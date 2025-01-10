小學開放日2025｜2025/26學年升小必睇　最少30間資助私立小學1月開放日【持續更新】

▲ TOPick為家長整理1月部分私立小學，及津貼學校的開放日或簡介會日期。

【小一入學/小學開放日2025/小一簡介會2025】為讓子女入讀心儀學校，TOPick為家長整理1月部分私立小學及津貼學校的開放日或簡介會日期，以方便家長及早了解心儀學校的教學理念、校園環境、測考等相關資料，做好升小準備。

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以下為至少30間已公布1月舉行的小一開放日、簡介會或新春活動日的學校資料，讓家長參考。

小學開放日2025｜港島區

港島區 學校名稱 分區/類別 開放日/簡介會日期

（2025年） 時間 網址 1.官立嘉道理爵士小學 灣仔區/官立 1月11日 上午9:00至下午12:15 官立嘉道理爵士小學網址 2.佛教黃焯菴小學 灣仔區/資助 1月11日 上午10:00至下午12:00

佛教黃焯菴小學網址 3.保良局金銀業貿易場張凝文學校 灣仔區/資助 1月11日 上午10:30至上午11:45 保良局金銀業貿易場張凝文學校網址 4.聖伯多祿天主教小學 南區/資助 1月11日 上午10:30至下午1:30 聖伯多祿天主教小學網址 5.英皇書院同學會小學 中西區/資助 1月11日 下午2:00至4:00 英皇書院同學會小學網址 6.北角衞理小學 東區/資助 1月25日 上午9:00至下午1:00 北角衞理小學網址

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小學開放日2025｜九龍區

九龍區 學校名稱 分區/類別 開放日/簡介會日期

（2025年） 時間 網址 1.長沙灣天主教小學 深水埗區/資助 1月11日 下午2:00至5:00 長沙灣天主教小學網址 2.合一堂學校 九龍城區/資助 1月11日 下午1:00至4:00 合一堂學校網址 3.嘉諾撒聖家學校(九龍塘) 九龍城區/資助 1月11日及1月12日 1月11日下午2:15至5:30

1月12日上午9:30至下午5:00 嘉諾撒聖家學校(九龍塘)網址 4.佛教慈敬學校 觀塘區/資助 1月11日 上午9:30至下午1:00 佛教慈敬學校網址 5.聖公會聖提摩太小學 九龍城區/資助 1月12日 下午1:00至5:00 聖公會聖提摩太小學網址 6.福德學校 黃大仙區/資助 1月18日 早上8:30至中午12:30 福德學校網址 7.大坑東宣道小學 深水埗區/資助 1月18日 上午9:00至下午3:00 大坑東宣道小學網址 8.坪石天主教小學 觀塘區/資助 1月24日 下午3:15至5:15 坪石天主教小學網址 9.油蔴地天主教小學(海泓道) 油尖旺區/資助 1月25日 上午9:00至中午12:00 油蔴地天主教小學(海泓道)網址

小學開放日2025｜新界區

新界區 學校名稱 分區/類別 開放日/簡介會日期

（2025年） 時間 網址 1.荃灣公立何傳耀紀念小學 荃灣區/資助 1月11日 上午11:30至下午2:30 荃灣公立何傳耀紀念小學網址 2.中華傳道會許大同學校 葵青區/資助 1月11日 下午2:00至4:30 中華傳道會許大同學校網址 3.聖公會主風小學 沙田區/資助 1月11日 下午2:00至4:00 聖公會主風小學網址 4.香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 沙田區/資助 1月11日 下午1:00至4:30 香港中文大學校友會聯會張煊昌學校網址 5.路德會梁鉅鏐小學 沙田區/資助 1月11日 上午10:00至下午4:00 路德會梁鉅鏐小學網址 6.東華三院曾憲備小學 北區/資助 1月11日 上午11:00至下午3:00 東華三院曾憲備小學網址 7.救世軍中原慈善基金皇后山學校 北區/資助 1月11日 上午9:00至11:00 救世軍中原慈善基金皇后山學校網址 8.鳳溪第一小學 北區/資助 1月11日 上午9:30至下午12:30 鳳溪第一小學網址 9.大埔循道衛理小學 大埔區/資助 1月11日 中午12:30至下午4:00 大埔循道衛理小學網址 10.東華三院蔡榮星小學 沙田區/資助 1月12日 上午10:00至下午12:30 東華三院蔡榮星小學網址 11.香港道教聯合會純陽小學 沙田區/資助 1月12日 上午10:00至下午5:00 香港道教聯合會純陽小學網址 12.馬鞍山靈糧小學 沙田區/資助 1月18日 中午12:00至下午4:30 馬鞍山靈糧小學網址 13.東華三院周演森小學 葵青區/資助 1月23日 上午9:15至中午12:45 東華三院周演森小學網址 14.浸信會沙田圍呂明才小學 沙田區/資助 1月25日 上午9:30至下午4:30 浸信會沙田圍呂明才小學網址 15.漢師德萃學校 油尖旺區/私立 1月25日 上午11:00至下午1:00 漢師德萃學校網址

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