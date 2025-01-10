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小學開放日2025｜2025/26學年升小必睇　最少30間資助私立小學1月開放日【持續更新】

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 1 小時前

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熱門 王星 保暖大法 升中面試 小一入學 超市大搜查 財政預算案2025 藥物百科 名校專區 農曆新年 會員有獎

TOPick為家長整理1月部分私立小學，及津貼學校的開放日或簡介會日期。

【小一入學/小學開放日2025/小一簡介會2025】為讓子女入讀心儀學校，TOPick為家長整理1月部分私立小學及津貼學校的開放日或簡介會日期，以方便家長及早了解心儀學校的教學理念、校園環境、測考等相關資料，做好升小準備。

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校長專訪｜沙呂小校長倡家長多跟子女獨處　翻新圖書館鼓勵學生「創智」閱讀

以下為至少30間已公布1月舉行的小一開放日、簡介會或新春活動日的學校資料，讓家長參考。

小學開放日2025｜港島區

港島區
學校名稱分區/類別開放日/簡介會日期
（2025年）		時間網址
1.官立嘉道理爵士小學灣仔區/官立1月11日上午9:00至下午12:15官立嘉道理爵士小學網址
2.佛教黃焯菴小學灣仔區/資助1月11日上午10:00至下午12:00
佛教黃焯菴小學網址
3.保良局金銀業貿易場張凝文學校灣仔區/資助1月11日上午10:30至上午11:45保良局金銀業貿易場張凝文學校網址
4.聖伯多祿天主教小學南區/資助1月11日上午10:30至下午1:30聖伯多祿天主教小學網址
5.英皇書院同學會小學中西區/資助1月11日下午2:00至4:00英皇書院同學會小學網址
6.北角衞理小學東區/資助1月25日上午9:00至下午1:00北角衞理小學網址

同場加映：常見小一面試題目2024｜個人問答篇

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更多小一面試題目，即睇：

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小學開放日2025｜九龍區

九龍區
學校名稱分區/類別開放日/簡介會日期
（2025年）		時間網址
1.長沙灣天主教小學深水埗區/資助1月11日下午2:00至5:00長沙灣天主教小學網址
2.合一堂學校九龍城區/資助1月11日下午1:00至4:00合一堂學校網址
3.嘉諾撒聖家學校(九龍塘)九龍城區/資助1月11日及1月12日1月11日下午2:15至5:30
1月12日上午9:30至下午5:00		嘉諾撒聖家學校(九龍塘)網址
4.佛教慈敬學校觀塘區/資助1月11日上午9:30至下午1:00佛教慈敬學校網址
5.聖公會聖提摩太小學九龍城區/資助1月12日下午1:00至5:00聖公會聖提摩太小學網址
6.福德學校黃大仙區/資助1月18日早上8:30至中午12:30福德學校網址
7.大坑東宣道小學深水埗區/資助1月18日上午9:00至下午3:00大坑東宣道小學網址
8.坪石天主教小學觀塘區/資助1月24日下午3:15至5:15坪石天主教小學網址
9.油蔴地天主教小學(海泓道)油尖旺區/資助1月25日上午9:00至中午12:00油蔴地天主教小學(海泓道)網址

小學開放日2025｜新界區

新界區
學校名稱分區/類別開放日/簡介會日期
（2025年）		時間網址
1.荃灣公立何傳耀紀念小學荃灣區/資助1月11日上午11:30至下午2:30荃灣公立何傳耀紀念小學網址
2.中華傳道會許大同學校葵青區/資助1月11日下午2:00至4:30中華傳道會許大同學校網址
3.聖公會主風小學沙田區/資助1月11日下午2:00至4:00聖公會主風小學網址
4.香港中文大學校友會聯會張煊昌學校沙田區/資助1月11日下午1:00至4:30香港中文大學校友會聯會張煊昌學校網址
5.路德會梁鉅鏐小學沙田區/資助1月11日上午10:00至下午4:00路德會梁鉅鏐小學網址
6.東華三院曾憲備小學北區/資助1月11日上午11:00至下午3:00東華三院曾憲備小學網址
7.救世軍中原慈善基金皇后山學校北區/資助1月11日上午9:00至11:00救世軍中原慈善基金皇后山學校網址
8.鳳溪第一小學北區/資助1月11日上午9:30至下午12:30鳳溪第一小學網址
9.大埔循道衛理小學大埔區/資助1月11日中午12:30至下午4:00大埔循道衛理小學網址
10.東華三院蔡榮星小學沙田區/資助1月12日上午10:00至下午12:30東華三院蔡榮星小學網址
11.香港道教聯合會純陽小學沙田區/資助1月12日上午10:00至下午5:00香港道教聯合會純陽小學網址
12.馬鞍山靈糧小學沙田區/資助1月18日中午12:00至下午4:30馬鞍山靈糧小學網址
13.東華三院周演森小學葵青區/資助1月23日上午9:15至中午12:45東華三院周演森小學網址
14.浸信會沙田圍呂明才小學沙田區/資助1月25日上午9:30至下午4:30浸信會沙田圍呂明才小學網址
15.漢師德萃學校油尖旺區/私立1月25日上午11:00至下午1:00漢師德萃學校網址

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