致癌食物｜1類飲品是「健康殺手」胰臟癌風險增逾兩成　醫生揭一周攝取量上限

▲ 有醫生指出，1類飲品可導致罹患胰臟癌的風險增加逾2成。

【含糖飲品／糖分／患癌風險／胰臟癌】不少都市人都愛喝含糖飲品，但要注意攝取過多隨時影響健康。有醫生就指出，高糖攝取量可能增加罹癌機率，其中被稱為「癌王」的胰臟癌風險更會增加逾2成。

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台灣林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢日前在個人Facebook專頁上發文，引述《英國醫學期刊》（BMJ）發表的一項大型綜合研究，指出經常飲用含糖飲品會導致一系列健康問題，且風險會隨著飲用量增加而升高。

該項研究顯示，每天多飲用250mL的含糖飲品，心臟冠狀動脈阻塞風險便會增加17%，中風風險增加7%，肥胖風險增加12%，連痛風風險也會增加35%。李柏賢指出，含糖飲品對健康的傷害並不只是「空熱量」，還會影響人體的脂肪代謝，導致內臟脂肪堆積，繼而增加患上脂肪肝、糖尿病及代謝症候群的風險；雖然這些飲食研究證據的等級並不是最高，但綜合分析後似乎都指向一樣趨勢，因此仍值得參考。

致癌食物｜高糖攝取量恐增患癌風險

此外，研究亦發現高糖攝取量可能會增加罹患某些癌症的風險。例如每天多攝取25克果糖，罹患胰臟癌的風險便會增加22%；而糖的代謝亦可能與乳癌病情進展有關，恐令乳癌死亡率增加17%。對此李柏賢補充，雖然目前關於糖與癌症的證據仍有爭議，但可以確定過多糖分容易造成肥胖問題，而肥胖本身就是多種癌症的高危因素之一。

那麼，市民平日攝取多少糖分為之過量？李柏賢引述世界衛生組織（WHO）建議，表示每天不宜攝取超過25克（約6茶匙）的糖分；然而一罐330mL的普通鋁罐可樂通常便已含有約35克糖，相當於8.75茶匙，已超出建議上限的1.4倍，需要多加注意。另外，一瓶400mL的100%橙汁含糖量也達34.8克，幾乎與可樂相當，因此建議市民每周最多飲用一份含糖飲品，約以200至355mL為標準上限。

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致癌習慣｜6大提高患癌風險飲食習慣

台灣胸腔暨重症科醫生黃軒曾在個人Facebook專頁指出，隨著生活節奏加快、飲食習慣的改變，現代人面臨越來越多與飲食相關的健康風險，當中便包括癌症。他列出以下6種常見不良飲食習慣，有可能提高癌症風險，而市民卻不自知。

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1. 攝取過量加工食品

加工食品通常含有高濃度的鹽、糖及人工添加劑，長期食用可能導致發炎反應及自由基增加，繼而提高癌症風險。黃軒引述研究，指出攝取加工肉類會顯著增加罹患大腸癌的風險，尤其當攝取量超過每日50克時，風險將更為明顯。

2. 過量攝取紅肉

黃軒指出，每天進食紅肉超過100克，罹患大腸癌風險將會增加17%。世界衛生組織（WHO）目前已將加工肉類列為致癌物，而未加工的紅肉則被列為可能致癌物。

對此他就引述研究解釋，肉類中的亞硝酸鹽在胃內酸性環境或高溫烹調下，可能轉化為致癌物質亞硝胺（Nitrosamines），而亞硝胺可導致DNA損傷，增加癌細胞突變的可能性；此外，高溫烹調（如燒烤、煎炸）紅肉時會形成PAHs，這種化學物質會與DNA結合，產生DNA加合物（DNA Adducts），從而引發基因突變並促進癌症形成。

3. 攝取纖維量不足

一個人的飲食模式如果缺乏蔬果及全穀類，可能導致其腸道菌群失衡，降低腸道防禦功能，進一步增加大腸癌的風險。

黃軒引述韓國慶熙大學及美國癌症研究所的研究，指出在男性中，與攝取最少植物性食物者相比，每日平均攝取最多植物性食物者罹患大腸癌的風險降低了23%，而攝取健康植物性食物者患癌風險則降低了20%；另外，每日攝取約80克的全穀類食物有助降低17%的大腸癌風險，這是因為全穀類含豐富膳食纖維，有助於促進益生菌生長，維持腸道健康。

4. 吃太多甜食

長期高糖飲食可能導致肥胖及胰島素抵抗，並與乳癌及胰臟癌有關。

5. 飲食不規律或吃太飽

不規律的飲食模式及暴飲暴食都有可能導致身體代謝紊亂與肥胖，從而增加癌症風險。

黃軒引述研究，指出人體的內在生理時鐘（Circadian Rhythm）調控著多數生理功能，當中包括代謝、內分泌和免疫系統等。而肝臟和大腦等器官的生理時鐘需要同步運作，以維持正常的代謝機制，一旦進食時間不規律，便會破壞這種同步性，導致代謝紊亂。

研究結果顯示，這些生理時鐘的紊亂可能導致：

胰島素敏感性降低

血糖控制失調

脂肪儲存增加

另一方面，暴飲暴食可能會導致肥胖和代謝紊亂，繼而增加多種癌症的風險。有研究顯示，肥胖與乳癌、大腸癌和胰臟癌等癌症的發生都密切相關。此外，暴飲暴食或過快進食也會增加食道癌的風險。

6. 飲酒過量

黃軒指出，過量飲酒會增加頭罹患頸癌、肝癌、胃癌等六種癌症，以及200多種疾病的風險。

根據2019年的數據，美國有5.4%的癌症歸因於飲酒。而其他研究亦顯示，成年前早期大量飲酒的人，在50歲之前確診大腸癌的風險會增加150%。

致癌習慣｜10招減少患癌風險

那麼，市民平日可以如何減少自己患癌的風險？黃軒就指，飲食仍是影響癌症風險的重要因素之一，並分享以下10招，供大家參考。

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