小學開放日2025｜2025/26學年升小必睇 最少30間資助私立小學1月開放日【持續更新】
升學教育
撰文： 李盛芝
發布時間： 1 小時前
【小一入學/小學開放日2025/小一簡介會2025】為讓子女入讀心儀學校，TOPick為家長整理1月部分私立小學及津貼學校的開放日或簡介會日期，以方便家長及早了解心儀學校的教學理念、校園環境、測考等相關資料，做好升小準備。
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以下為至少30間已公布1月舉行的小一開放日、簡介會或新春活動日的學校資料，讓家長參考。
小學開放日2025｜港島區
|港島區
|學校名稱
|分區/類別
|開放日/簡介會日期
（2025年）
|時間
|網址
|1.官立嘉道理爵士小學
|灣仔區/官立
|1月11日
|上午9:00至下午12:15
|官立嘉道理爵士小學網址
|2.佛教黃焯菴小學
|灣仔區/資助
|1月11日
|上午10:00至下午12:00
佛教黃焯菴小學網址
|3.保良局金銀業貿易場張凝文學校
|灣仔區/資助
|1月11日
|上午10:30至上午11:45
|保良局金銀業貿易場張凝文學校網址
|4.聖伯多祿天主教小學
|南區/資助
|1月11日
|上午10:30至下午1:30
|聖伯多祿天主教小學網址
|5.英皇書院同學會小學
|中西區/資助
|1月11日
|下午2:00至4:00
|英皇書院同學會小學網址
|6.北角衞理小學
|東區/資助
|1月25日
|上午9:00至下午1:00
|北角衞理小學網址
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小學開放日2025｜九龍區
|九龍區
|學校名稱
|分區/類別
|開放日/簡介會日期
（2025年）
|時間
|網址
|1.長沙灣天主教小學
|深水埗區/資助
|1月11日
|下午2:00至5:00
|長沙灣天主教小學網址
|2.合一堂學校
|九龍城區/資助
|1月11日
|下午1:00至4:00
|合一堂學校網址
|3.嘉諾撒聖家學校(九龍塘)
|九龍城區/資助
|1月11日及1月12日
|1月11日下午2:15至5:30
1月12日上午9:30至下午5:00
|嘉諾撒聖家學校(九龍塘)網址
|4.佛教慈敬學校
|觀塘區/資助
|1月11日
|上午9:30至下午1:00
|佛教慈敬學校網址
|5.聖公會聖提摩太小學
|九龍城區/資助
|1月12日
|下午1:00至5:00
|聖公會聖提摩太小學網址
|6.福德學校
|黃大仙區/資助
|1月18日
|早上8:30至中午12:30
|福德學校網址
|7.大坑東宣道小學
|深水埗區/資助
|1月18日
|上午9:00至下午3:00
|大坑東宣道小學網址
|8.坪石天主教小學
|觀塘區/資助
|1月24日
|下午3:15至5:15
|坪石天主教小學網址
|9.油蔴地天主教小學(海泓道)
|油尖旺區/資助
|1月25日
|上午9:00至中午12:00
|油蔴地天主教小學(海泓道)網址
小學開放日2025｜新界區
|新界區
|學校名稱
|分區/類別
|開放日/簡介會日期
（2025年）
|時間
|網址
|1.荃灣公立何傳耀紀念小學
|荃灣區/資助
|1月11日
|上午11:30至下午2:30
|荃灣公立何傳耀紀念小學網址
|2.中華傳道會許大同學校
|葵青區/資助
|1月11日
|下午2:00至4:30
|中華傳道會許大同學校網址
|3.聖公會主風小學
|沙田區/資助
|1月11日
|下午2:00至4:00
|聖公會主風小學網址
|4.香港中文大學校友會聯會張煊昌學校
|沙田區/資助
|1月11日
|下午1:00至4:30
|香港中文大學校友會聯會張煊昌學校網址
|5.路德會梁鉅鏐小學
|沙田區/資助
|1月11日
|上午10:00至下午4:00
|路德會梁鉅鏐小學網址
|6.東華三院曾憲備小學
|北區/資助
|1月11日
|上午11:00至下午3:00
|東華三院曾憲備小學網址
|7.救世軍中原慈善基金皇后山學校
|北區/資助
|1月11日
|上午9:00至11:00
|救世軍中原慈善基金皇后山學校網址
|8.鳳溪第一小學
|北區/資助
|1月11日
|上午9:30至下午12:30
|鳳溪第一小學網址
|9.大埔循道衛理小學
|大埔區/資助
|1月11日
|中午12:30至下午4:00
|大埔循道衛理小學網址
|10.東華三院蔡榮星小學
|沙田區/資助
|1月12日
|上午10:00至下午12:30
|東華三院蔡榮星小學網址
|11.香港道教聯合會純陽小學
|沙田區/資助
|1月12日
|上午10:00至下午5:00
|香港道教聯合會純陽小學網址
|12.馬鞍山靈糧小學
|沙田區/資助
|1月18日
|中午12:00至下午4:30
|馬鞍山靈糧小學網址
|13.東華三院周演森小學
|葵青區/資助
|1月23日
|上午9:15至中午12:45
|東華三院周演森小學網址
|14.浸信會沙田圍呂明才小學
|沙田區/資助
|1月25日
|上午9:30至下午4:30
|浸信會沙田圍呂明才小學網址
|15.漢師德萃學校
|油尖旺區/私立
|1月25日
|上午11:00至下午1:00
|漢師德萃學校網址
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