣帶嬰兒的爸媽，看到嬰兒圖示，也能坐在一起，交換育兒心得。

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旅遊貼士｜網民力讚：好重要的資訊

此帖文引起廣大網民的熱議，收獲近5千個讚好，大量感受甚深的網民感激蓋瑞哥的無私分享，「好重要的資訊」、「我會離很遠」、「有的嬰兒是未來的聲樂家，那個音量跟開演唱會的耐力不是普通聽眾能承受的。」

有網民也指出有其他航空公司亦有類似的貼心措施，「酷航（一間新加坡的低成本航空公司）有獨立出一個寧靜區，12歲以下不能選這區，我覺得很不錯。」

旅遊貼士｜日航措施曾被批歧視

事實上，日航早於2019年已推出此項服務，乘客透過網上系統訂機票，頁面會表明2歲以下嬰兒位置，讓乘客在選位時預先知道附近有否嬰兒。

在日航網站購票的乘客，在選位步驟中，可見到座位表上會有嬰兒圖示，提醒乘客，該座位可能會有8天大至2歲以下的嬰幼兒乘搭。

不過措施曝光後曾掀起爭議，有網民認為此舉或涉歧視，指嬰兒哭鬧並不是有意，乘客應要多點同理心包容忍讓。

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